В Україні за добу від COVID-19 померли 5 осіб, зафіксовано 182 нові випадки зараження, 582 людини одужали
В Україні зафіксовано 182 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 29 червня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 28 червня 2021 року в Україні зафіксовано 182 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 10, медпрацівників – 3).
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 322 особи;
летальних випадків – 5;
одужало – 582 особи.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 10 930 осіб,
методом ІФА – 1463 особи,
експрес-тестами – 4282 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 234 463 особи;
одужало – 2 164 374 особи;
летальних випадків – 52 300;
проведено ПЛР-тестувань – 10 817 822.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (77), Запорізькій (16), Миколаївській (15), Київській (14) областях", - розповіли в МОЗ.
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Источник: https://censor.net/ru/n3273888