П'ять років тому в бою із російським агресором загинув соліст Паризької опери, Герой України Василь Сліпак. ВІДЕО+ФОТО
П'ять років тому в бою з російським агресором загинув Герой України, один з кращих оперних співаків світу, доброволець Василь Сліпак (Міф).
Про це на своїй сторінці в фейсбуці розповів журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.
"Про Василя назараз дуже багато розповідають, майже всі, хто його бачив, приписують собі дружбу з ним. Хоча тут все вірно, кожен бажає знати і вірити, що дух Василя Сліпака поряд з ним. Проте є одна дівчина, яка познайомилася з Міфом у Франції. Вона майже нікому не розповідає про той випадок.
Хоча для історії згодилася розказати про нашого героя досі незвідані речі. Дякую тобі, Oresta Brit! Вічна слава і пам'ять, Герою України!" - розповів Ухман.
Василь Сліпак (1974-2016 рр.) - український оперний співак (бас-баритон), соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник бойових дій під час війни на сході України, позивний Міф. Був також одним з лідерів української громади Франції, членом Об'єднання українців Франції.
Тричі бував на фронті. Вперше поїхав на війну в травні 2015 року. Воював у Пісках в районі Донецького аеропорту. Брав участь в боях за Авдіївку в складі 1-ї окремої штурмової роти 7-го окремого батальйону Добровольчого українського корпусу. Повернувся пораненим.
Вдруге поїхав на фронт у вересні 2015 року, в Водяне - на лінію дотику. У жовтні повернувся в Париж. У червні 2016 року знову поїхав на Донбас. Планував залишитися там на пів року, але 29 червня загинув в бою від кулі ворожого снайпера. У лютому 2017 року Василю Сліпаку присвоєно звання Героя України (посмертно).
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Зрадникам смерть!
Тому Україну не зламати.
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ !!!
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ.
https://www.youtube.com/watch?v=X8H6bGL4LMs&list=LL&index=89&t=4s
Тонко выверенный организованный отрицательный отбор.
Герою України Василю Сліпаку - Царство Небесне ві Вічна пам'ять.
у сепарів посипалась оборона і наші захопили кілька опорних пунктів..
але нашім енералам то не сподобалося..
Ну і наступна ватна мразота поповзе пропагувати узкій язик і "братский мир", посилаючись на філю,
....
PS. А зелена жидівська потвора, ще й як живе.....
Земля пухом Героям України
Ти завжди лишатимешся в наших серцях.
Понимаю позицию малороссов и совкоголовых, но украиноязычные патриоты, выбравшие ЗЕ- вот вы реально откровенные ЗЕбилы!