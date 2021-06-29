Глава Євроради Мішель - народу Білорусі: Ви можете розраховувати на ЄС
Президент Європейської ради Шарль Мішель прокоментував рішення білоруського режиму вивести країну з програми "Східне партнерство" і відкликати посла Білорусі при ЄС.
Свою позицію він висловив у Твітері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Народу Білорусі: ви можете розраховувати на ЄС. Ми стоїмо поруч з вами в солідарності і з практичною підтримкою. Ми нагадуємо про ваше право обрати свого президента шляхом нових, вільних і справедливих виборів", - написав Шарль Мішель.
Він також звернувся до режиму Лукашенка.
"Режиму президента Лукашенка: поставте майбутнє Білорусі на чолі всього", - додав Президент Європейської Ради.
Нагадаємо, раніше влада Білорусі заявили про вихід країни з програми "Східне партнерство". Також Білорусь відкликає представника при ЄС у Мінськ для консультацій.
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положитьсяположить куй.!!! можнонельзя на вас рассчитывать.
А Франция ,к тому же, как подписант Будапештского меморандума помогла Украине защитить Крым и Донбасс от российской оккупации!