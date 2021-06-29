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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 5 осіб, зафіксовано 182 нові випадки зараження, 582 людини одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 5 осіб, зафіксовано 182 нові випадки зараження, 582 людини одужали

В Україні зафіксовано 182 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 29 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 28 червня 2021 року в Україні зафіксовано 182 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 10, медпрацівників – 3).

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 5 осіб, зафіксовано 182 нові випадки зараження, 582 людини одужали 01 госпіталізовано – 322 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 5 осіб, зафіксовано 182 нові випадки зараження, 582 людини одужали 01 летальних випадків – 5;

В Україні за добу від COVID-19 померли 5 осіб, зафіксовано 182 нові випадки зараження, 582 людини одужали 01 одужало – 582 особи.

Також читайте: Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 182,2 млн, жертв нараховується 3,9 млн. Росія вже у п'ятірці лідерів. ІНФОГРАФІКА

За добу протестовано:

В Україні за добу від COVID-19 померли 5 осіб, зафіксовано 182 нові випадки зараження, 582 людини одужали 01 методом ПЛР – 10 930 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 5 осіб, зафіксовано 182 нові випадки зараження, 582 людини одужали 01 методом ІФА – 1463 особи,

В Україні за добу від COVID-19 померли 5 осіб, зафіксовано 182 нові випадки зараження, 582 людини одужали 01 експрес-тестами – 4282 особи.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 5 осіб, зафіксовано 182 нові випадки зараження, 582 людини одужали 01 захворіло – 2 234 463 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 5 осіб, зафіксовано 182 нові випадки зараження, 582 людини одужали 01 одужало – 2 164 374 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 5 осіб, зафіксовано 182 нові випадки зараження, 582 людини одужали 01 летальних випадків – 52 300;

В Україні за добу від COVID-19 померли 5 осіб, зафіксовано 182 нові випадки зараження, 582 людини одужали 01 проведено ПЛР-тестувань – 10 817 822.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (77), Запорізькій (16), Миколаївській (15), Київській (14) областях", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 5 осіб, зафіксовано 182 нові випадки зараження, 582 людини одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 5 осіб, зафіксовано 182 нові випадки зараження, 582 людини одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 5 осіб, зафіксовано 182 нові випадки зараження, 582 людини одужали 13
В Україні за добу від COVID-19 померли 5 осіб, зафіксовано 182 нові випадки зараження, 582 людини одужали 14

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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В Москве за сутки умерли от коронавируса 124 человека - это максимум за все время пандемии. Число новых заболевших по всей России превысило 21 000 человек во второй раз за три дня.
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29.06.2021 08:25 Відповісти
Ну так зараза из раши прямиком сюда и движется. С украинским паспортом уже неделю если не больше при въезде из рф ни тест, ни вдома не требуются - до 2го июля. Это придумали идиоты или вредители?
Источник: https://censor.net/ru/n3273888
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29.06.2021 10:02 Відповісти
Затишье перед дельта бурей
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29.06.2021 08:32 Відповісти
 
 