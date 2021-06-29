Восени очікується нова хвиля COVID-19 в Україні. Вірус нікуди не зник, - лікар-анестезіолог Бриль

Ймовірність нової хвилі коронавірусу в Україні дуже велика, вона може початися вже восени.

Такий прогноз зробив лікар-анестезіолог, відповідальний за клінічні дослідження препаратів від COVID-19 і постковідних уражень в одній з ізраїльських компаній Борис Бриль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".

"Є низка причин. По-перше, невелике охоплення вакцинацією, по-друге, епідемія розвивається хвилями. Спочатку захворюваність зростає, потім вводяться карантинні обмеження, потім захворюваність падає, але потім знову зростає. Адже вірус нікуди не зник. Як це можна зупинити? Тільки вакцинацією і обмеженнями", - пояснив він.

Ізраїль, на відміну від України, на осінню хвилю "ковіду" не очікує - там "і весняну не помітили", говорить лікар.

За його словами, дельта-штам коронавірусу більш заразний. Він становить небезпеку для нещеплених найбільше. Для перехворілих і тих, хто щеплений одиничною дозою, звичайно, ризики нижче, ніж у невакцинованих. Ті, хто зробили щеплення другою дозою, теж можуть відчути його на собі, але значно меншою мірою, ніж попередні групи. Певною мірою він "обходить" і вакцини, але такі випадки рідкісні.

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Що стосується специфічних клінічних проявів Дельти, то вони практично такі ж, що і у інших варіантів. Зазначається лише, що один з перших симптомів - головний біль, болі в горлі. Але це не означає, що жар і інші симптоми зникли.