За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 17 065 осіб, загалом - 1 912 471, - МОЗ
В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 589 362 особи.
Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.
"17 065 людей щеплено проти COVID-19 за добу 28 червня 2021 року. Одну дозу отримали 7591 людина, повністю імунізовані - 9 474 людей.
Протягом доби працювали: 133 мобільні бригади, 230 пунктів щеплення; 30 центрів вакцинації.
Станом на 28 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 751 726 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 912 471 людина, з них отримали 1 дозу – 1 912 469 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 589 362 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 2 501 831 щеплення", - розповіли в МОЗ.
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Вакцинируют шмурдяком, с которым в ЕС не пускают.
И нам бы так.
Но даже в такой теме всего ДВА коммента. И только один из них - от адекватного человека. Который вакцинировался Короноваком и у которого более специфические антитела в высоком титре - более 800 единиц.
Угадайте, кто это?