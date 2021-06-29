Рішення Білорусі припинити участь у "Східному партнерстві" лише погіршить ситуацію, - глава Євроради Мішель

Рішення Мінська призупинити участь в ініціативі ЄС "Східне партнерство" стало ще одним кроком білоруської влади, що викликає зростання напруженості в регіоні, заявив у понеділок голова Європейської ради Шарль Мішель.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він написав у Twitter.

"Білорусь зробила ще один крок назад, призупинивши участь у "Східному партнерстві", - написав він.

"Це призведе до подальшого зростання напруженості, і матиме явну негативну дію на білоруський народ за рахунок позбавлення його можливостей, які дає співпраця (з ЄС. - Ред.)", - зазначив він.

Також Мішель пообіцяв громадянам Білорусі підтримку і наголосив на праві жителів країни на організацію нових президентських виборів.

"Народу Білорусі: Ви можете розраховувати на ЄС. Ми вступаємося за вас, проявляємо солідарність і надаємо практичну підтримку. Ми нагадуємо про ваше право вибрати для себе президента на нових, вільних і чесних виборах", - зазначив Мішель.

"Режиму президента (Білорусі Олександра. - Ред.) Лукашенка: Ставте на перше місце майбутнє Білорусі", - додав глава Євроради.

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Раніше про рішення щодо "Східного партнерства" повідомили в пресслужбі МЗС Білорусі.

"Республіка Білорусь призупиняє свою участь в ініціативі ЄС "Східне партнерство". Білорусь починає реалізацію процедури припинення дії угоди про реадмісію з ЄС. Ми не можемо виконувати свої зобов'язання в рамках даної угоди в умовах введених Євросоюзом санкцій і обмежень", - йшлося в заяві.

Як повідомлялося, Рада Євросоюзу 24 червня офіційно ухвалила рішення про введення секторальних санкцій щодо Білорусі. Санкції стосуються, зокрема, торгівлі калійними добривами, нафтопродуктами, тютюновими виробами, вводиться заборона на доступ білоруського уряду і держбанків на фінансовий ринок Європи.

Заборона поширюється на контракти, укладені після 25 червня 2021 року.

Євросоюз запровадив секторальні санкції проти Білорусі після травневого інциденту з посадкою в Мінську літака авіакомпанії Ryanair, що летів рейсом Афіни-Вільнюс, і затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича.