"Слуга народу" Арахамія про співавторів Конституції Хмару і Шишкіна: "Два деда-мопеда". ЛИСТУВАННЯ
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зневажливо відгукнувся в партійному чаті про співавторів Конституції України Степана Хмару і Віктора Шишкіна, виявивши, що не знає, хто це такі.
Фото листування Арахамії опубліковано в Telegram-каналі "Через плече", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Що це за два "деда мопеда"? Стоять у залі", - запитував однопартійців Арахамія.
Ті пояснили йому, хто такі Хмара і Шишкін. Про те, що обидва вони є співавторами Конституції України, в чаті не згадали.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Хмара і Шишкін прийшли сьогодні до Верховної Ради в футболках з написом "Зе! Вбивця Конституції".
Топ коментарі
+103 саша паламарчук
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+93 Paulo Kit
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+63 Антон Чигур
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до військової служби воно не має жодного відношення.
арахноидам придётся долго отбрехиваться в суде.
https://www.youtube.com/watch?v=aF-qYHiuHY8&ab_channel=%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0
Задумался я как-то, почему мы живём, так как живём, а вот например в США, народ живёт на порядок лучше.
Посмотрел для начала их Конституцию, сравнил с нашей, вот тут меня и озарило!
Их Конституция, начинается так:
"Ми, народ Сполучених Штатів"
Мы же, дали право, кучке коррумпированных негодяев, говорить от имени народа, то, что им выгодно, ведь наша Конституция начинается так:
"Верховна Рада України, від імені Українського народу"
В Декларации Независимости США, говорится:
"Проте, коли довга низка правопорушень і зловживань владою, незмінно спрямована на досягнення тієї мети, виявляє намір підпорядкувати народ абсолютному деспотизму, тоді народ має право та обов'язок повалити такий уряд і встановити нову форму убезпечення народу в майбутньому."
Во Франции, если власть потеряла берега и тиранит народ, Конституция обязывает народ:
"Когда правительство нарушает права народа, восстание для народа и для каждой его части есть его священнейшее право и неотложнейшая обязанность"
Так же в Конституциях ещё десятков стран Европы, прямо прописано право и обязанность народа на вооружённое восстание!
У нас же, не народ, а Президент, гарант Конституции, хотя зачастую он её первый и нарушает:
"Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина."
В Конституции США говорится:
«Оскільки добре організоване ополчення необхідне для безпеки вільної держави, право народу зберігати і носити зброю не повинно порушуватися».
У нас же есть статья 17 Конституции Украины, а Президенты намекают, что оружие быдлу, выдадут только после военкоматов (Порошенко), а так рабам, оружие не положенно (Зеленский):
"Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.
Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом."
Дальше можно и не углубляться, уже и так всё понятно.
Властям Украины, не нужны пассионарии, не нужны свободные и сильные люди, им нужны покорные рабы и пушечное мясо.
Именно в этих желаниях, они с властями России и есть братским народом.
УВАГА ! ДУЖЕ НЕБЕЗПЕЧНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ !
НАЗИВАЄТЬСЯ АРАХАМІЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ
Кого выбрали с теми и живём.
ЭТО чем надо заниматься, что бы не знать Хмару и Шишкина?
Где оно жило последние 30 лет? В рашке? Или картоплестане?
У їдальні Верховної Ради "слуга народу" Микола Тищенко напав на свого колегу Олександра Куницького, вибивши у нього з рук телефон.
"До чого тут Конституція? Я кажу як голова фракції: ми - партія президента і підтримуємо рішення президента в цьому питанні",
Голова фракції "Слуга народу" https://rus.lb.ua/file/person/1990_arahamiya_david_georgievich.html Давид Арахамія вважає нормальним, що прем'єр-міністр https://rus.lb.ua/file/person/4589_goncharuk_aleksey_valerevich.html Олексій Гончарук подав заяву про відставку президентові, а не Верховній Раді, як це передбачено законодавством.
Таке вже було...
"Лівий Берег" https://lb.ua/ Головна - https://lb.ua/politics Політика - 17 січня 2020, 14:42
Арахамія про заяву Гончарука: "До чого тут Конституція?"
кидар гнойный зеленый