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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 182,2 млн, жертв нараховується 3,9 млн. Росія вже у п'ятірці лідерів. ІНФОГРАФІКА

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 182,2 млн, жертв нараховується 3,9 млн. Росія вже у п'ятірці лідерів. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 29 червня у світі зареєстрували 316 828 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобою COVID-19. Померли за добу - 6286 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 182 200 626 випадків інфікування, з них 316 828 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 945 660 осіб, з них 6286 за минулу добу.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 182,2 млн, жертв нараховується 3,9 млн. Росія вже у пятірці лідерів 01

Побороли хворобу і вилікувалися 166,7 млн ​​осіб.

Також читайте: Поєднання вакцин Pfizer і Moderna створює довготривалий імунітет, - дослідження

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Росія.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 182,2 млн, жертв нараховується 3,9 млн. Росія вже у пятірці лідерів 02

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 74-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 12-ту, за летальними випадками - 54-ту і 7-му позицію відповідно.

Також читайте: У Москві зафіксовано максимальний за час пандемії рівень смертності від коронавірусу

Автор: 

карантин (18172) москва (1245) росія (65129) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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О, расейка хоть тут, уже скоро, сможет стать первой.
Ну хоть дето...
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29.06.2021 08:21 Відповісти
Врт что крест Спутник "животворящий" делает!
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29.06.2021 08:24 Відповісти
...НОВІЧОК добавляють для гадійності
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29.06.2021 09:27 Відповісти
Великобританія: Більшість людей, які сьогодні вмирають від COVID, щеплені - але, будь ласка, продовжуйте приймати вакцину

https://www.thegatewaypundit.com/2021/06/uk-people-dying-covid-today-vaccinated-please-continue-take-vaccine/
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29.06.2021 08:48 Відповісти
просто куйло решил немного уменьшить расходы на пенсионный фонд - дерепаске не хватает денег заправлять яхту.
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29.06.2021 10:17 Відповісти
 
 