Білорусь призупиняє членство в "Східному партнерстві" і відкликає свого постпреда в ЄС для консультацій

Крім цього, Мінськ рекомендує главі представництва Євросоюзу виїхати в Брюссель. Такі дії Білорусь зробила у відповідь на європейські санкції.

Про це йдеться в заяві МЗС Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.

"Республіка Білорусь призупиняє свою участь в ініціативі ЄС "Східне партнерство". Білорусь починає реалізацію процедури припинення дії угоди про реадмісію з ЄС. Ми не можемо виконувати свої зобов'язання в рамках цієї угоди в умовах введених Євросоюзом санкцій і обмежень", - йдеться в заяві.

"Постійний представник Республіки Білорусь при ЄС відкликається в Мінськ для консультацій. Главі представництва ЄС в Республіці Білорусь також запропоновано виїхати в Брюссель для консультацій, щоб довести своєму керівництву позицію білоруської сторони про неприйнятність тиску і санкцій", - додали в МЗС Білорусі.

Крім того, у відповідному порядку буде заборонений в'їзд до Білорусі представникам євроструктур і особам з країн Європейського Союзу, які сприяли введенню обмежувальних заходів".

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У заяві сказано, що "білоруська сторона продовжує вироблення інших заходів реагування, в тому числі економічного характеру".

Як повідомлялося, Рада Євросоюзу 24 червня офіційно ухвалила рішення про введення секторальних санкцій щодо Білорусі.

ЄС оголосив про плани ввести секторальні санкції проти Білорусі після інциденту, який стався в травні з примусовою посадкою в Мінську літака авіакомпанії Ryanair, що летів рейсом Афіни - Вільнюс, і затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича.