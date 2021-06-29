Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 182,2 млн, жертв нараховується 3,9 млн. Росія вже у п'ятірці лідерів. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 29 червня у світі зареєстрували 316 828 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобою COVID-19. Померли за добу - 6286 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 182 200 626 випадків інфікування, з них 316 828 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 945 660 осіб, з них 6286 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 166,7 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Росія.
Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 74-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 12-ту, за летальними випадками - 54-ту і 7-му позицію відповідно.
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Ну хоть дето...
крестСпутник "животворящий" делает!
https://www.thegatewaypundit.com/2021/06/uk-people-dying-covid-today-vaccinated-please-continue-take-vaccine/