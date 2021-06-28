УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7299 відвідувачів онлайн
Новини Справа Медведчука
17 340 19

Козак продав валюти на мільйон і зняв житло в Білорусі. ДОКУМЕНТ

Козак продав валюти на мільйон і зняв житло в Білорусі. ДОКУМЕНТ

Підозрюваний у державній зраді нардеп ОПЗЖ Тарас Козак, який покинув країну 24 лютого, 31 травня продав у Білорусі валюту на суму 1 340 873 гривень, а також орендував житло за 1 319 291 гривень.

Про це свідчать дані з декларації Козака, повідомляє Цензор.НЕТ.

Декларація про істотну зміну в майновому стані була подана 25 червня. У розділі "витрати" вказані 2 пункти - операція з валютою та оренда нерухомості.

Місцем вчинення обох угод вказана Білорусь.

Козак продав валюти на мільйон і зняв житло в Білорусі 01
Козак продав валюти на мільйон і зняв житло в Білорусі 02

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

Автор: 

Білорусь (7929) Медведчук Віктор (1707) Козак (161)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+8
Оцє патріот! Отак *уйня малята...
показати весь коментар
28.06.2021 20:47
+7
Смешные санкции Зе-власти. Козак, покажи им то, что чем Зеленский на рояле играл
показати весь коментар
28.06.2021 20:56
+5
Міліардер потратив 50 000 баксів..., сенсація блін.
показати весь коментар
28.06.2021 20:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кізяк купив валюти.......
показати весь коментар
28.06.2021 20:47 Відповісти
Оцє патріот! Отак *уйня малята...
показати весь коментар
28.06.2021 20:47 Відповісти
А ніфіга йому не буде!
Воно ж не пересічний Українець, нє?
показати весь коментар
28.06.2021 20:47 Відповісти
ну так думаєте вава зря лукі злив вагнерівців козак абналічіваєт процент від угоди. бігусом клянусь
показати весь коментар
28.06.2021 20:51 Відповісти
https://twitter.com/A_Traxel

шо сі стало..? кудою дістало?..

https://twitter.com/A_Traxel NATO-кOTAN https://twitter.com/A_Traxel @A_Traxel https://twitter.com/A_Traxel/status/1409548745071542273 1 ч

Головна його заслуга, Рома, що він невільно відділив нормальних людей від лайна.

https://twitter.com/skrypin
https://twitter.com/skrypin

Roman Skrypin

@skrypin


Я вважаю, це найкращий президент України!
Нехай і п'ятий! Буде сьомим!
Стільки зробив, що аж пальці втомилися записувати усі геніальні вчинки!
Сивочолий Гетьман! Криголам!

*Якщо я забув щось написати, допишіть в коментах. Дякую!
показати весь коментар
28.06.2021 20:54 Відповісти
Лучше б он коней купил.
показати весь коментар
28.06.2021 20:55 Відповісти
Міліардер потратив 50 000 баксів..., сенсація блін.
показати весь коментар
28.06.2021 20:56 Відповісти
Смешные санкции Зе-власти. Козак, покажи им то, что чем Зеленский на рояле играл
показати весь коментар
28.06.2021 20:56 Відповісти
Винансируй минский ОМОН и живи вечно! В почете, славе и любви вождя всех белорусов!
показати весь коментар
28.06.2021 21:00 Відповісти
Да ладно, фінансисти гестапо та НКВС не жили вічно, а Менгеле взагалі зробили ворогом, а він непогано підняв гебню.
показати весь коментар
28.06.2021 21:02 Відповісти
Так это же корифан Зечмошника и Дерьмака
показати весь коментар
28.06.2021 21:02 Відповісти
за гланды и додому...
показати весь коментар
28.06.2021 21:02 Відповісти
Не те уже большевики... Ленин ведь в шалаше жил.
показати весь коментар
28.06.2021 21:04 Відповісти
Угу, чувак, який жив в Парижі і Женеві з прислугою, чомусь заліз в шалаш ....
показати весь коментар
28.06.2021 21:05 Відповісти
Там ему и место. Когда у таракана закончатся деньги, будет кого трясти
показати весь коментар
28.06.2021 21:09 Відповісти
Санкціі ворогам Украіни від РНБОУ від зелі в діі!!!
Далі виїде мертвечук з татаровими...
показати весь коментар
28.06.2021 22:34 Відповісти
живут же люди!!!
показати весь коментар
28.06.2021 23:19 Відповісти
в мішку притягнути до вязниці
показати весь коментар
28.06.2021 23:35 Відповісти
Сєпари зазвичай лишаються у білорасєї, це транзитна область расєї...))
показати весь коментар
28.06.2021 23:36 Відповісти
 
 