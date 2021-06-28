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"Слуга народу" Арахамія про співавторів Конституції Хмару і Шишкіна: "Два деда-мопеда". ЛИСТУВАННЯ

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зневажливо відгукнувся в партійному чаті про співавторів Конституції України Степана Хмару і Віктора Шишкіна, виявивши, що не знає, хто це такі.

Фото листування Арахамії опубліковано в Telegram-каналі "Через плече", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Що це за два "деда мопеда"? Стоять у залі", - запитував однопартійців Арахамія.

Ті пояснили йому, хто такі Хмара і Шишкін. Про те, що обидва вони є співавторами Конституції України, в чаті не згадали.

Читайте: Абсурдно виходить, але на 25 річницю ми змушені захищати Конституцію від її гаранта, - нардеп "Голосу" Лозинський

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Хмара і Шишкін прийшли сьогодні до Верховної Ради в футболках з написом "Зе! Вбивця Конституції".

Слуга народу Арахамія про співавторів Конституції Хмару і Шишкіна: Два деда-мопеда 01

Автор: 

Конституція (548) Хмара Степан (18) Арахамія Давид (1104) Слуга народу (2812) Шишкін Віктор (7)


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Топ коментарі
+103
А це один з лідорів партії Свині Наріду, уявляю рівень їх виборців.
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28.06.2021 23:35
+93
Трускавец рулит!!!
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28.06.2021 23:35
+63
Ктоб мычал, бомжара бородатый?!!
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28.06.2021 23:35
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Арахамия не совсем ара, зато какой хам!
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29.06.2021 08:21 Відповісти
Нікчемна зелена мавпочка вдає з себе людину. Настав час відправляти туди, де це нещастя народилося, - в сухумський мавп'ячий розплідник.
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29.06.2021 08:23 Відповісти
Все-правильно, саме мавпочка із абхазького мавп'ячого заказника. Чи то дитина внаслідок схрещування Гаврили з місцевою аборигенкою, чи,просто - дитя аборту.
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13.07.2021 17:12 Відповісти
Эта шайка уверена, что политика имеет исключительно бизнесовый интерес. Высокие материи в их представлениях - выдумки особо хитрых политиков.
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29.06.2021 08:27 Відповісти
контрольный вопрос - а хватит ли теперь у хвыцэра арахамии после оскорбительных слов в отношении творцов Конституции Украины достать пистолет и прилюдно застрелиться? или зассал? и как же честь?
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29.06.2021 08:32 Відповісти
Ну яка честь може бути в тварини? Про шо Ви говорите? То ж людиноподібна мавпа....
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29.06.2021 08:36 Відповісти
чому раптом ви вирішили, що воно офіцер?
до військової служби воно не має жодного відношення.
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29.06.2021 09:07 Відповісти
Слуги уродів обзивають тих, хто щось зробив для України. Алше вони прийшли нищити Україну і їм це зовсім чуже, основний закон для "зелених" долари.
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29.06.2021 08:35 Відповісти
все так робили для Украины, что на 30-м году всё хуже и хуже живем...
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29.06.2021 16:04 Відповісти
Основний закон який ніхто навіть не намагався виконувати. Та написаний так, що його неможливо виконувати.
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29.06.2021 22:55 Відповісти
Что еще ждать от голубой ары?
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29.06.2021 08:37 Відповісти
Запоребриковая мерзость. Кроме желания отварить по хлебалу ничего не вызывает. Корабельная соска блд.
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29.06.2021 08:45 Відповісти
Жидам-чемодан-вокзал-израйль.
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29.06.2021 08:47 Відповісти
Да эти жидовские ублюдки заполонили всю Украину.А потом жалуются,что все антисемиты.Больше не голосую,покуда не будет чистокровного украинца -националиста.Достала эта братия.
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29.06.2021 09:15 Відповісти
Процитирую бабулю-классика:
"Слуга народу" Арахамія про співавторів Конституції Хмару і Шишкіна: "Два деда-мопеда" - Цензор.НЕТ 3332
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29.06.2021 08:52 Відповісти
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29.06.2021 08:56 Відповісти
ну раз так, то "бородатый мальчик - в Нальчик!"(на пмж)
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29.06.2021 08:59 Відповісти
Когда хвост отвалился он стал шить костюмы шикарнее чем у лорда.
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29.06.2021 17:44 Відповісти
Чего еще можно ожидать от небритого Чиполино?
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29.06.2021 09:01 Відповісти
Прокурор Шишкин может сформулировать неуважение к депутатам и Конституции -
арахноидам придётся долго отбрехиваться в суде.
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29.06.2021 09:02 Відповісти
На то он и "хамия" ("арой" его и грузины не называют..).В этом сброде, называющем себя "слугами", порядочных людей не много .Если вечно пьяный переселенец и занимался волонтерством ,то надо присмотреться к результатам....
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29.06.2021 09:13 Відповісти
Арахамія - це невігластво та хамло...І в слугах їх там, аж кишить.
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29.06.2021 09:13 Відповісти
На фоні теперешніх нікчем при владі ці "два діди" стоять, як титани, державні мужі.
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29.06.2021 09:37 Відповісти
арахамия это что типа венерическое заболевание сразу дает осложнение на всю голову
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29.06.2021 09:43 Відповісти
ЭТА обезяна, КАК ПОЯВИЛАСЬ В УКРАИНЕ!
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29.06.2021 09:52 Відповісти
Как и многие его одноплеменники, прилетел на запах денег.
https://www.youtube.com/watch?v=aF-qYHiuHY8&ab_channel=%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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29.06.2021 10:28 Відповісти
От же ж ніндзя черепашка-мутант загублена в часі і просторі.. :Р
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29.06.2021 10:24 Відповісти
Для Арахамии, только Давид Браун является человеком, все остальные гои-мопеды.
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29.06.2021 10:24 Відповісти
Україною керують хитрожопі брехливі маланці і тупі чурки. Тому так і живемо.
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29.06.2021 10:47 Відповісти
https://censor.net/ru/blogs/3123458/pochemu_my_bednye_i_durnye
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29.06.2021 10:54 Відповісти
Недоразвитая мартышка историю не учило.Ах да,о чем это я,оно ж в ту пору как раз гоп стоп освоило только,чтобы когда то главой зеленых дебилов и продолжать свое гнилое дело.
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29.06.2021 10:50 Відповісти
Арахамия и мать родную продаст
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29.06.2021 10:55 Відповісти
https://censor.net/ru/blogs/3123458/pochemu_my_bednye_i_durnye
Задумался я как-то, почему мы живём, так как живём, а вот например в США, народ живёт на порядок лучше.
Посмотрел для начала их Конституцию, сравнил с нашей, вот тут меня и озарило!
Их Конституция, начинается так:
"Ми, народ Сполучених Штатів"
Мы же, дали право, кучке коррумпированных негодяев, говорить от имени народа, то, что им выгодно, ведь наша Конституция начинается так:
"Верховна Рада України, від імені Українського народу"
В Декларации Независимости США, говорится:
"Проте, коли довга низка правопорушень і зловживань владою, незмінно спрямована на досягнення тієї мети, виявляє намір підпорядкувати народ абсолютному деспотизму, тоді народ має право та обов'язок повалити такий уряд і встановити нову форму убезпечення народу в майбутньому."
Во Франции, если власть потеряла берега и тиранит народ, Конституция обязывает народ:
"Когда правительство нарушает права народа, восстание для народа и для каждой его части есть его священнейшее право и неотложнейшая обязанность"
Так же в Конституциях ещё десятков стран Европы, прямо прописано право и обязанность народа на вооружённое восстание!
У нас же, не народ, а Президент, гарант Конституции, хотя зачастую он её первый и нарушает:
"Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина."
В Конституции США говорится:
«Оскільки добре організоване ополчення необхідне для безпеки вільної держави, право народу зберігати і носити зброю не повинно порушуватися».
У нас же есть статья 17 Конституции Украины, а Президенты намекают, что оружие быдлу, выдадут только после военкоматов (Порошенко), а так рабам, оружие не положенно (Зеленский):
"Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.
Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом."
Дальше можно и не углубляться, уже и так всё понятно.

Властям Украины, не нужны пассионарии, не нужны свободные и сильные люди, им нужны покорные рабы и пушечное мясо.
Именно в этих желаниях, они с властями России и есть братским народом.
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29.06.2021 10:56 Відповісти
Ну а Зеля и Ермак... Это в общем полный " швах"... Кто то может и "мопед" .. Ну а кто то " драндулет". Дава пошутить пытался.. Но при этом обос-ался... В Трускавец пора опять.. Обученье продолжать....
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29.06.2021 11:42 Відповісти
И эта венерическая болезнь "арахамия" сидит в Раде, да уж... Зебилы ублюдки, вы сделали это вместе
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29.06.2021 12:06 Відповісти
Я раньше думала - на кого он больше похож, на обезьяну или кота Базилио. Но вы правы. Он еще больше похож на венерическую болезнь.
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01.07.2021 01:07 Відповісти
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пренебрежительно отозвался в партийном чате о соавторах Конституции Украины Степане Хмаре и Викторе Шишкине, выказав, что не знает, кто это такие Источник: https://censor.net/ru/n3273868

УВАГА ! ДУЖЕ НЕБЕЗПЕЧНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ !
НАЗИВАЄТЬСЯ АРАХАМІЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ
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29.06.2021 12:38 Відповісти
Мы полностью заслуживаем таких неадекватов во власти.
Кого выбрали с теми и живём.
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29.06.2021 13:10 Відповісти
Блин, какие же примитивные обезьяны пришли к власти. Будто из подворотен понабирали. Политическая элита обесценилась и обезобразилась до уровня шариковых 1917 года
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29.06.2021 13:29 Відповісти
Пи-ц быдло-та безграмотная!!!!
ЭТО чем надо заниматься, что бы не знать Хмару и Шишкина?
Где оно жило последние 30 лет? В рашке? Или картоплестане?
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29.06.2021 14:14 Відповісти
В горах Кавказа. От мороза хвост отстал...
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29.06.2021 14:43 Відповісти
Бесплатный совет слуге "ара-хам-ии" - пореже открывай рот. Почаще молчи. Я научу тебя , какую рожу делать, чтобы казаться не полным тупицей....
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29.06.2021 14:22 Відповісти
всегда думала, что Арахамия засланый казачок от Пороха - шкварит и шкварит опускает ЗЕстадо и опускает!!! Спецоперация гетьмана зачетная )
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29.06.2021 15:24 Відповісти
В їдальні Ради «слуга» Тищенко напав на «слугу» Куницького, - відео

У їдальні Верховної Ради "слуга народу" Микола Тищенко напав на свого колегу Олександра Куницького, вибивши у нього з рук телефон.
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29.06.2021 15:30 Відповісти
Доречі
"Слуга народу" Арахамія про співавторів Конституції Хмару і Шишкіна: "Два деда-мопеда" - Цензор.НЕТ 9610
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29.06.2021 16:44 Відповісти
Зелемойское быдло...Индюкович удрал в Ростов...,куда будете драпать.бездари и тупое быдло?
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29.06.2021 18:08 Відповісти
А як вам таке?
"До чого тут Конституція? Я кажу як голова фракції: ми - партія президента і підтримуємо рішення президента в цьому питанні",
Голова фракції "Слуга народу" https://rus.lb.ua/file/person/1990_arahamiya_david_georgievich.html Давид Арахамія вважає нормальним, що прем'єр-міністр https://rus.lb.ua/file/person/4589_goncharuk_aleksey_valerevich.html Олексій Гончарук подав заяву про відставку президентові, а не Верховній Раді, як це передбачено законодавством.

Таке вже було...
"Лівий Берег" https://lb.ua/ Головна - https://lb.ua/politics Політика - 17 січня 2020, 14:42
Арахамія про заяву Гончарука: "До чого тут Конституція?"
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29.06.2021 18:12 Відповісти
сносить этих вонючек
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29.06.2021 18:35 Відповісти
Ара-Хамская в переводе с грузинского
кидар гнойный зеленый
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29.06.2021 18:39 Відповісти
Арахамия ты еще на горшке сидел когда эти деды-украинцы Конституцию страны писали которую такие как ты лакеи пытаются ее извратить.
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29.06.2021 19:23 Відповісти
Украина их приютила - Ара-хам-ий, а они с гор спустились и сразу грабить украинцев.
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29.06.2021 20:12 Відповісти
Ара-хам.., ще і дурник -- це написано на обличчі.
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29.06.2021 20:51 Відповісти
Тхьу,пля... Ну і чмошник,хай Бог милує...
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29.06.2021 21:50 Відповісти
Арахат-самокат.
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29.06.2021 23:19 Відповісти
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