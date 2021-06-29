Спецмісія ОБСЄ за вихідні зафіксувала 154 порушення "тиші" на Донбасі, від початку перемир'я - понад 38,8 тис.

У період із 25 по 27 червня спостерігачі спецмісії ОБСЄ зафіксували 154 порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті спецмісії ОБСЄ за 28 червня.

Так, з вечора 25 по вечір 27 червня в Донецькій області СММ зафіксувала 73 порушення режиму припинення вогню, зокрема 26 вибухів невизначеного походження. Більшість цих порушень сталася на південь від ділянки розведення в районі н. п. Петрівське (непідконтрольний уряду, 41 км на південь від Донецька) вдень 26 червня, а також у районі на захід від шахти "Жовтневої" (непідконтрольна уряду, 9 км на північний захід від центру Донецька) рано-вранці 26 червня. За попередній звітний період зафіксовано 83 порушення режиму припинення вогню.

З вечора 25 по вечір 27 червня в Луганській області Місія зафіксувала 81 порушення режиму припинення вогню, зокрема 9 вибухів невизначеного походження. Більшість цих порушень сталася на північ і північний захід від ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний уряду, 60 км на захід від Луганська) у ніч із 25 на 26 і з 26 на 27 червня, а також вдень 27 червня. За попередній звітний період зафіксовано 17 порушень режиму припинення вогню (усі також біля цієї ділянки розведення).

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Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року, на якому було досягнуто домовленості про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду СММ зафіксувала щонайменше 38 852 порушення режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (зокрема 12 063 вибухи, 6277 невизначених боєприпасів, що пролетіли, 235 спалахів дульного полум'я, 125 освітлювальних ракет, а також щонайменше 20 152 черги і постріли).