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Новини Агресія Росії проти України
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П'ять років тому в бою із російським агресором загинув соліст Паризької опери, Герой України Василь Сліпак. ВІДЕО+ФОТО

П'ять років тому в бою з російським агресором загинув Герой України, один з кращих оперних співаків світу, доброволець Василь Сліпак (Міф).

Про це на своїй сторінці в фейсбуці розповів журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

"Про Василя назараз дуже багато розповідають, майже всі, хто його бачив, приписують собі дружбу з ним. Хоча тут все вірно, кожен бажає знати і вірити, що дух Василя Сліпака поряд з ним. Проте є одна дівчина, яка познайомилася з Міфом у Франції. Вона майже нікому не розповідає про той випадок.

Хоча для історії згодилася розказати про нашого героя досі незвідані речі. Дякую тобі, Oresta Brit! Вічна слава і пам'ять, Герою України!" - розповів Ухман.

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Пять років тому в бою із російським агресором загинув соліст Паризької опери, Герой України Василь Сліпак 01
Пять років тому в бою із російським агресором загинув соліст Паризької опери, Герой України Василь Сліпак 02
Пять років тому в бою із російським агресором загинув соліст Паризької опери, Герой України Василь Сліпак 03

Василь Сліпак (1974-2016 рр.) - український оперний співак (бас-баритон), соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник бойових дій під час війни на сході України, позивний Міф. Був також одним з лідерів української громади Франції, членом Об'єднання українців Франції.

Тричі бував на фронті. Вперше поїхав на війну в травні 2015 року. Воював у Пісках в районі Донецького аеропорту. Брав участь в боях за Авдіївку в складі 1-ї окремої штурмової роти 7-го окремого батальйону Добровольчого українського корпусу. Повернувся пораненим.

Вдруге поїхав на фронт у вересні 2015 року, в Водяне - на лінію дотику. У жовтні повернувся в Париж. У червні 2016 року знову поїхав на Донбас. Планував залишитися там на пів року, але 29 червня загинув в бою від кулі ворожого снайпера. У лютому 2017 року Василю Сліпаку присвоєно звання Героя України (посмертно).

Герой України (314) пам’ять (1186) Сліпак Василь (34) Ухман Михайло (237)


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Топ коментарі
+46
Героям слава!

Зрадникам смерть!
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29.06.2021 09:04
+34
Схиляю голову……
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29.06.2021 09:11
+33
А членограй с подельниками выбрал Киркорова.
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29.06.2021 09:07
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Героям слава!

Зрадникам смерть!
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29.06.2021 09:04 Відповісти
Які чудові люди загинули ,як багато крові пролито ,це для того , щоб сьогодні такі недоробки , шваль і погань керували нашою Україною ?!!! Народе мій , опам'ятайся !!! Вічна пам'ять герою і всім ,хто загинув за Україну !!!
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29.06.2021 09:25 Відповісти
Але дійсність чомусь інша, Героям смерть, а зрадники і далі грабують та торгують Україною.
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29.06.2021 19:22 Відповісти
Как грится, "всё в наших руках"...
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29.06.2021 19:43 Відповісти
А членограй с подельниками выбрал Киркорова.
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29.06.2021 09:07 Відповісти
5 років тому воно шлялось по маасковським гастролям.
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29.06.2021 09:11 Відповісти
... члЄнограїв
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29.06.2021 09:20 Відповісти
А в 14 р його "заслали на завдання" в Україну щоб "разрулил ситуацию"...
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29.06.2021 09:34 Відповісти
Схиляю голову……
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29.06.2021 09:11 Відповісти
Земля пухом УКРАЇНЦЮ- ВОЇНУ .
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29.06.2021 09:12 Відповісти
На таких людях тримається Україна.
Тому Україну не зламати.

УКРАЇНА ПОНАД УСЕ !!!
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29.06.2021 09:18 Відповісти
Вот только их уничтожают. А остальное болото, которого аж 73% в Украине спокойненько живёт и гадит. Поэтому Украина никогда не станет нормально жить и развиваться. Её сольют снова в паРашу, как это было уже не один раз, начиная с Б. Хмельницкого. Историю и гены предателей в потомках не изменишь
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29.06.2021 09:35 Відповісти
Царство Небесне!П'ять років тому в бою із російським агресором загинув соліст Паризької опери, Герой України Василь Сліпак - Цензор.НЕТ 6455
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29.06.2021 09:23 Відповісти
Справжній Козацюра - Царство Небесне і вічна пам"ять Герою....
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29.06.2021 09:23 Відповісти
Царство Небесне!П'ять років тому в бою із російським агресором загинув соліст Паризької опери, Герой України Василь Сліпак - Цензор.НЕТ 2932
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29.06.2021 09:23 Відповісти
П'ять років тому в бою із російським агресором загинув соліст Паризької опери, Герой України Василь Сліпак - Цензор.НЕТ 3152
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29.06.2021 09:36 Відповісти
П'ять років тому в бою із російським агресором загинув соліст Паризької опери, Герой України Василь Сліпак - Цензор.НЕТ 9658
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29.06.2021 09:37 Відповісти
Герою Сліпаку слава!
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29.06.2021 09:37 Відповісти
"Моя война. Две жизни Василя Слипака". https://www.youtube.com/watch?v=X8H6bGL4LMs&list=LL&index=88&t=4s
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29.06.2021 09:38 Відповісти
Так зручніше.
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ.
https://www.youtube.com/watch?v=X8H6bGL4LMs&list=LL&index=89&t=4s
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29.06.2021 09:57 Відповісти
Ще зручніше: https://www.youtube.com/watch?v=X8H6bGL4LMs&list=LL&index=90&t=4s "Моя война. Две жизни Василя Слипака". Фильм Леонида Канфера
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29.06.2021 14:13 Відповісти
Ситуация создана так, чтобы гибли самые честные и благородные люди.
Тонко выверенный организованный отрицательный отбор.
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29.06.2021 09:41 Відповісти
Вічна пам'ять Герою України. Николи не забудемо. Такі люди гинуть, а всяка погань живе і процвітає
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29.06.2021 09:42 Відповісти
Найкращі приїхали навіть з Європи захищати Україну, а сміття їздило в московію і обливало брудом Україну. Але мідрий нарід вибрав їх керувати собою убогими.
Герою України Василю Сліпаку - Царство Небесне ві Вічна пам'ять.
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29.06.2021 09:49 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
П'ять років тому в бою із російським агресором загинув соліст Паризької опери, Герой України Василь Сліпак - Цензор.НЕТ 8283
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29.06.2021 09:56 Відповісти
Загинув через те, що був наданий наказ відступати..
у сепарів посипалась оборона і наші захопили кілька опорних пунктів..
але нашім енералам то не сподобалося..
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29.06.2021 09:57 Відповісти
"Влітку 2016 року знову відбув на Донбас, де 29 червня 2016 року був убитий пострілом снайпера у селища Луганське під Донецьком при відбитті атаки на позиції ВСУ"
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29.06.2021 13:08 Відповісти
Вічна слава героям!!!
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29.06.2021 10:00 Відповісти
красивый человек,цельный,потому и убили-снайпер выцеливает таких,чтоб подорвать мораль.Светлая тебе память и земля периной,козак.
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29.06.2021 10:03 Відповісти
Земля пухом и Вечная память герою!
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29.06.2021 10:08 Відповісти
От нас зависит, чтобы его смерть не была напрасной.
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29.06.2021 10:17 Відповісти
А мрази, Киркорова к нам приглашают
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29.06.2021 10:19 Відповісти
Бо безталанній плісняві не цікаві ні вокал, ні мелодія, ні текст. Їм достатньо переферійного шоу, прогнутися перед фуйлом і можливості крутити ржачні лайнофільми Бубочки за участі кіркорова.
Ну і наступна ватна мразота поповзе пропагувати узкій язик і "братский мир", посилаючись на філю,
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29.06.2021 13:14 Відповісти
В Японии состоялся концерт академического оркестра под управлением украинского дирижера Тараса Демчишина памяти Василя Слипака. На youtube есть этот концерт. Рекомендую.
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29.06.2021 10:42 Відповісти
На стриме pan Gaijin.
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29.06.2021 10:46 Відповісти
Вот как-то сразу появляется зависть к Израилю,у которого есть спец. команды для поиска и ликвидации тех,кто убивает их уважаемых граждан и солдат..За такую утрату очень бы хотелось покарать убийцу.
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29.06.2021 10:43 Відповісти
он здох.позывной морячёк.земля бетоном .
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29.06.2021 11:06 Відповісти
вот здорово,если это правда!!!!!!!
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29.06.2021 11:09 Відповісти
П'ять років тому в бою із російським агресором загинув соліст Паризької опери, Герой України Василь Сліпак - Цензор.НЕТ 8943

....
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29.06.2021 11:05 Відповісти
Светлая память.
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29.06.2021 11:28 Відповісти
Вічна пам'ять, людьска шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....

PS. А зелена жидівська потвора, ще й як живе.....
П'ять років тому в бою із російським агресором загинув соліст Паризької опери, Герой України Василь Сліпак - Цензор.НЕТ 4368
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29.06.2021 12:25 Відповісти
Пять лет назад в бою с российским агрессором погиб Герой Украины, один из лучших оперных певцов мира, доброволец Василий Слипак (Миф). Источник: https://censor.net/ru/n3273898

Земля пухом Героям України
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29.06.2021 12:43 Відповісти
РОССИЯНИ ЕГО СПЕЦИАЛЬНО УБИЛИ !!! ПОТОМУ ЧТО ОН ОДИН - ЛУЧШЕ ИХ ВСЕХ ВМЕСТЕ ВЗЯТЫХ !!!
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29.06.2021 15:29 Відповісти
УБИВАЙ РОССИЯН !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.06.2021 15:32 Відповісти
Дякуємо тобі, Герой.
Ти завжди лишатимешся в наших серцях.
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29.06.2021 20:32 Відповісти
Погиб Слипак когда зсу ползучим наступлением выбили сепаров с позиции "волшебный лес" на Светлодарской дуге. А ЗЕ устали от войны перед телевизором и отдали обратно сепарам (якобы там серая зона снова) эту и другие участки во время "разведения". Теперь оттуда наших снова кошмарят сепарские снайпера, безнаказанно.
Понимаю позицию малороссов и совкоголовых, но украиноязычные патриоты, выбравшие ЗЕ- вот вы реально откровенные ЗЕбилы!
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30.06.2021 18:34 Відповісти
 
 