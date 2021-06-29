Український воїн зазнав кульового поранення на Донбасі, стан бійця - важкий. За добу - два ворожі обстріли
Минулої доби, 28 червня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню на Донбасі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на зведення пресцентру ОС.
Так, поблизу Водяного, що на Приазов’ї, ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.
У напрямку населеного пункту Новотошківське противник застосував стрілецьку зброю.
"Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил зазнав кульового поранення. Воїну оперативно надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого - важкий", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що використовуючи координаційний механізм, Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ.
"Станом на 7:00 ранку 29 червня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.
Зокрема, біля Невельського ворог вів вогонь із мінометів 120-мм калібру", - повідомили у відомстві.
"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими військовими", - додали в Міноборони.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Горіть у пеклі москалі !!!
Коли презЕдентом воюючої країни обирають зрадника- колаборанта іншого й не може бути.
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.