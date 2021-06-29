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Новини Окуповані території
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Повінь в окупованому Криму: понад 160 людей досі живуть у пунктах тимчасового розміщення

Повінь в окупованому Криму: понад 160 людей досі живуть у пунктах тимчасового розміщення

Понад 160 жителів окупованого Криму як і раніше залишаються в пунктах тимчасово розміщення для постраждалих від повені.

Про це повідомляє пресслужба МНС країни-окупанта, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"У Криму працюють 35 комісій з оцінки збитків. У пунктах тимчасового розміщення перебувають понад 160 осіб. Для моніторингу ситуації на місцевості використовується безпілотна авіація", – йдеться в повідомленні.

Раніше окупаційна влада Криму заявила, що прямі збитки, завдані в результаті надзвичайної ситуації в Криму через рясне випадання опадів і підтоплення територій, становлять приблизно 12,5 млрд рублів.

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До цього глава окупаційної адміністрації півострова Сергій Аксьонов повідомив, що заяви від постраждалих у результаті паводку в Криму припинять приймати 1 липня.

Автор: 

Крим (14139) повінь (172)


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Топ коментарі
+11
Ну , що їм знову не так? Воду дали таки...
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29.06.2021 00:59
+11
Сльози радості за крисчан застілають мнє букви на клавіатурє.
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29.06.2021 01:03
+6
Крысяне не теряйте времени зря, срочно набирайте воду с луж куда только можно..она очень пригодица..воды там все равно не будет..от слова совсем, без воды с Украины в ближайшие год - два последние остатки водохранилищ полностью высохнут, это просто железный факт. Ну и пользуясь случаем хочу вас поздравить с полностью проваленым сезоном отдыха...
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29.06.2021 01:09
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Ну , що їм знову не так? Воду дали таки...
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29.06.2021 00:59 Відповісти
Саша , они ж этого всё равно не оценят . ))
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29.06.2021 01:03 Відповісти
Вже зацінили натомість крокодилів
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29.06.2021 01:05 Відповісти
На маскве там тоже пипец от наводнения . ))
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29.06.2021 01:00 Відповісти
Це свято якесь.
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29.06.2021 05:23 Відповісти
Сльози радості за крисчан застілають мнє букви на клавіатурє.
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29.06.2021 01:03 Відповісти
good be celebration!
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29.06.2021 01:12 Відповісти
Этож какой бред они несут . Этож каким пиз .. ецом нужно накрыть страну шоб в эту ху...ню поверили даже жители дальнего востока .
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29.06.2021 01:20 Відповісти
Запад нам поможет. Крепитесь. Полная тайна вкладов, то есть организации.
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29.06.2021 05:28 Відповісти
Крысяне не теряйте времени зря, срочно набирайте воду с луж куда только можно..она очень пригодица..воды там все равно не будет..от слова совсем, без воды с Украины в ближайшие год - два последние остатки водохранилищ полностью высохнут, это просто железный факт. Ну и пользуясь случаем хочу вас поздравить с полностью проваленым сезоном отдыха...
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29.06.2021 01:09 Відповісти
101 % .
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29.06.2021 01:13 Відповісти
Happy new fucking a season, Krimea!
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29.06.2021 01:24 Відповісти
Наводнение в оккупированном Крыму: более 160 человек до сих пор живут в пунктах временного размещения - Цензор.НЕТ 2182
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29.06.2021 01:32 Відповісти
Мало, вот если бы 1млн 600 тыс жили во временных пунктах,тогда бы им дошло куда вляпались.
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29.06.2021 01:38 Відповісти
На Колиму їх еваюкувати - тож все РОДІНА!
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29.06.2021 01:40 Відповісти
За вершинами облачных гор,
Где восходит над миром заря,
Свою грозную длань распростёр
Вождь российский, преемник царя.

Юг и Север подвластны ему,
Зацветут и на Марсе сады,
Омрачает одно лишь, - в Крыму
Не хватает проклятой воды.

Но решение найдено, - чу! -
Как небесную влагу дождя,
Пей, крымчанин, святую мочу
Из широкой ширинки вождя!

Наводнение в оккупированном Крыму: более 160 человек до сих пор живут в пунктах временного размещения - Цензор.НЕТ 5007
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29.06.2021 02:08 Відповісти
Кацапам відкрили Туреччину і вони всі туди)
А крисчанам камні с нєба)
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29.06.2021 02:23 Відповісти
Наводнение в оккупированном Крыму: более 160 человек до сих пор живут в пунктах временного размещения - Цензор.НЕТ 5362
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29.06.2021 02:28 Відповісти
Ну ніяк "чемодан без ручки" не хоче "приживатися" в Росії! То засуха, то паводок. А далі що ще буде? Камінці?
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29.06.2021 07:06 Відповісти
Тут недавно бомбанули деда на соседней улице,забрали даже лопаты и прочий шанцевый инструмент.ворами оказались чуваки с соседней улицы...,вчера узнаю.погибли оба ехая на скутере,видать сдали металлолом и мчались за дозой.....,не берите чужое,Бог всегда накажет,на то он и Бог...
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29.06.2021 07:12 Відповісти
Ну як там- крисчани, допомогли вам москалі? Коли будете їх міняти на турків? Бо українцям ви нафік потрібні, тільки півострів, а ви на юх разом з москалями через їх місток. Як там дітки, в мирі живуть, чи "мирно" воюють за путю і його дурні мрії в Сірії, на Донбасі, ПАР та інших країнах?
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29.06.2021 09:53 Відповісти
Там крім потопу ще й і "камни с неба". Відео: https://www.youtube.com/watch?v=OsKrcEDOpDk Ялта після потопу 2021.
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29.06.2021 10:16 Відповісти
 
 