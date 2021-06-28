Козак продав валюти на мільйон і зняв житло в Білорусі. ДОКУМЕНТ

Підозрюваний у державній зраді нардеп ОПЗЖ Тарас Козак, який покинув країну 24 лютого, 31 травня продав у Білорусі валюту на суму 1 340 873 гривень, а також орендував житло за 1 319 291 гривень.

Про це свідчать дані з декларації Козака, повідомляє Цензор.НЕТ.

Декларація про істотну зміну в майновому стані була подана 25 червня. У розділі "витрати" вказані 2 пункти - операція з валютою та оренда нерухомості.

Місцем вчинення обох угод вказана Білорусь.





Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.