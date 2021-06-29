Генсек ООН призначив президентку Естонії Кальюлайд всесвітнім захисником прав жінок і дітей
Президентка Естонії Керсті Кальюлайд, яка перебуває з робочим візитом у США, зустрілася в понеділок з генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррішем
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила пресслужба президентки Естонії.
Після зустрічі президентка Естонії та генсек ООН повідомили, що Кальюлайд у майбутні два роки буде "всесвітнім захисником прав жінок і дітей".
"Генеральний секретар ООН призначив президентку Естонії Керсті Кальюлайд Глобальним захисником кожної жінки, кожної дитини. Це перше свого роду призначення направлене на підвищення обізнаності в усьому світі про Глобальну стратегію охорони здоров'я жінок, дітей і підлітків", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що під час зустрічі Кальюлайд і Гутерріш обговорили пріоритети Естонії як голови Ради Безпеки, яким вона на сьогодні є.
Під час розмови сторони торкнулися також питання зниження негативного впливу коронакризи в різних регіонах світу, а також можливості підвищення темпів вакцинації.
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