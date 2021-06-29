УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11271 відвідувач онлайн
Новини
1 578 16

Рішення Білорусі припинити участь у "Східному партнерстві" лише погіршить ситуацію, - глава Євроради Мішель

Рішення Білорусі припинити участь у

Рішення Мінська призупинити участь в ініціативі ЄС "Східне партнерство" стало ще одним кроком білоруської влади, що викликає зростання напруженості в регіоні, заявив у понеділок голова Європейської ради Шарль Мішель.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він написав у Twitter.

"Білорусь зробила ще один крок назад, призупинивши участь у "Східному партнерстві", - написав він.

"Це призведе до подальшого зростання напруженості, і матиме явну негативну дію на білоруський народ за рахунок позбавлення його можливостей, які дає співпраця (з ЄС. - Ред.)", - зазначив він.

Також Мішель пообіцяв громадянам Білорусі підтримку і наголосив на праві жителів країни на організацію нових президентських виборів.

"Народу Білорусі: Ви можете розраховувати на ЄС. Ми вступаємося за вас, проявляємо солідарність і надаємо практичну підтримку. Ми нагадуємо про ваше право вибрати для себе президента на нових, вільних і чесних виборах", - зазначив Мішель.

"Режиму президента (Білорусі Олександра. - Ред.) Лукашенка: Ставте на перше місце майбутнє Білорусі", - додав глава Євроради.

Читайте також: "Білоруський народ історично належить до нашої європейської сім'ї", - Кулеба

Раніше про рішення щодо "Східного партнерства" повідомили в пресслужбі МЗС Білорусі.

"Республіка Білорусь призупиняє свою участь в ініціативі ЄС "Східне партнерство". Білорусь починає реалізацію процедури припинення дії угоди про реадмісію з ЄС. Ми не можемо виконувати свої зобов'язання в рамках даної угоди в умовах введених Євросоюзом санкцій і обмежень", - йшлося в заяві.

Як повідомлялося, Рада Євросоюзу 24 червня офіційно ухвалила рішення про введення секторальних санкцій щодо Білорусі. Санкції стосуються, зокрема, торгівлі калійними добривами, нафтопродуктами, тютюновими виробами, вводиться заборона на доступ білоруського уряду і держбанків на фінансовий ринок Європи.

Заборона поширюється на контракти, укладені після 25 червня 2021 року.

Євросоюз запровадив секторальні санкції проти Білорусі після травневого інциденту з посадкою в Мінську літака авіакомпанії Ryanair, що летів рейсом Афіни-Вільнюс, і затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича.

Автор: 

Білорусь (7929) Східне партнерство (123) Шарль Мішель (333)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+2
Вони вже область раші, так і сприймайте їх.
показати весь коментар
29.06.2021 08:01
+2
Решение Беларуси приостановить участие в "Восточном партнерстве" только ухудшит ситуацию, - глава Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 6090
показати весь коментар
29.06.2021 08:09
+2
Українці кацапів ніколи братами не вважали. Зараз тим більше.
показати весь коментар
29.06.2021 09:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кому выгодно шоп Пацька из-за какого то парня обосрался и потеряли работу десятки тыс. рабов?
лалалалалалалала
(но Пацька это сам сделал)
показати весь коментар
29.06.2021 08:00 Відповісти
Що він "сделал"? Врятував народ. І чому його називають "узурпатором" і не вірять результатам голосування? Протестувальників найбільше було 200 тисяч, і тих би не було, якби не агенти Газпрому тіхановський, цепкало і бабарика, яких Лука усунув, та їхні жінки, що вели кампанію за російські інтереси. Пожалів бацька Свєту, коли вона плакала: "... я больше не буду идти в политику, я ничего не понимаю ни в економике, ни в политике, у меня двоє детей..." -- і відпустив її з країни. А вона з методички почала там антибілоруську кампанію, закликала до знищення економіки, радикальних партизанських дій, бо народ -- ЗА Лукашенка. А їй головне -- визволити мужа з тюрми, а на народ начхати.
показати весь коментар
29.06.2021 09:20 Відповісти
1. сделал посадку рейса(правда это Путин, но номинально - Пацька)
2. Тихановская - х.з. что там призывала, но это проэкт Кремлядей - Антиколорадос в этом уверен.
что тут спорить то? Невзоров раньше даже встречался как журналист с Пацькой, а теперь ненавидит и называет тараканом.
и да, каждый народ заслуживает..... о б*же, за что нам ЭТО???7777
показати весь коментар
29.06.2021 09:42 Відповісти
Вони вже область раші, так і сприймайте їх.
показати весь коментар
29.06.2021 08:01 Відповісти
Нельзя отдавать земли Союза Речь Посполитая проходимцам и холуям из Московии.https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn.ren.tv%2Fcache%2F960x540%2Fmedia%2Fimg%2F32%2F73%2F32731bbbe66bb64489869a281b6a774e9cbd7ef7.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fren.tv%2Fblog%2Fiurii-gorodnenko%2F737664-polsha-protrubila-sbor-rechi-pospolitoi&tbnid=SBjknO9uX9wdNM&vet=12ahUKEwiEmPmpirzxAhVas6QKHXuaBngQMygAegUIARCvAQ..i&docid=KmiTh5P1ygnhEM&w=960&h=540&q=%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0&client=opera&ved=2ahUKEwiEmPmpirzxAhVas6QKHXuaBngQMygAegUIARCvAQ
показати весь коментар
29.06.2021 08:13 Відповісти
Прикро звісно, але білоруси в значній більшості вважають росіян своїми братами.
показати весь коментар
29.06.2021 08:22 Відповісти
Українці також.
показати весь коментар
29.06.2021 09:03 Відповісти
Українці кацапів ніколи братами не вважали. Зараз тим більше.
показати весь коментар
29.06.2021 09:22 Відповісти
Смотря какие украинцы. См. выше и сам убедишься и поуй что уже более 15000 украинцев убито ....всеравно русские-"братский народ", расейка- нам "братская страна" и во всем виноват Порошенко. Рішення Білорусі припинити участь у "Східному партнерстві" лише погіршить ситуацію, - глава Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 3329
показати весь коментар
29.06.2021 12:07 Відповісти
Так то звичайні кацапи які мешкають в Україні.
показати весь коментар
29.06.2021 18:11 Відповісти
Бiлорусы ********** сильну руку , вони i в ГУЛАГе не сидiли, вони сумнiно були у партизaнськiй вiйни у Другу свiтову.
показати весь коментар
29.06.2021 09:49 Відповісти
Решение Беларуси приостановить участие в "Восточном партнерстве" только ухудшит ситуацию, - глава Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 6090
показати весь коментар
29.06.2021 08:09 Відповісти
Фюрер всея Белоруси наказал сам себя,а 9 миллионный народец стал Смоленской областью,ибо на РАБссии демографическая катастрофа...бабы перестали рожать...,маршаль Жюков ошибся... к тому же третья волна Короны с Вирусом косит ряды РАБссиянцев...смотрите видео в Ютьюбе Марк Фейгин-Константин Чумаков,спец по вирусам...
показати весь коментар
29.06.2021 08:39 Відповісти
Які блюзнірські слова: "... ми за вас вступаємось і надаємо практичну підтримку..." -- а самі в цей час душать білоруський народ економічною і інформаційною війною. Східні такі "партнери" гонять в шию білорусів до Росії, допомагаючи пуйлу.
показати весь коментар
29.06.2021 09:02 Відповісти
Я бы поостерегся писать от имени всех укранцев.)) К примеру лично у меня братом может быть только сын моих родителей, ну и кузены(родственники) . И мне, как украинцу, русский или беларус нучуть не "родственнее" чем японец, казах или зулус. Сказачки о "братских народах" расчитаны на дебилов и дурачков.
показати весь коментар
29.06.2021 12:01 Відповісти
 
 