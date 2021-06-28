"Слуга народу" Арахамія про співавторів Конституції Хмару і Шишкіна: "Два деда-мопеда". ЛИСТУВАННЯ

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зневажливо відгукнувся в партійному чаті про співавторів Конституції України Степана Хмару і Віктора Шишкіна, виявивши, що не знає, хто це такі.

Фото листування Арахамії опубліковано в Telegram-каналі "Через плече", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Що це за два "деда мопеда"? Стоять у залі", - запитував однопартійців Арахамія.

Ті пояснили йому, хто такі Хмара і Шишкін. Про те, що обидва вони є співавторами Конституції України, в чаті не згадали.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Хмара і Шишкін прийшли сьогодні до Верховної Ради в футболках з написом "Зе! Вбивця Конституції".