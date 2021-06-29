Я дав зрозуміти Путіну, що відносини між США і РФ мають бути стабільними і передбачуваними, - Байден

Президент США Джо Байден хоче стабільних відносин з президентом Росії Володимиром Путіним. Зокрема, в питаннях ядерного нерозповсюдження і зміни клімату.

Про це він заявив під час виступу на заході Національного комітету Демократичної партії США зі збору коштів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Разом з тим, президент США пообіцяв вжити відповідних заходів у разі кібератак і втручання в американську економіку.

"Я дав зрозуміти президенту Путіну в Росії, що відносини між Америкою і РФ мають бути стабільними і передбачуваними, ми повинні мати можливість співпрацювати там, де у нас є спільні інтереси, - в питаннях ядерного нерозповсюдження і зміни клімату", - сказав Байден.

Також читайте: Меркель щодня читає новини про Україну та планує обговорити тему Донбасу під час зустрічі з Байденом, - посол ФРН Фельдгузен

Нагадаємо, Джо Байден і Володимир Путін зустрілися в Женеві 16 червня. Джо Байден під час пресконференції заявив, що Вашингтон і далі підтримуватиме територіальну цілісність і суверенітет України.