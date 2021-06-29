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Зеленський до Дня Конституції нагородив співавторів документа Сироту і Мусіяку (посмертно)

Зеленський до Дня Конституції нагородив співавторів документа Сироту і Мусіяку (посмертно)

Президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами співавторів Основного Закону Віктора Мусіяку і Михайла Сироту.

Відповідний указ опубліковано на офіційному сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"За значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення національної безпеки, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 25-ї річниці прийняття Конституції України постановляю: нагородити орденом Свободи Мусіяку Віктора Лаврентійовича (посмертно) - народного депутата України II та IV скликань Верховної Ради України; Сироту Михайла Дмитровича (посмертно) - народного депутата України II, III та VI скликань Верховної Ради України", - йдеться в тексті указу.

Також різними нагородами і почесними званнями до 25-річного ювілею Конституції України нагороджено 248 осіб.

Також дивіться: Акція протесту під ОП: "Зеленський буде сидіти в тюрмі". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) Мусіяка (4) нагорода (1260) наказ (445) День Конституції (76)


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Топ коментарі
+7
Зрадника за грати!
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29.06.2021 01:33
+7
Зеленский ко Дню Конституции посмертно наградил соавторов документа Сироту и Мусияку - Цензор.НЕТ 9094
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29.06.2021 01:38
+6
Значит посмертно соавторов Конституции наградил. И это правильно. А вот живых не то что не наградил, но и никак не отреагировал на позорные высказывание головы своей партии. Что, боится возврата наград этими достойными людьми?
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29.06.2021 07:17
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Зрадника за грати!
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29.06.2021 01:33 Відповісти
Зеленский ко Дню Конституции посмертно наградил соавторов документа Сироту и Мусияку - Цензор.НЕТ 9094
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29.06.2021 01:38 Відповісти
Ломаченко та Усик подарували бейсболку кримнашисту Басті. Максимальні манкурти. Хай програють кожен бій.

Зеленский ко Дню Конституции посмертно наградил соавторов документа Сироту и Мусияку - Цензор.НЕТ 4671
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29.06.2021 01:39 Відповісти
Им это очень важно,они благодарны!
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29.06.2021 01:40 Відповісти
Фильку бедросовича не забыли наградить?
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29.06.2021 01:45 Відповісти
Любить мёртвых всегда надёжнее и проще...
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29.06.2021 01:47 Відповісти
Зеленський-тіко на вигляд є клінічним довбойобом,який ніц не розуміє,що робить Насправді-це цинічний, впевнений в своїй безкарності ворог української державності і української націїЗеленский ко Дню Конституции посмертно наградил соавторов документа Сироту и Мусияку - Цензор.НЕТ 391 Чим раніше"мудрий нарід"це зрозуміє,тим більше в нього шансів більш не бути в...
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29.06.2021 02:44 Відповісти
Клован хоть знает, что оно там подписало ?
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29.06.2021 04:08 Відповісти
зє=януковощ
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29.06.2021 05:16 Відповісти
...ждем, когда из Радуги поблагодарят (посмертно) за награды...
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29.06.2021 05:36 Відповісти
Значит посмертно соавторов Конституции наградил. И это правильно. А вот живых не то что не наградил, но и никак не отреагировал на позорные высказывание головы своей партии. Что, боится возврата наград этими достойными людьми?
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29.06.2021 07:17 Відповісти
А арахамию наградил?
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29.06.2021 08:30 Відповісти
Позорище! Знает, шо мертвые в лицо не плюнут! А от живых прячется у Ермака под мышкой...
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29.06.2021 08:45 Відповісти
Изнасиловал Канституцию как хотел, а теперь решил медалькой-канфеткой отделаться...
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29.06.2021 08:46 Відповісти
 
 