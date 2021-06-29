Зеленський до Дня Конституції нагородив співавторів документа Сироту і Мусіяку (посмертно)

Президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами співавторів Основного Закону Віктора Мусіяку і Михайла Сироту.

Відповідний указ опубліковано на офіційному сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"За значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення національної безпеки, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 25-ї річниці прийняття Конституції України постановляю: нагородити орденом Свободи Мусіяку Віктора Лаврентійовича (посмертно) - народного депутата України II та IV скликань Верховної Ради України; Сироту Михайла Дмитровича (посмертно) - народного депутата України II, III та VI скликань Верховної Ради України", - йдеться в тексті указу.

Також різними нагородами і почесними званнями до 25-річного ювілею Конституції України нагороджено 248 осіб.

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