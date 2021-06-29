За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 17 065 осіб, загалом - 1 912 471, - МОЗ

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 589 362 особи.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"17 065 людей щеплено проти COVID-19 за добу 28 червня 2021 року. Одну дозу отримали 7591 людина, повністю імунізовані - 9 474 людей.

Протягом доби працювали: 133 мобільні бригади, 230 пунктів щеплення; 30 центрів вакцинації.

Станом на 28 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 751 726 людей.

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Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 912 471 людина, з них отримали 1 дозу – 1 912 469 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 589 362 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 2 501 831 щеплення", - розповіли в МОЗ.





