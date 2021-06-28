Акція протесту під ОП: "Зеленський буде сидіти в тюрмі". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Біля будівлі Офісу Президента протестували проти дій президента Володимира Зеленського під час зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Учасники акції вимагали притягнути президента Володимира Зеленського до кримінальної відповідальності за державну зраду.

Протестувальники вважають, що Зеленський здійснив держзраду, ухваливши рішення про те, що Україна не братиме участі в спецоперації із затримання "вагнерівців".

Учасники акції закріпили на паркані поряд з ОП "повідомлення про підозру" на ім'я Зеленського, видруковане на великому банері. Підписати його могли всі охочі.

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Автор фото і відео - Олег Богачук































































