Повінь в окупованому Криму: понад 160 людей досі живуть у пунктах тимчасового розміщення
Понад 160 жителів окупованого Криму як і раніше залишаються в пунктах тимчасово розміщення для постраждалих від повені.
Про це повідомляє пресслужба МНС країни-окупанта, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".
"У Криму працюють 35 комісій з оцінки збитків. У пунктах тимчасового розміщення перебувають понад 160 осіб. Для моніторингу ситуації на місцевості використовується безпілотна авіація", – йдеться в повідомленні.
Раніше окупаційна влада Криму заявила, що прямі збитки, завдані в результаті надзвичайної ситуації в Криму через рясне випадання опадів і підтоплення територій, становлять приблизно 12,5 млрд рублів.
До цього глава окупаційної адміністрації півострова Сергій Аксьонов повідомив, що заяви від постраждалих у результаті паводку в Криму припинять приймати 1 липня.
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Где восходит над миром заря,
Свою грозную длань распростёр
Вождь российский, преемник царя.
Юг и Север подвластны ему,
Зацветут и на Марсе сады,
Омрачает одно лишь, - в Крыму
Не хватает проклятой воды.
Но решение найдено, - чу! -
Как небесную влагу дождя,
Пей, крымчанин, святую мочу
Из широкой ширинки вождя!
А крисчанам камні с нєба)