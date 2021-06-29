Глава Євроради Мішель - народу Білорусі: Ви можете розраховувати на ЄС

Президент Європейської ради Шарль Мішель прокоментував рішення білоруського режиму вивести країну з програми "Східне партнерство" і відкликати посла Білорусі при ЄС.

Свою позицію він висловив у Твітері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Народу Білорусі: ви можете розраховувати на ЄС. Ми стоїмо поруч з вами в солідарності і з практичною підтримкою. Ми нагадуємо про ваше право обрати свого президента шляхом нових, вільних і справедливих виборів", - написав Шарль Мішель.

Він також звернувся до режиму Лукашенка.

"Режиму президента Лукашенка: поставте майбутнє Білорусі на чолі всього", - додав Президент Європейської Ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь призупиняє членство в "Східному партнерстві" і відкликає свого постпреда в ЄС для консультацій

Нагадаємо, раніше влада Білорусі заявили про вихід країни з програми "Східне партнерство". Також Білорусь відкликає представника при ЄС у Мінськ для консультацій.