Акція протесту під ОП: "Зеленський буде сидіти в тюрмі". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Біля будівлі Офісу Президента протестували проти дій президента Володимира Зеленського під час зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Учасники акції вимагали притягнути президента Володимира Зеленського до кримінальної відповідальності за державну зраду.
Протестувальники вважають, що Зеленський здійснив держзраду, ухваливши рішення про те, що Україна не братиме участі в спецоперації із затримання "вагнерівців".
Учасники акції закріпили на паркані поряд з ОП "повідомлення про підозру" на ім'я Зеленського, видруковане на великому банері. Підписати його могли всі охочі.
Автор фото і відео - Олег Богачук
Топ коментарі
+109 metal35
показати весь коментар28.06.2021 21:57
+76 Odessa_1232
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+72 Олег Тихонов #116267
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На арене стол, за ним сидит женщина, рядом стоит революционный матрос.
Матрос предлагает зрителям задать вопрос ясновидящей.
Поступает вопрос из зала: "Какое главное событие в моей жизни?"
Ясновидящая отвечает: "Петр Алексеевич, ваше главное событие в жизни уже позади!"))
Иди штаны поменяй и не воняй тут троллина зебильная!
ЗЕ = ПО ..до буцигарні .!
Акція .Простий *спуск пару * .
Если удастся доказать,что среди "вагнеровцев" были именно такие,что разыскивались международными судами.типа Гаагского трибунала,то да- ЗЕЛЕНСКИЙ СОВЕРШИЛ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИЗМЕНУ,лишив козырных козырей в суде против военной агрессии России...Но если будет доказано.что в предполагаемой команде не было таких,а были обычные военные контрактники,то ЗЕЛЕНСКИЙ НЕ СОВЕРШАЛ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИЗМЕНУ...Вопрос в создании специальной НЕЗАВИСИМОЙ комиссии по расследованию.
Або підозри правоохоронних органів ?
В ЧОМУ СИЛА КЛОУНА
1) Клоуна неможливо висміювати
2) Клоуна неможливо присоромити
3) Клоуна неможливо спородіювати - він сам вже є пародієй на людину
4) Клоун не несе ніякої відповідальності за свої дії, його справа смішити людей, тому відповідають за його дії завжди інщі
5) Клоуну неважливо поважають його люди чи не поважають, його мета популярність
6) Клоун завжди знайде собі спонсорів і покровителів, бо популярність притягує грощі
7) Клоуна у остання чергу пов`язують з проблемами, бо він завжди смішить людей
8) Клоунів вкрай рідко садять до в`язниці, чи зовсім не садять
9) Клоунів не ненавидять
10) Клоунів завжди згадують з посмішкою
ТЕПЕР ВИ РОЗУМІЄТЕ НАВІЩО КОЛОМОЙСЬКИЙ ЗРОБИВ Зе ПРЕЗИДЕНТОМ
Раз уж ти взявся писати так будь смиливим пиши не клоун а Зеленський ... От ти хто по професії ??? Напиши і я напишу хто ти в томуж дусі ... І всі люди твоєї професіїї будуть негідники .. в твоїх же словах...
В тебе з очами проблема чи ти не бачиш що пост присвячен Зе.
Топорно работает, Петро.)) А по-другому ему и не нужно. Все его выступления направлены только на поддержание в тонусе своих 15%. А они с аппетитом хавают всё, что он им предлагает.
Ни тогда не ходил, ни сейчас не пойду.
Пока что, по крайней мере...
Это не при Пете шаурма+палаточный городок в центре Киева?
А где нацжоны? Замуж повыходили?
И тишина)))
Зебилок, за Петю голосовали более воспитанные люди.
А тебе швондер - товарищ.
Просто из двух говен голосовал за меньшее.
Вот и всё.
Обтекай, недалёкий. Тем более скоро петя сядет за госизмену. А после и зебильчик к нему присоединится.
Выбирайте дальше однотуровых олигархов по типу пети, и шавок олигархов по типу хуженебудет вовы.
Упорыши...
А ты помнишь сколько товарно-транспортная накладных было слито накануне выборов весной 19го рфией, подтверждающих прямую торговлю рошена с ручной?
А пленки Деркача?))
Вот стенограмму трамп-зеля под сомнение ставить не могу.
А ты телевизор смотри, слугу нариду, папика, интернет читай)))
Украина победила Швецию со счетом 2:1. Красавы!
Так что не хочу дальше продолжать трёп ни о чём. Да ещё и ботом, скорее всего...
Тебе ещё много "наложат", хотя тебе "накладки")))
Или у тебя в методичке все кто указывает на минусы пороха - автоматически приверженцы клована?
Так смени её уже, недалёкий...
)) І нетреба писати ..щоя ні чого не значу.....це не довід..що інші підуть за вами і за бившим...
Від вашого теж тхне продажністю
Почем нынче за 1 Час ? думаю не 31 грн как платят нам бизнесюки -олигархи....((