Ветеран Дячук розповів про службу в добробаті і повернення до мирного життя. АУДІО

Віталій Дячук воював на Донбасі, був поранений і пройшов свій шлях адаптації до мирного життя. Зараз він організовує походи в гори для ветеранів - зокрема для тих, у кого через поранення ампутовані кінцівки.

Про це Віталій Дячук розповів у програмі "Покоління сміливців" на львівському "Радіо Перше", повідомляє Цензор.НЕТ.

Послухати програму з ним можна тут.

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