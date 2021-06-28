Ветеран Дячук розповів про службу в добробаті і повернення до мирного життя. АУДІО
Віталій Дячук воював на Донбасі, був поранений і пройшов свій шлях адаптації до мирного життя. Зараз він організовує походи в гори для ветеранів - зокрема для тих, у кого через поранення ампутовані кінцівки.
Про це Віталій Дячук розповів у програмі "Покоління сміливців" на львівському "Радіо Перше", повідомляє Цензор.НЕТ.
Послухати програму з ним можна тут.
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