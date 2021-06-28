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Новини
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Білорусь призупиняє членство в "Східному партнерстві" і відкликає свого постпреда в ЄС для консультацій

Білорусь призупиняє членство в

Крім цього, Мінськ рекомендує главі представництва Євросоюзу виїхати в Брюссель. Такі дії Білорусь зробила у відповідь на європейські санкції.

Про це йдеться в заяві МЗС Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.

"Республіка Білорусь призупиняє свою участь в ініціативі ЄС "Східне партнерство". Білорусь починає реалізацію процедури припинення дії угоди про реадмісію з ЄС. Ми не можемо виконувати свої зобов'язання в рамках цієї угоди в умовах введених Євросоюзом санкцій і обмежень", - йдеться в заяві.

"Постійний представник Республіки Білорусь при ЄС відкликається в Мінськ для консультацій. Главі представництва ЄС в Республіці Білорусь також запропоновано виїхати в Брюссель для консультацій, щоб довести своєму керівництву позицію білоруської сторони про неприйнятність тиску і санкцій", - додали в МЗС Білорусі.

Крім того, у відповідному порядку буде заборонений в'їзд до Білорусі представникам євроструктур і особам з країн Європейського Союзу, які сприяли введенню обмежувальних заходів".

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У заяві сказано, що "білоруська сторона продовжує вироблення інших заходів реагування, в тому числі економічного характеру".

Як повідомлялося, Рада Євросоюзу 24 червня офіційно ухвалила рішення про введення секторальних санкцій щодо Білорусі.

ЄС оголосив про плани ввести секторальні санкції проти Білорусі після інциденту, який стався в травні з примусовою посадкою в Мінську літака авіакомпанії Ryanair, що летів рейсом Афіни - Вільнюс, і затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича.

Автор: 

Білорусь (7929) Східне партнерство (123) санкції (11821) Євросоюз (13399)


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Топ коментарі
+11
Еще один шаг к Минской области в составе срассеи.
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28.06.2021 18:54
+10
Бульбофюрер решил поиграться в "открытые ворота" для нелегалов и наркоты в Евросоюз?
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28.06.2021 18:54
+8
он уже давно ничего не решает
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28.06.2021 18:54
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Бульбофюрер решил поиграться в "открытые ворота" для нелегалов и наркоты в Евросоюз?
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28.06.2021 18:54 Відповісти
он уже давно ничего не решает
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28.06.2021 18:54 Відповісти
Nelegali i tak uze idut kazdi den,jest bolnije koronavirusom,daze mozet i Igil.vot s narkotoj i cigaretami eto uze nam nado proveriat vse furi,vagoni.To jest proverka ixnix fur tam nedeliu ili mesiac nuzno proveriat
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28.06.2021 19:53 Відповісти
надо закрывать границу пока не поздно
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28.06.2021 20:53 Відповісти
U nas 600 kilometrov granica s nimi,naxodit lazejki.Do 100 celovek proxodit v den.Irak bolsinstve.Etix mozno obratno vyslat,no pol goda nado kormit poka tam proveriajut ix
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28.06.2021 21:07 Відповісти
Оху...)) 600 кілометрів у вас...))) а у нас 600 метрів...)))
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28.06.2021 23:31 Відповісти
Білорусь призупиняє членство в "Східному партнерстві" і відкликає свого постпреда в ЄС для консультацій - Цензор.НЕТ 1967
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28.06.2021 23:40 Відповісти
Еще один шаг к Минской области в составе срассеи.
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28.06.2021 18:54 Відповісти
Уже. Чипсенфюрер давно нихрена не решает.
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28.06.2021 23:41 Відповісти
І це добре) а лукашенки губернатори, благо їх вистачить на довго, правильной дорогой идёце таварищи)))
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28.06.2021 23:49 Відповісти
Тепер і бєларусьнаш. Прямий наслідок #минємайданім.
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28.06.2021 18:55 Відповісти
налякали їжака голою жопою
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28.06.2021 18:57 Відповісти
це не втрата. Або навіть - це втрата валізи з піском без ручки.
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28.06.2021 19:03 Відповісти
Ну и чего вы к нему *********? Вам шо на земле тесно? Сколько той Белоруссии? Трахайте почтового президента Байдена, фальсификатора и маразматика...Трахайте плешивого артиста пуйла, фашистку меркель или слизняка макрона...
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28.06.2021 19:09 Відповісти
Тортуга теж була маленьким містом....
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28.06.2021 19:21 Відповісти
правосудие - продано,
членство - приостановлено и ...

секс- завершён.
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28.06.2021 19:19 Відповісти
Подготовка к аннексии Беларуси москвабадом.
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28.06.2021 19:24 Відповісти
Вепси з литвинами один народ.
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28.06.2021 19:26 Відповісти
вепсы - финоугры, литвины - словяне, а ты неуч уральский!
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29.06.2021 08:49 Відповісти
Бульбэкзит
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28.06.2021 19:27 Відповісти
Чем раньше поставят забор, тем меньше белорусов успеет сбежать. Бацька разосрался со всем миром, санкций всяких навешали, а там и так экономика не сильно цветущая была. Щас из друзей только "лалалалалалала", а у него самого проблем выше крыши - Крыматорий корми, вжопечленцев Донбасса, Приднестровья, Абхазии, Осетии корми, перевооружение хотябы для вида делать надо. Рамзан Ахматович опять же некормлен.
А зачем Бацьке Белоруссия без белорусов? Работать на государственных заводах кто будет?
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28.06.2021 19:36 Відповісти
привезут в теплушках с того же бамбаза или абхазии
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28.06.2021 19:48 Відповісти
Из узурпатора "восточный партнер " не вышел.Видать, искать "партнершу" надо на севере.... Но ,там такая "дама"шо сразу переедет на его жилплощадь,отберет заначку и лишит пасынков наследства .
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28.06.2021 20:46 Відповісти
Шкода сябрів....
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28.06.2021 22:25 Відповісти
З чого це ти гуцуле пернув? пасулі наніч наївся?))) мені цю білорасєйську шоблу не шкода, їх усіх треба запхати до расєї, це їх місце, а нє шкода сябрів, слимаку...
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28.06.2021 23:28 Відповісти
Железный занавес!!! Дружба с рассеей навеки, ну ещё можно с Северной Кореей задружить, отлично😁😁😁😁
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28.06.2021 23:20 Відповісти
Белые флаги, цветы, мирные шествия, песни, стихи, музыка, ВМЕСТО противостояния, баррикад, забастовок, горящих покрышек и отпора, показали глубокое слабоумие Белоруской оппозиции и ее "мыслящего" слоя.
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29.06.2021 08:53 Відповісти
 
 