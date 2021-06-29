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Новини
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Держдепартамент США не рекомендує своїм громадянам подорожувати в Росію через тероризм

Держдепартамент США не рекомендує своїм громадянам подорожувати в Росію через тероризм

Держдепартамент США в понеділок залишив чинними опубліковані раніше рекомендації американським громадянам не подорожувати в Росію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це йдеться в заяві відомства.

Востаннє подібна рекомендація озвучувалася 8 червня.

У документі наголошується, що в списку Держдепу "28 червня Росія залишається на четвертому рівні - не подорожувати".

"Не варто приїжджати в Росію через загрозу тероризму, переслідування з боку співробітників служби безпеки Росії, обмежені можливості посольства з надання допомоги .... Також перегляньте можливість поїздок через COVID-19 і пов'язані з ним обмеження на в'їзд", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, Вашингтон закликає американських громадян "не подорожувати на Північний Кавказ, включно із Чечнею і горою Ельбрус, через тероризм", а також в окупований РФ Крим.

Також читайте: Перевіримо, чи дійсно Росія хоче стабільних відносин, - заступниця держсекретаря США Нуланд

Раніше посол США в Росії розповів про складнощі в роботі консульств, зазначивши, що сторони працюють над нормалізацією ситуації в дипломатичній сфері.

Автор: 

Держдепартамент США (1627) росія (65129) США (22778) туризм (1563)


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Топ коментарі
+6
Россия - цент мирового терроризма, безконтрольного оружия, наркотиков и дибилов...
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29.06.2021 07:35
+6
...карочЄ гАваря - КЛААКА ВСЄЛЄННОЙ.
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29.06.2021 07:39
+4
Імперія ЗЛА
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29.06.2021 07:30
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Імперія ЗЛА
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29.06.2021 07:30 Відповісти
И правильно делает.
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29.06.2021 07:34 Відповісти
А где же тогда американцам брать дешёвых проституток.
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29.06.2021 07:34 Відповісти
ЩО, сексуальнозбуджений
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29.06.2021 07:36 Відповісти
Кому що , а курці просо 😀
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29.06.2021 07:37 Відповісти
рускогочелюстных даже шмар лучше стороной обходить.... неряхи, воровки и прочие прелести русского мира!
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29.06.2021 07:38 Відповісти
а то ты не знаешь.
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29.06.2021 08:53 Відповісти
Россия - цент мирового терроризма, безконтрольного оружия, наркотиков и дибилов...
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29.06.2021 07:35 Відповісти
...карочЄ гАваря - КЛААКА ВСЄЛЄННОЙ.
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29.06.2021 07:39 Відповісти
"Нєобятная"
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29.06.2021 07:50 Відповісти
Держдепартамент США не рекомендує своїм громадянам подорожувати в Росію через тероризм - Цензор.НЕТ 7563
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29.06.2021 07:55 Відповісти
хехе, официальное утверждение что роисся=терроризм
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29.06.2021 10:38 Відповісти
 
 