Козак продав валюти на мільйон і зняв житло в Білорусі. ДОКУМЕНТ
Підозрюваний у державній зраді нардеп ОПЗЖ Тарас Козак, який покинув країну 24 лютого, 31 травня продав у Білорусі валюту на суму 1 340 873 гривень, а також орендував житло за 1 319 291 гривень.
Про це свідчать дані з декларації Козака, повідомляє Цензор.НЕТ.
Декларація про істотну зміну в майновому стані була подана 25 червня. У розділі "витрати" вказані 2 пункти - операція з валютою та оренда нерухомості.
Місцем вчинення обох угод вказана Білорусь.
Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Воно ж не пересічний Українець, нє?
шо сі стало..? кудою дістало?..
https://twitter.com/A_Traxel NATO-кOTAN https://twitter.com/A_Traxel @A_Traxel https://twitter.com/A_Traxel/status/1409548745071542273 1 ч
Головна його заслуга, Рома, що він невільно відділив нормальних людей від лайна.
https://twitter.com/skrypin
https://twitter.com/skrypin
Roman Skrypin
@skrypin
Я вважаю, це найкращий президент України!
Нехай і п'ятий! Буде сьомим!
Стільки зробив, що аж пальці втомилися записувати усі геніальні вчинки!
Сивочолий Гетьман! Криголам!
*Якщо я забув щось написати, допишіть в коментах. Дякую!
Далі виїде мертвечук з татаровими...