Спецмісія ОБСЄ за вихідні зафіксувала 154 порушення "тиші" на Донбасі, від початку перемир'я - понад 38,8 тис.
У період із 25 по 27 червня спостерігачі спецмісії ОБСЄ зафіксували 154 порушення режиму припинення вогню на Донбасі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті спецмісії ОБСЄ за 28 червня.
Так, з вечора 25 по вечір 27 червня в Донецькій області СММ зафіксувала 73 порушення режиму припинення вогню, зокрема 26 вибухів невизначеного походження. Більшість цих порушень сталася на південь від ділянки розведення в районі н. п. Петрівське (непідконтрольний уряду, 41 км на південь від Донецька) вдень 26 червня, а також у районі на захід від шахти "Жовтневої" (непідконтрольна уряду, 9 км на північний захід від центру Донецька) рано-вранці 26 червня. За попередній звітний період зафіксовано 83 порушення режиму припинення вогню.
З вечора 25 по вечір 27 червня в Луганській області Місія зафіксувала 81 порушення режиму припинення вогню, зокрема 9 вибухів невизначеного походження. Більшість цих порушень сталася на північ і північний захід від ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний уряду, 60 км на захід від Луганська) у ніч із 25 на 26 і з 26 на 27 червня, а також вдень 27 червня. За попередній звітний період зафіксовано 17 порушень режиму припинення вогню (усі також біля цієї ділянки розведення).
Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року, на якому було досягнуто домовленості про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду СММ зафіксувала щонайменше 38 852 порушення режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (зокрема 12 063 вибухи, 6277 невизначених боєприпасів, що пролетіли, 235 спалахів дульного полум'я, 125 освітлювальних ракет, а також щонайменше 20 152 черги і постріли).
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