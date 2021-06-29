Держдепартамент США не рекомендує своїм громадянам подорожувати в Росію через тероризм

Держдепартамент США в понеділок залишив чинними опубліковані раніше рекомендації американським громадянам не подорожувати в Росію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це йдеться в заяві відомства.

Востаннє подібна рекомендація озвучувалася 8 червня.

У документі наголошується, що в списку Держдепу "28 червня Росія залишається на четвертому рівні - не подорожувати".

"Не варто приїжджати в Росію через загрозу тероризму, переслідування з боку співробітників служби безпеки Росії, обмежені можливості посольства з надання допомоги .... Також перегляньте можливість поїздок через COVID-19 і пов'язані з ним обмеження на в'їзд", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, Вашингтон закликає американських громадян "не подорожувати на Північний Кавказ, включно із Чечнею і горою Ельбрус, через тероризм", а також в окупований РФ Крим.

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Раніше посол США в Росії розповів про складнощі в роботі консульств, зазначивши, що сторони працюють над нормалізацією ситуації в дипломатичній сфері.