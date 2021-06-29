В Україні за добу від COVID-19 померли 5 осіб, зафіксовано 182 нові випадки зараження, 582 людини одужали

В Україні зафіксовано 182 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 29 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 28 червня 2021 року в Україні зафіксовано 182 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 10, медпрацівників – 3).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 322 особи;

летальних випадків – 5;

одужало – 582 особи.

Також читайте: Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 182,2 млн, жертв нараховується 3,9 млн. Росія вже у п'ятірці лідерів. ІНФОГРАФІКА

За добу протестовано:

методом ПЛР – 10 930 осіб,

методом ІФА – 1463 особи,

експрес-тестами – 4282 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 234 463 особи;

одужало – 2 164 374 особи;

летальних випадків – 52 300;

проведено ПЛР-тестувань – 10 817 822.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (77), Запорізькій (16), Миколаївській (15), Київській (14) областях", - розповіли в МОЗ.







