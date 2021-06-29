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Мешканців Індії не пускають у Євросоюз, оскільки вони були вакциновані препаратом Covishield, - Reuters

Мешканців Індії не пускають у Євросоюз, оскільки вони були вакциновані препаратом Covishield, - Reuters

В індійців, які отримали щеплення вакциною AstraZeneca, випущеною Інститутом сироватки Індії, виникають проблеми з поїздками до Євросоюзу. Про це повідомив генеральний директор Інституту сироватки Індії Адар Пунавалла.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Reuters.

За словами Пунавалла, він намагається вирішити цю проблему на найвищому рівні, оскільки жителі Індії не можуть потрапити до Євросоюзу, тому що були вакциновані Covishield.

"Я підняв це питання на найвищому рівні і сподіваюся вирішити це питання найближчим часом, як з регулюючими органами, так і на дипломатичному рівні з країнами", - написав Пунавалла у Twitter.

Програма паспортів вакцинації Європейського Союзу дозволяє людям вільно переміщатися всередині блоку з 1 липня, вони вакциновані однією із чотирьох вакцин західного виробництва.

Хоча вакцина AstraZeneca і належить до тих вакцин, які визнані в Євросоюзі, це не поширюється на індійську версію Covishield, яку виготовили в Інституті сироватки Індії. Там визнають вакцину AstraZeneca, відому як Vaxzevria. Крім Vaxzevria безпечними в Європі вважають вакцини Moderna, Pfizer від BioNTech і Johnson & Johnson.

Міністерство закордонних справ Індії порушило питання про невизнання Covishield Європейським агентством з лікарських засобів (EMA).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель зробила другий укол проти COVID-19 вакциною Moderna замість AstraZeneca

В EMA повідомили виданню, що єдиною вакциною від COVID-19 від AstraZeneca, щодо якої була подана і оцінена заявка на отримання дозволу на продаж, яка привела до її дозволу, була вакцина Vaxzevria.

Covishield нині не має дозволу на продаж у ЄС, хоча може використовувати виробничу технологію, аналогічну Vaxzevria.

"Якщо ми отримаємо заявку на отримання дозволу на продаж Covishield або будуть схвалені будь-які зміни в затверджених виробничих майданчиках для Vaxzevria, ми повідомимо про це", - заявили в EMA.

На вебсайті Європейської комісії зазначено, що вакцини, які отримали дозвіл на продаж у масштабах ЄС, повинні прийматися для отримання сертифіката, в той час як держави-члени можуть також приймати вакцини, схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

ВООЗ внесла Covishield і вакцини Sinopharm і Sinovac до списку для використання в надзвичайних ситуаціях.

Нагадаємо, що Індія призупинила експорт вакцини AstraZeneca, відомої як Covishield ще у квітні. Це сталося через сильний спалах коронавірусу в цій країні. Тому Уряд Індії заявив, що не буде відправляти індійську вакцину в інші країни, поки не вакцинують все своє населення.

Раніше повідомлялося, що в березні компанія AstraZeneca перейменувала свою вакцину від коронавірусу на Vaxzevria. У цей період кілька країн заявили про те, що вакцина викликає тромбоз.

Автор: 

Індія (667) COVID-19 (19765) AstraZeneca (140)


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Топ коментарі
+10
С китайским шмурдяком будет таже самая история...
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29.06.2021 07:12
+9
Разумеется...то вообще вакцина для животных...😁
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29.06.2021 07:29
+8
По лицензии... это уже не астразенека..
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29.06.2021 07:21
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С китайским шмурдяком будет таже самая история...
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29.06.2021 07:12 Відповісти
Это уже чистая политика.
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29.06.2021 07:20 Відповісти
Это показатель качества впкцин..
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29.06.2021 07:22 Відповісти
показатель качества вакцин - рандомизированное исследование. А вовсе не чьи-то хотелки.
Я доверяю тем вакцинам, которые признаны ВОЗ, а Коронова давно признан ВОЗ.
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29.06.2021 09:06 Відповісти
Это твои проблемы...личные...
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29.06.2021 09:11 Відповісти
Це особиста думка, яка не впливає на рішення відповідних інстанцій ЕС.
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29.06.2021 09:15 Відповісти
и еще - в Китае прививались ТОЛЬКО "китайским шмурдяком", и про корону давно забыли.
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29.06.2021 09:10 Відповісти
Ну на счет забыли это ты погарячился....просто нет данных...
Коммунисты они такие скрытные..?
Что до вакцин в китае...то из там 4 штуки...

В Китае одобрены следующие вакцины против COVID-19:
CanSino
Sinopharm/Beijing
Sinopharm/Wuhan
Sinovac
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29.06.2021 09:17 Відповісти
Спалах COVID-19 у Китаї: влада ввела карантин у місті-мільйоннику
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3255314-spalah-covid19-u-kitai-vlada-zakrila-na-karantin-mistomiljonnik.html
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29.06.2021 09:18 Відповісти
Со спутником и китайским шмурдяком тоже не пускают. Хотя на самом деле они не хуже и не лучше западных жиж. Индийская - обычная астразенека сделанная по лицензии.
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29.06.2021 07:19 Відповісти
По лицензии... это уже не астразенека..
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29.06.2021 07:21 Відповісти
ВОЗ всё же одобрил. Значит серьёзных нареканий по составу и производству не было.
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29.06.2021 07:24 Відповісти
Воз одобрит сейчас все что угодно...и добавит жля жкстренного применения.. о качестве там речь не идет..
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29.06.2021 07:26 Відповісти
Спутник не одобрил.
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29.06.2021 07:26 Відповісти
Разумеется...то вообще вакцина для животных...😁
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29.06.2021 07:29 Відповісти
Может и тоже, а может и не тоже. Тот же Тамифлю выпускавшееся в Евросоюзе и в Индии назывались одинаково. А тут названия разные. Думаю это специально - чтобы индийская вакцина не попала европейскому потребителю. Причина какая вот вопрос. Хорошо если дело просто в деньгах что в ЕС своими продажами хотят наварится, но вот если дело в качестве или еще что.
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29.06.2021 07:54 Відповісти
В Индии привили одной дозой 19% и (в т.ч. 4% двумя) заболеваемость и смертность от ковида пошли на спад. В России привили 15% одной дозой (в т.ч.11,7% двумя), а заболеваемость и смертность от ковида растут.
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29.06.2021 08:18 Відповісти
логично.

Китайцы привились своими вакцинами и вообще давно забыли про проблему ковида.
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29.06.2021 09:09 Відповісти
https://censor.net/ru/user/413192

Горазд спамити. А це що таке?

Спалах COVID-19 у Китаї: 30.05.​2021 04:41. Укрінформ. У Китаї місто Гуанчжоу частково закрили на карантин
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3255314-spalah-covid19-u-kitai-vlada-zakrila-na-karantin-mistomiljonnik.html
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29.06.2021 09:25 Відповісти
В Украине привилось только пару процентов, а ситуация ещё лучше.
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29.06.2021 10:05 Відповісти
Ну так мы же не Спутником прививаемся!
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29.06.2021 10:41 Відповісти
В департаменте здоровья признали, что прививки малоэффективны против индийского штамма, который к концу июля может стать доминирующим в Эстонии. «Дельта-штамм на 60 процентов более заразный, чем британский. Также установлено, что в его случае эффективность вакцин ниже, чем в случае других штаммов. Первые исследования показали, что в случае AstraZeneca защита хуже, Pfizer и Moderna тоже не очень эффективны в отношении него, в среднем где-то 20-30 процентов. Это означает, что и получившие две дозы вакцины могут тяжело заболеть»
https://rus.postimees.ee/7281673/krayne-zaraznyy-delta-shtamm-mozhet-vyzvat-tyazheloe-techenie-bolezni-i-u-vakcinirovannyh
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29.06.2021 11:13 Відповісти
https://www.gov.uk/government/news/vaccines-highly-effective-against-hospitalisation-from-delta-variant Vaccines highly effective against hospitalisation from Delta variant New analysis by PHE shows for the first time that 2 doses of COVID-19 vaccines are highly effective against hospitalisation from the Delta (B.1.617.2) variant.

The https://khub.net/web/phe-national/public-library/-/document_library/v2WsRK3ZlEig/view/479607266 analysis suggests:the Pfizer-BioNTech vaccine is 96% effective against hospitalisation after 2 dosesthe Oxford-AstraZeneca vaccine is 92% effective against hospitalisation after 2 doses
These are comparable with vaccine effectiveness against hospitalisation from the Alpha variant.
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29.06.2021 11:21 Відповісти
Жигуль тоже вроде как Фиат был...
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29.06.2021 08:41 Відповісти
спутник?))) не смеши, бот. это просто физраствор.
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29.06.2021 09:02 Відповісти
нет - это хуже
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29.06.2021 11:50 Відповісти
воот как бывааает!
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29.06.2021 07:31 Відповісти
Вот это поворот😁😁😁 сделаем их ещё раз ? 😁😁😁😁
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29.06.2021 08:04 Відповісти
Превед мастерам спорта короновирусного
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29.06.2021 08:13 Відповісти
Мешканців Індії не пускають у Євросоюз, оскільки вони були вакциновані препаратом Covishield, - Reuters - Цензор.НЕТ 2545
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29.06.2021 08:19 Відповісти
Спасибо зегниде, в Украине китайским говном лохов
Голосовавших за подонкаколят
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29.06.2021 08:28 Відповісти
чем плохи китайские вакцины? Китай только ими и прививался - и ковид искоренили, первыми в мире.
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29.06.2021 09:09 Відповісти
*********- тоже привилась своей вакциной для скота , и благополучно мрут и болеют .
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29.06.2021 09:43 Відповісти
тем, что его не признает ЕС. они первыми соврали, что искоренили.
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29.06.2021 11:55 Відповісти
Вот и все. Нам судя по тому что писал ещё Степанов, в Европу теперь не попасть(кроме всего депутатского корпуса которых пфайцером кололи)
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29.06.2021 13:29 Відповісти
 
 