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Новини Агресія Росії проти України
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Український воїн зазнав кульового поранення на Донбасі, стан бійця - важкий. За добу - два ворожі обстріли

Український воїн зазнав кульового поранення на Донбасі, стан бійця - важкий. За добу - два ворожі обстріли

Минулої доби, 28 червня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на зведення пресцентру ОС.

Так, поблизу Водяного, що на Приазов’ї, ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

У напрямку населеного пункту Новотошківське противник застосував стрілецьку зброю.

"Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил зазнав кульового поранення. Воїну оперативно надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого - важкий", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що використовуючи координаційний механізм, Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ.

"Станом на 7:00 ранку 29 червня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Зокрема, біля Невельського ворог вів вогонь із мінометів 120-мм калібру", - повідомили у відомстві.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими військовими", - додали в Міноборони.

Автор: 

обстріл (28435) поранення (2802) Донбас (22355) операція Об’єднаних сил (6725)


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Найшвидшого одужання захисникові.
Горіть у пеклі москалі !!!
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29.06.2021 07:52 Відповісти
Это соломинка дружбы от русни 😡
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29.06.2021 08:22 Відповісти
Что ж за три года не могут убрать заинтересованных в продолжении войны? А?
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29.06.2021 08:43 Відповісти
Спасибо зе- мразям за живой тир из защитников Украины.
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29.06.2021 09:05 Відповісти
Нехай ********** вернётся втройне, те беды , что делают в Украине.
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29.06.2021 09:07 Відповісти
Швидкого одужання нашому захиснику.
Коли презЕдентом воюючої країни обирають зрадника- колаборанта іншого й не може бути.
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29.06.2021 09:43 Відповісти
одужуй, козаче!
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29.06.2021 10:24 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.Український воїн зазнав кульового поранення на Донбасі, стан бійця - важкий. За добу - два ворожі обстріли - Цензор.НЕТ 7506
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29.06.2021 11:39 Відповісти
 
 