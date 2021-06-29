Я дав зрозуміти Путіну, що відносини між США і РФ мають бути стабільними і передбачуваними, - Байден
Президент США Джо Байден хоче стабільних відносин з президентом Росії Володимиром Путіним. Зокрема, в питаннях ядерного нерозповсюдження і зміни клімату.
Про це він заявив під час виступу на заході Національного комітету Демократичної партії США зі збору коштів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Разом з тим, президент США пообіцяв вжити відповідних заходів у разі кібератак і втручання в американську економіку.
"Я дав зрозуміти президенту Путіну в Росії, що відносини між Америкою і РФ мають бути стабільними і передбачуваними, ми повинні мати можливість співпрацювати там, де у нас є спільні інтереси, - в питаннях ядерного нерозповсюдження і зміни клімату", - сказав Байден.
Нагадаємо, Джо Байден і Володимир Путін зустрілися в Женеві 16 червня. Джо Байден під час пресконференції заявив, що Вашингтон і далі підтримуватиме територіальну цілісність і суверенітет України.
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Дело Байдена - предупредить.
Надо понимать так, что по другим вопросам претензий к крысёнышу нет.
Вот и фрау пенсионерка, со своей "меркельтийностью", в купе с микроном, пытались его тоже легитимизировать в ЕС, причём без предварительного согласования с другими членами Евросоюза.
Судя по всему, у всех леваков важнейшая повестка дня - это "перезагрузка отношений" с ордой.