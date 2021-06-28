УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7299 відвідувачів онлайн
Новини
43 196 385

Акція протесту під ОП: "Зеленський буде сидіти в тюрмі". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Біля будівлі Офісу Президента протестували проти дій президента Володимира Зеленського під час зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Учасники акції вимагали притягнути президента Володимира Зеленського до кримінальної відповідальності за державну зраду.

Протестувальники вважають, що Зеленський здійснив держзраду, ухваливши рішення про те, що Україна не братиме участі в спецоперації із затримання "вагнерівців".

Учасники акції закріпили на паркані поряд з ОП "повідомлення про підозру" на ім'я Зеленського, видруковане на великому банері. Підписати його могли всі охочі.

Також читайте: Абсурдно виходить, але на 25 річницю ми змушені захищати Конституцію від її гаранта, - нардеп "Голосу" Лозинський

Автор фото і відео - Олег Богачук

Акція протесту під ОП: Зеленський буде сидіти в тюрмі 01
Акція протесту під ОП: Зеленський буде сидіти в тюрмі 02
Акція протесту під ОП: Зеленський буде сидіти в тюрмі 03
Акція протесту під ОП: Зеленський буде сидіти в тюрмі 04
Акція протесту під ОП: Зеленський буде сидіти в тюрмі 05
Акція протесту під ОП: Зеленський буде сидіти в тюрмі 06
Акція протесту під ОП: Зеленський буде сидіти в тюрмі 07
Акція протесту під ОП: Зеленський буде сидіти в тюрмі 08
Акція протесту під ОП: Зеленський буде сидіти в тюрмі 09
Акція протесту під ОП: Зеленський буде сидіти в тюрмі 10
Акція протесту під ОП: Зеленський буде сидіти в тюрмі 11
Акція протесту під ОП: Зеленський буде сидіти в тюрмі 12
Акція протесту під ОП: Зеленський буде сидіти в тюрмі 13
Акція протесту під ОП: Зеленський буде сидіти в тюрмі 14
Акція протесту під ОП: Зеленський буде сидіти в тюрмі 15
Акція протесту під ОП: Зеленський буде сидіти в тюрмі 16
Акція протесту під ОП: Зеленський буде сидіти в тюрмі 17
Акція протесту під ОП: Зеленський буде сидіти в тюрмі 18
Акція протесту під ОП: Зеленський буде сидіти в тюрмі 19
Акція протесту під ОП: Зеленський буде сидіти в тюрмі 20
Акція протесту під ОП: Зеленський буде сидіти в тюрмі 21
Акція протесту під ОП: Зеленський буде сидіти в тюрмі 22
Акція протесту під ОП: Зеленський буде сидіти в тюрмі 23
Акція протесту під ОП: Зеленський буде сидіти в тюрмі 24
Акція протесту під ОП: Зеленський буде сидіти в тюрмі 25
Акція протесту під ОП: Зеленський буде сидіти в тюрмі 26
Акція протесту під ОП: Зеленський буде сидіти в тюрмі 27
Акція протесту під ОП: Зеленський буде сидіти в тюрмі 28
Акція протесту під ОП: Зеленський буде сидіти в тюрмі 29
Акція протесту під ОП: Зеленський буде сидіти в тюрмі 30
Акція протесту під ОП: Зеленський буде сидіти в тюрмі 31
Акція протесту під ОП: Зеленський буде сидіти в тюрмі 32

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) протест (2397) Богачук Олег (1457) Офіс Президента (2022)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+109
Респект Всем кто пришел!
Это только начало!
зеЛеный-подонок за все будет отвечать!
показати весь коментар
28.06.2021 21:57
+76
Ослик апокалипсиса, самый конченый президент за все время, еще хуже тупого яныка.
показати весь коментар
28.06.2021 21:56
+72
А где сам гундосик? Наверняка обосралось и свалило куда то
показати весь коментар
28.06.2021 21:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
ЗЕбанько обосранный, убери зеркало и ты, убогий, не увидишь своих ушей.
показати весь коментар
29.06.2021 07:58 Відповісти
Бо ты в них долбишься 😄
показати весь коментар
29.06.2021 08:53 Відповісти
А ПРО ТАРИФЫ ЗАБЫЛИ и все остальное ??????
показати весь коментар
29.06.2021 07:56 Відповісти
Задрипані слуги захищають свого клоуна, бо стільки грошей у конвертах, накрадених у народу, ніколи не платили депутатам у ВР...
показати весь коментар
29.06.2021 07:58 Відповісти
Украинци никогда не простят Порошенку связь с Медведчуком.
показати весь коментар
29.06.2021 09:43 Відповісти
Арена цирка.
На арене стол, за ним сидит женщина, рядом стоит революционный матрос.
Матрос предлагает зрителям задать вопрос ясновидящей.
Поступает вопрос из зала: "Какое главное событие в моей жизни?"
Ясновидящая отвечает: "Петр Алексеевич, ваше главное событие в жизни уже позади!"))
показати весь коментар
30.06.2021 12:40 Відповісти
шо?
показати весь коментар
29.06.2021 07:58 Відповісти
..а за чей счет этот шабашь?
показати весь коментар
29.06.2021 08:01 Відповісти
Акція протесту під ОП: "Зеленський буде сидіти в тюрмі" - Цензор.НЕТ 6713
показати весь коментар
29.06.2021 08:34 Відповісти
Сколько за такие высеры платят? Ты старайся получше, бо сильно убого получается, могут и не заплатить
показати весь коментар
29.06.2021 08:55 Відповісти
Судя по твоим рьяным изрыганиям, платят тебе...так что подуспокойся немного, болезный
показати весь коментар
29.06.2021 10:41 Відповісти
На мародерские гуляют
показати весь коментар
29.06.2021 09:41 Відповісти
МалоросЬ, не Ь а шабаш ,і відповідь за чий рахунок ,за кошт Сорося.
показати весь коментар
29.06.2021 15:38 Відповісти
А я смотрю тут слово дают только ботам сивого гетьмана... и этот коммент модератор точно удалит
показати весь коментар
29.06.2021 16:39 Відповісти
Е,Ве,Бе,Ме а чим же я бубентятко тебе Фаната зрадника та розповсюджувача держ.секретів образив .
показати весь коментар
29.06.2021 16:54 Відповісти
А что? Сивый, пока был гетьманом в воюющей державе, стал богаче в 86 раз, мона и каналов прикупить, и тролятинки!
показати весь коментар
30.06.2021 12:21 Відповісти
Парашенко цепляется за любую возможность натянуть сову на глобус, но не получается.
показати весь коментар
29.06.2021 08:06 Відповісти
Ну, тебя то он, дырявый, натянул😄
показати весь коментар
29.06.2021 08:55 Відповісти
Главный писюнист предатель и окружил себя предателями, а у таких троллей как ты зебилоид, все Порошенко виноват!
Иди штаны поменяй и не воняй тут троллина зебильная!
показати весь коментар
29.06.2021 14:50 Відповісти
а вместе с ним весь его офис...
показати весь коментар
29.06.2021 08:33 Відповісти
Не ожидал, не ожидал что будет так много избирателей ЗЕ!
показати весь коментар
29.06.2021 08:45 Відповісти
это тюрьма 100% и это только вопрос времени.
показати весь коментар
29.06.2021 08:54 Відповісти
Ты думаешь Зеля отомстит Сывочолому за устроеный гей. парад?
показати весь коментар
29.06.2021 23:31 Відповісти
а у тебя от гей парадов подгорает?
показати весь коментар
30.06.2021 10:09 Відповісти
ПРальна .
ЗЕ = ПО ..до буцигарні .!
Акція .Простий *спуск пару * .
показати весь коментар
29.06.2021 09:26 Відповісти
Всем украинцам как бы они не относились к Зеленскому плевать на зрадофилов Порошенка.
показати весь коментар
29.06.2021 09:39 Відповісти
Идиотов возносит толпа, а свергает народ...
показати весь коментар
29.06.2021 10:16 Відповісти
Весь вопрос в том,кто именно был в той команде т"вагнеровцев"? если там были рядовые члены.не замешанные в боях на Донбассе.то такое задержание могло стОить Украине очень больших репутационных рисков..Хотя и вряд ли бы сильно изменило положение её сейчас.когда везде "двери открыты2.но везде украину "не готовы принять"..дело в том,что ЧВК-практика многих стран и люди там работают по контракту как и в любых силовых структурах.так что нужна была 100 % гарантия того,что среди "вагнеровцев" находились именно находящиеся в международном розыске.только подозрения-не тот аргумент для такой акции захвата.
Если удастся доказать,что среди "вагнеровцев" были именно такие,что разыскивались международными судами.типа Гаагского трибунала,то да- ЗЕЛЕНСКИЙ СОВЕРШИЛ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИЗМЕНУ,лишив козырных козырей в суде против военной агрессии России...Но если будет доказано.что в предполагаемой команде не было таких,а были обычные военные контрактники,то ЗЕЛЕНСКИЙ НЕ СОВЕРШАЛ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИЗМЕНУ...Вопрос в создании специальной НЕЗАВИСИМОЙ комиссии по расследованию.
показати весь коментар
29.06.2021 10:31 Відповісти
А рішення наших судів з цього приводу не підходять ?
Або підозри правоохоронних органів ?
показати весь коментар
29.06.2021 11:00 Відповісти
таки Зеля посадит Петю..... ишь как разбушевался Алексеич)))))))
показати весь коментар
29.06.2021 11:05 Відповісти
Только одна ассоциация с твоим высером-ты феерический,,,🐐🐐🐐
показати весь коментар
29.06.2021 11:34 Відповісти
Зе несоизмеримо хуже самого яныка. Янык хоть как-то реагировал на реакцию людей. Этот вообще никак ни на что не реагирует. Прет по выполнению программы написанной его кукловодом. И хитрит... хитрит... хитрит.
показати весь коментар
29.06.2021 11:35 Відповісти
Спробую пояснити -

В ЧОМУ СИЛА КЛОУНА

1) Клоуна неможливо висміювати
2) Клоуна неможливо присоромити
3) Клоуна неможливо спородіювати - він сам вже є пародієй на людину
4) Клоун не несе ніякої відповідальності за свої дії, його справа смішити людей, тому відповідають за його дії завжди інщі
5) Клоуну неважливо поважають його люди чи не поважають, його мета популярність
6) Клоун завжди знайде собі спонсорів і покровителів, бо популярність притягує грощі
7) Клоуна у остання чергу пов`язують з проблемами, бо він завжди смішить людей
8) Клоунів вкрай рідко садять до в`язниці, чи зовсім не садять
9) Клоунів не ненавидять
10) Клоунів завжди згадують з посмішкою

ТЕПЕР ВИ РОЗУМІЄТЕ НАВІЩО КОЛОМОЙСЬКИЙ ЗРОБИВ Зе ПРЕЗИДЕНТОМ
показати весь коментар
29.06.2021 12:13 Відповісти
Ві д цих слів тхне не справидливістю За професією клоуна стоять звичайні люди ..Привести приклад??? Юрій Нікулін...Карандаш..і багато інших людей... чим вони для вас пагані тим що по професії клоуни - актори цирку...
Раз уж ти взявся писати так будь смиливим пиши не клоун а Зеленський ... От ти хто по професії ??? Напиши і я напишу хто ти в томуж дусі ... І всі люди твоєї професіїї будуть негідники .. в твоїх же словах...
показати весь коментар
29.06.2021 13:14 Відповісти
он по профессии ...петябот)))..переживает, что бы хозяин без власти не остался,.без власти ему хана..))))
показати весь коментар
29.06.2021 13:34 Відповісти
А давай ти не будеш биковати і переходити на особистості, чи вас там в Моршині на курсах Зе влади цьому не вчили?
В тебе з очами проблема чи ти не бачиш що пост присвячен Зе.
показати весь коментар
29.06.2021 16:28 Відповісти
Не хитрит, а бреше ...бреше та бреше
показати весь коментар
29.06.2021 11:59 Відповісти
у Пети постановки лучше....вон как бушуют...Зеле ещё учиться и учиться..))))
показати весь коментар
29.06.2021 12:09 Відповісти
Да никакие у Пети постановки! Если бы ему хоть немного удавалось закамуфлировать эти шоу под реальное недовольство широких масс... А так ведь любому, кто хоть немного интересуется политикой в Украине, абсолютно очевидно кто режиссер-постановщик и генеральный продюсер всех этих выступлений.)) Даже в Википедии можно прочитать о том, что руководители так называемых общественных организаций, которые регулярно участвуют в подобных акциях, в то или иное время были прямо аффилированы со структурами Порошенко.
Топорно работает, Петро.)) А по-другому ему и не нужно. Все его выступления направлены только на поддержание в тонусе своих 15%. А они с аппетитом хавают всё, что он им предлагает.
показати весь коментар
29.06.2021 12:44 Відповісти
А ця по вашому чия??))
показати весь коментар
29.06.2021 13:20 Відповісти
Акція протесту під ОП: "Зеленський буде сидіти в тюрмі" - Цензор.НЕТ 9201
показати весь коментар
29.06.2021 12:11 Відповісти
)) Я б не дуже звертав увагу...на оце...))) Зеленський як хоче ...так і робить ...))) Тут видно що намагаються хоч з чогось збудувати захист для когось під ким горить і плавиться ...
показати весь коментар
29.06.2021 12:35 Відповісти
При Пете, когда подобные митинги случались, волали - про "не раскачивайте лодку".
Ни тогда не ходил, ни сейчас не пойду.
Пока что, по крайней мере...
показати весь коментар
29.06.2021 12:54 Відповісти
Ну да)))
Это не при Пете шаурма+палаточный городок в центре Киева?
А где нацжоны? Замуж повыходили?
показати весь коментар
29.06.2021 13:00 Відповісти
-А кто за него голосовал?!
И тишина)))
Зебилок, за Петю голосовали более воспитанные люди.
А тебе швондер - товарищ.
показати весь коментар
29.06.2021 20:22 Відповісти
Мне как-то по одному месту чё там думает очередной дякула. Такие же ушлёпки тупые как и зебилы.
Просто из двух говен голосовал за меньшее.
Вот и всё.
Обтекай, недалёкий. Тем более скоро петя сядет за госизмену. А после и зебильчик к нему присоединится.
Выбирайте дальше однотуровых олигархов по типу пети, и шавок олигархов по типу хуженебудет вовы.
Упорыши...
показати весь коментар
29.06.2021 21:59 Відповісти
Венедиктова уже наверное и гланды удалила - так засаживает)))
показати весь коментар
29.06.2021 22:28 Відповісти
А ты думаешь плёнки с подельником пети - медведчуком, просто так слили? На кануне начала предвыборной компании...
показати весь коментар
29.06.2021 22:52 Відповісти
Ты их слушал? И что ты там услышал?
А ты помнишь сколько товарно-транспортная накладных было слито накануне выборов весной 19го рфией, подтверждающих прямую торговлю рошена с ручной?
А пленки Деркача?))
Вот стенограмму трамп-зеля под сомнение ставить не могу.
А ты телевизор смотри, слугу нариду, папика, интернет читай)))
показати весь коментар
29.06.2021 23:04 Відповісти
*русней
показати весь коментар
29.06.2021 23:05 Відповісти
Все дампы данных выложили в сеть - слушай и ах...вай
Украина победила Швецию со счетом 2:1. Красавы!
Так что не хочу дальше продолжать трёп ни о чём. Да ещё и ботом, скорее всего...
показати весь коментар
30.06.2021 00:48 Відповісти
Так и продолжай))
Тебе ещё много "наложат", хотя тебе "накладки")))
показати весь коментар
30.06.2021 10:16 Відповісти
Ещё больше и чаще скобки ставь, убогий...
показати весь коментар
30.06.2021 11:47 Відповісти
О! Зебилок понимает графику!
показати весь коментар
30.06.2021 12:33 Відповісти
Дякула настолько тупая, что до сих пор не поняла одно - зебилы и дякулы - одно и то же.
Или у тебя в методичке все кто указывает на минусы пороха - автоматически приверженцы клована?
Так смени её уже, недалёкий...
показати весь коментар
30.06.2021 15:32 Відповісти
Слушай, зебилок, а тебе сколько за коментт платят?
показати весь коментар
30.06.2021 15:38 Відповісти
точно тупая дякула...
показати весь коментар
30.06.2021 15:41 Відповісти
Судя по вчерашней акции, Зеленский перейдёт уже на героин,стресс и страх теперь его друзья.
показати весь коментар
29.06.2021 13:02 Відповісти
Киев! - ОДЕССА всегда с ВАМИ!!!!
показати весь коментар
29.06.2021 13:07 Відповісти
Будет - только если вся страна встанет, как при Яныке. А до тех пор этой шобле кацапской - бояться нечего. Народ спит, а зешобла мягко пытается превратить Украину в аналог Кацапии и Беларуси с Величайшим во главе.
показати весь коментар
29.06.2021 13:13 Відповісти
Ні шановні агітатрои і ї х шефи...Народ не вийде за вами...Це моя розуміння ситуація ...я невийду
)) І нетреба писати ..щоя ні чого не значу.....це не довід..що інші підуть за вами і за бившим...
Від вашого теж тхне продажністю
показати весь коментар
29.06.2021 13:18 Відповісти
https://www.5.ua/polityka/sprava-vahnerivtsiv-zaiava-arieva-kostenka-siumar-ta-zabrodskoho-transliatsiia-248248.html Вікторія Сюмар в кулуарах Верховної Ради повідомила, що влада і Подляк зокрема щойно закінчили монтаж чергової серії фейкових плівок. В яких ніби-то йдеться про те, що це не Зеленський дзвонив Лукашенку про вагнеровців, а це зробив Порошенко...
показати весь коментар
29.06.2021 13:40 Відповісти
Акція протесту під ОП: "Зеленський буде сидіти в тюрмі" - Цензор.НЕТ 1320
показати весь коментар
29.06.2021 13:46 Відповісти
Ти саджати будеш???)))) Дивись щоб срака не луснула від напрягу)))
показати весь коментар
29.06.2021 15:41 Відповісти
Кого проклинал не понять! внятно пиши малорос, сьеж вначале колбасу шоб освободить руки а то мысли твои скакуны .и да согласен 73% не просто так а клиника !
показати весь коментар
29.06.2021 15:47 Відповісти
Вроди как рабочий день.... КТО эти люди? Работники Рошеновских предприятий в оплачиваемом отгуле или Профессиональные митинговальники?
Почем нынче за 1 Час ? думаю не 31 грн как платят нам бизнесюки -олигархи....((
показати весь коментар
29.06.2021 16:25 Відповісти
ааааааа, это наверное Дякулы, те которых привозили дякувать за махровую коррупцию)))
показати весь коментар
29.06.2021 16:28 Відповісти
Клоун має сидіти разом з баригою!
показати весь коментар
29.06.2021 18:34 Відповісти
Акція протесту під ОП: "Зеленський буде сидіти в тюрмі" - Цензор.НЕТ 1434
показати весь коментар
29.06.2021 19:37 Відповісти
Акція протесту під ОП: "Зеленський буде сидіти в тюрмі" - Цензор.НЕТ 2832
показати весь коментар
29.06.2021 19:38 Відповісти
земразь надо четвертовать,а не садить,как и его выборцив.
показати весь коментар
29.06.2021 22:05 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 