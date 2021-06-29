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Глава Євроради Мішель - народу Білорусі: Ви можете розраховувати на ЄС

Глава Євроради Мішель - народу Білорусі: Ви можете розраховувати на ЄС

Президент Європейської ради Шарль Мішель прокоментував рішення білоруського режиму вивести країну з програми "Східне партнерство" і відкликати посла Білорусі при ЄС.

Свою позицію він висловив у Твітері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Народу Білорусі: ви можете розраховувати на ЄС. Ми стоїмо поруч з вами в солідарності і з практичною підтримкою. Ми нагадуємо про ваше право обрати свого президента шляхом нових, вільних і справедливих виборів", - написав Шарль Мішель.

Він також звернувся до режиму Лукашенка.

"Режиму президента Лукашенка: поставте майбутнє Білорусі на чолі всього", - додав Президент Європейської Ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь призупиняє членство в "Східному партнерстві" і відкликає свого постпреда в ЄС для консультацій

Нагадаємо, раніше влада Білорусі заявили про вихід країни з програми "Східне партнерство". Також Білорусь відкликає представника при ЄС у Мінськ для консультацій.

Автор: 

Білорусь (7929) Євросоюз (13399) Шарль Мішель (333)


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Топ коментарі
+18
На месте белорусов я бы не стал сильно рассчитывать. Кроме санкций и серьезной обеспокоенности ждать нечего. У путлера совсем другие возможности
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29.06.2021 01:16
+11
ну почему же нельзя, как минимум можно надеяться на озабоченность, а потом уж и обеспокоенность, этого уже не мало.
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29.06.2021 01:30
+9
Мы тоже расчитываем 7 год. Обеспокоенность. Крайняя обеспокоенность. Озабоченность. Слова поддержки. Вот и сп2 введут. И нам полегчает .
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29.06.2021 01:35
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На месте белорусов я бы не стал сильно рассчитывать. Кроме санкций и серьезной обеспокоенности ждать нечего. У путлера совсем другие возможности
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29.06.2021 01:16 Відповісти
Ну почему же, молодёжь как из Беларуси, так и Украины с Рашкой, они готовы принять и народ и далее будет валить от адской смеси Совка и дикого капитализма при тотальной коррупции, а все оставшиеся будут выживать, наивно надеясь на реформы, которых нет
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29.06.2021 01:24 Відповісти
Це лише слова.Ці Мішелі хочуть цілуватися з москалями.
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29.06.2021 01:17 Відповісти
угу... Украинцы подтверждают - на слова ЕС можно полностью положиться положить куй.!!!
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29.06.2021 01:17 Відповісти
Когда выступили против узурпатора они увидели как можно нельзя на вас рассчитывать.
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29.06.2021 01:19 Відповісти
ну почему же нельзя, как минимум можно надеяться на озабоченность, а потом уж и обеспокоенность, этого уже не мало.
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29.06.2021 01:30 Відповісти
Беларуси и Украине можно надеяться на реальную поддержку ЕС только в том случае, если президента Европейского совета Шарля Мишеля незаметно и хитро подменить его украинским двойником, премьером Кабмина Денисом Шмыгалём.
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29.06.2021 01:55 Відповісти
Точнее, вы мжете расчитывать на "глубокие озабоченности" от ЕС.
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29.06.2021 01:33 Відповісти
Причому стопроцентно.
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29.06.2021 07:09 Відповісти
Глава Евросовета Мишель - народу Беларуси: Вы можете рассчитывать на ЕС - Цензор.НЕТ 6444
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29.06.2021 01:34 Відповісти
Мы тоже расчитываем 7 год. Обеспокоенность. Крайняя обеспокоенность. Озабоченность. Слова поддержки. Вот и сп2 введут. И нам полегчает .
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29.06.2021 01:35 Відповісти
Ну вже два роки вооще ні нашо не рощщитуєм , а помощь таки йде і це реально .
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29.06.2021 01:44 Відповісти
Украине кто-то что то обещал, кроме поддержки новой демократии? Напомните мне, пожалуйста. Чего Вы лично ждали? Вот чудак Вы человек. Не надо придумывать себе мотивы своих действий и выдавать желаймое за действительное. Украине предоставили ровно такую поддержку, которую и обещали. Все остальное это Ваше воображение.
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29.06.2021 02:24 Відповісти
Ну как, как! Как же ты не понимаешь! Могли бы дать миллиардов сто хотя бы для начала, и не в долг, а безвозмездно, но зажмотились. Что же тут непонятного. Им только обеспоенностей не жалко. Да пошли они на ..., Всё не пойдём мы к ним в союз, двадцать девятой республикой. Слов нет от злости.
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29.06.2021 07:45 Відповісти
Не хотите сделать как на майдане , - сделают вас как гулаге - учите историю Беларусы !
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29.06.2021 01:37 Відповісти
Украину *******, ****** и Беларусь!
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29.06.2021 01:39 Відповісти
А как они наи!№"ли Украину? Кто-то что-то обещал из ЕС?
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29.06.2021 02:19 Відповісти
Ну как же! Украина получила "глубоких озабоченностей" поддержки от ЕС больше всех!
А Франция ,к тому же, как подписант Будапештского меморандума помогла Украине защитить Крым и Донбасс от российской оккупации!
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29.06.2021 11:16 Відповісти
Ну не знаю..не знаю.. в Украине вон война и люди гибнут и анексия територий а Ывропка в дёсна с Путлером целуеца..с чего б это вдруг она как то реально бы помогала беларусам?? тем боле что они сами напрочь ватные, и тем более что там давно торчит всунутое рыло путлера...Максимум будут озабоченности, не более.
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29.06.2021 01:42 Відповісти
Мишель совсем всех за идиотов держит. Верните Тихоновскую в Белорусь, пусть работает с людьми, убеждает. Видимо они на ней поставили крест.
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29.06.2021 02:07 Відповісти
Слюшай да, обещаю много глюбоких озабоченность, мамой клянусь.

Глава Евросовета Мишель - народу Беларуси: Вы можете рассчитывать на ЕС - Цензор.НЕТ 2204
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29.06.2021 02:07 Відповісти
Он ничего про озабоченность не сказал. Сказал что "вы можете рассчитывать на ЕС".
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29.06.2021 02:18 Відповісти
Тобто, закликає білорусів до співпраці з ЄС, а їм і так добре з бацьком, а може й краще, бо немає бомжів і бандитизму та порнографії.
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29.06.2021 10:17 Відповісти
Народ Белоруси: "А вы точно возьмете нас в ЕС и НАТО?"
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29.06.2021 02:29 Відповісти
Мавзолейное быдло всех обуло 12 июня 1990 года,забрав все активы дохлого ССсра,особенно красиво украли наличку в рублях,14 союзных республик свезли на Мацковию все...,за вклады бывших граждан дохлого Совка,ваще молчу...Крысы мавзолейные,вы даже не быдло и воры,вы намного хуже...
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29.06.2021 06:07 Відповісти
Вони не "свезли на Мацковию все", бо воно все там і було, а порціями гроші давали на республіки. Та й то, наприклад, щоб отримати гроші в банку на видачу зарплати трьом працівникам якоїсь маленької контори, чи то будь-якого підприємства -- треба було годинами стояти в черзі в банку, щоб отримати дозвіл з Москви. То була комуністична російська імперія, а "радами" там і не пахло.
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29.06.2021 10:29 Відповісти
Проклятые капиталисты кормили ссср даже тушонков Рузвельта и ножками Буша...,а кто строил Днепрогес и прочие заводы фабрики?Немцы и американцы... Быдло неблагодарное...
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29.06.2021 06:10 Відповісти
Білоруси більше пеідходять для ЄС, ніж українці. Такі самі толерантні. Такі самі законослухняні. Такі самі акуратні.
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29.06.2021 06:13 Відповісти
Ви не були в ЄС. Там по два рази в день комунальні служби прибирають сміття. А скільки його було під час Євробачення?
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29.06.2021 10:35 Відповісти
О ЄС допоможе - стурбованість, рішуче засудження, занепокоєнння
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29.06.2021 06:26 Відповісти
Угу. Видели. Знаем
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29.06.2021 07:05 Відповісти
Не думаю, что беларусам очень то хочется расчитывать на ЕС. Беларусы считают московитов братьями и любят хутина. Тем более они на практике видят как ЕС "активно" помогает Украине.
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03.11.2021 22:07 Відповісти
 
 