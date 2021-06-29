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Генсек ООН призначив президентку Естонії Кальюлайд всесвітнім захисником прав жінок і дітей

Генсек ООН призначив президентку Естонії Кальюлайд всесвітнім захисником прав жінок і дітей

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд, яка перебуває з робочим візитом у США, зустрілася в понеділок з генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррішем

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила пресслужба президентки Естонії.

Після зустрічі президентка Естонії та генсек ООН повідомили, що Кальюлайд у майбутні два роки буде "всесвітнім захисником прав жінок і дітей".

"Генеральний секретар ООН призначив президентку Естонії Керсті Кальюлайд Глобальним захисником кожної жінки, кожної дитини. Це перше свого роду призначення направлене на підвищення обізнаності в усьому світі про Глобальну стратегію охорони здоров'я жінок, дітей і підлітків", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час зустрічі Кальюлайд і Гутерріш обговорили пріоритети Естонії як голови Ради Безпеки, яким вона на сьогодні є.

Під час розмови сторони торкнулися також питання зниження негативного впливу коронакризи в різних регіонах світу, а також можливості підвищення темпів вакцинації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кожна третя жінка у світі страждає від насильства, - генсек ООН Гутерреш

Автор: 

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нелоха 43 годика возьмут под защиту?

Генсек ООН назначил президента Эстонии Кальюлайд всемирным защитником прав женщин и детей - Цензор.НЕТ 3262
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29.06.2021 09:10 Відповісти
Коли бойові барабани в світі - грали..
В ООН порожнечу- пустотою наповняли...
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29.06.2021 09:27 Відповісти
Та розженіть вже цю шарашкину контору....
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29.06.2021 09:38 Відповісти
пригадалося:
"Війна в Іраку - ООН у ср*ку"
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29.06.2021 10:11 Відповісти
 
 