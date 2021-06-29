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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 17 065 осіб, загалом - 1 912 471, - МОЗ

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 17 065 осіб, загалом - 1 912 471, - МОЗ

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 589 362 особи.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"17 065 людей щеплено проти COVID-19 за добу 28 червня 2021 року. Одну дозу отримали 7591 людина, повністю імунізовані - 9 474 людей.

Протягом доби працювали: 133 мобільні бригади, 230 пунктів щеплення; 30 центрів вакцинації.

Станом на 28 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 751 726 людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 5 осіб, зафіксовано 182 нові випадки зараження, 582 людини одужали

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 912 471 людина, з них отримали 1 дозу – 1 912 469 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 589 362 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 2 501 831 щеплення", - розповіли в МОЗ.

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 17 065 осіб, загалом - 1 912 471, - МОЗ 01
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 17 065 осіб, загалом - 1 912 471, - МОЗ 02
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 17 065 осіб, загалом - 1 912 471, - МОЗ 03

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5393) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Вакцинируют шмурдяком, с которым в ЕС не пускают.
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29.06.2021 09:49 Відповісти
китайцы своим "шмурдяком" победили у себя Ковид.
И нам бы так.

Но даже в такой теме всего ДВА коммента. И только один из них - от адекватного человека. Который вакцинировался Короноваком и у которого более специфические антитела в высоком титре - более 800 единиц.

Угадайте, кто это?
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29.06.2021 10:04 Відповісти
народ вже заморився писати. ці дані постять кожен день. толку ніякого. Ляшко обіцяв 5 млн до кінця року, по плану повинно вже бути 10 млн..
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29.06.2021 11:56 Відповісти
 
 