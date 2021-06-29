Повінь в окупованому Криму: понад 160 людей досі живуть у пунктах тимчасового розміщення

Понад 160 жителів окупованого Криму як і раніше залишаються в пунктах тимчасово розміщення для постраждалих від повені.

Про це повідомляє пресслужба МНС країни-окупанта, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"У Криму працюють 35 комісій з оцінки збитків. У пунктах тимчасового розміщення перебувають понад 160 осіб. Для моніторингу ситуації на місцевості використовується безпілотна авіація", – йдеться в повідомленні.

Раніше окупаційна влада Криму заявила, що прямі збитки, завдані в результаті надзвичайної ситуації в Криму через рясне випадання опадів і підтоплення територій, становлять приблизно 12,5 млрд рублів.

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До цього глава окупаційної адміністрації півострова Сергій Аксьонов повідомив, що заяви від постраждалих у результаті паводку в Криму припинять приймати 1 липня.