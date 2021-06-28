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Презентували повний козацький Літопис Самійла Величка з відновленими сторінками, документами і позначками. ФОТО

На "Книжковому Арсеналі" презентували повне видання козацького Літопису Самійла Величка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фоліант вийшов у видавництві "Кліо" в 2020 році, до 300-річчя створення літопису, за підтримки групи меценатів.

Презентували повний козацький Літопис Самійла Величка з відновленими сторінками, документами і позначками 01

"Оригінал літопису, що зберігається в Петербурзі в Російській національній бібліотеці, є дуже складним. Коли в ХІХ столітті вперше намагалися видати цей літопис, вчені, які працювали над цим, просто не змогли розібратися і зрозуміти його структуру. Це причина, з якої видання ХІХ століття починалося з другої частини літопису - оповіді про війну часів Хмельницького. Як ми знаємо тепер, Величко починав свою працю з часів Петра Сагайдачного, і сьогодні ми можемо подивитися, який вигляд мала ця пам'ятка, коли її склав Величко. Історики вважали, що та початкова частина - це просто матеріали, які він потім додав у свою працю, і ніколи не звертали на них уваги.

Також ми змогли знайти перші 6 листів з початкової частини рукопису. Ми це зробили на підставі "київського списку". Всі загубилені в оригіналі листи ми замістили аналогами з "київського списку". У третій частині, що стосується часів Мазепи, кілька документів не були видані в ХІХ столітті з цензурних міркувань. Ми їх вперше представили в цьому виданні.

В оригіналі літопису є багато написів на полях, зроблених самим Величком, і це допомагає зрозуміти, з яких джерел він взяв ці знання, а це дуже важливо для істориків ... Тому тепер у нас є літопис у тому вигляді, в якому він був у той час, коли Величко його закінчив. І тепер ми знаємо, що він почав свою працю не у XVIII, а в XVII столітті, під час роботи у Військовій канцелярії. Це важливо, тому що тепер ми знаємо, звідки він отримав свої джерела. І ми знаємо, що він закінчив в 1725 році", - сказала співредакторка збірника, Директорка центру з вивчення історії України історичного факультету Санкт-Петербурзького державного університету Тетяна Таїрова-Яковлєва, на плечі якої лягла робота з пошуку частин літопису в російському архіві.

Інший редактор видання, старший науковий співробітник Інституту історії України Андрій Бовгиря назвав дивом той факт, що всі частини літопису збереглися:

"Такий фундаментальний і масшатбний текст як літопис Величка зберігся в оригіналі. Це є справжнім дивом, як і його подальша історія. Чудо - те, що вціліли частини рукопису, які Величко десь зберігав, перебуваючи у в'язниці. Що - те, що один з власників рукопису Григорій Полетика ховав його у своєму маєтку в Полтаві, а не в Санкт-Петербурзі, де згоріла бібліотека на Василівському острові.

Однак на цьому чудеса закінчуються і з 2009 року, коли виникла ідея видання цього літопису, почалася виснажлива і тонка робота історика, видавничої команди і команди укладачів".

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Презентували повний козацький Літопис Самійла Величка з відновленими сторінками, документами і позначками 02

Твір Самійла Величка належить до трьох найвідоміших і найповніших "козацьких літописів" і є унікальною пам'яткою козацької історичної думки і барокової літератури першої половини XVIII ст. Величко був канцеляристом Війська Запорізького часів гетьмана Івана Мазепи і мав великі можливості для збору і використання матеріалу. На відміну від літописів Самовидця та Грабянки, праця Величка є більш масштабною. Він охоплює події від 1620 до 1700 років і вміщує сотні документів з військової канцелярії (як унікальні копії, так і буквально "вшиті" в текст оригінали), цитати з нині втрачених щоденників, хронік.

Автор: 

історія (1071) книги (446) Мазепа (45) Книжковий Арсенал (10)


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Топ коментарі
+7
Де можна купити книгу?
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28.06.2021 23:44
+3
Была такая книга, История Украины, 1600 какого то года . Гием Ловасер Де Боплан. В цвете с картами. Издавалась много раз в Европе, царской рассее, в Украине ни разу, нахрен никому не надо.
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29.06.2021 00:25
+1
Воно помітно які тільки зебілам Україна небайдужа...
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29.06.2021 07:13
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Де можна купити книгу?
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28.06.2021 23:44 Відповісти
готуйте купу грошей
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29.06.2021 09:14 Відповісти
Была такая книга, История Украины, 1600 какого то года . Гием Ловасер Де Боплан. В цвете с картами. Издавалась много раз в Европе, царской рассее, в Украине ни разу, нахрен никому не надо.
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29.06.2021 00:25 Відповісти
Такі видання доволі дорогі.
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29.06.2021 09:14 Відповісти
Я бы купил, за любые деньги. Последнее издание 2000 год, москва, яснознание кажись, пытался найти, не смог, все раскупили коллекционеры.
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29.06.2021 10:20 Відповісти
Оце чудо, якому я не довіряю. " Директорка центру з вивчення історії України історичного факультету Санкт-Петербурзького державного університету Тетяна Таїрова-Яковлєва," Джерело: https://censor.net/ua/n3273866
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29.06.2021 01:04 Відповісти
Воно помітно які тільки зебілам Україна небайдужа...
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29.06.2021 07:13 Відповісти
Русская падаль прибрала всё к рукам, жаль говноленинград не сровняли с землёй
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29.06.2021 04:13 Відповісти
багато б наших архівнх документів пропало... вони цінніше...
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29.06.2021 13:27 Відповісти
 
 