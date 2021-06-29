Восени очікується нова хвиля COVID-19 в Україні. Вірус нікуди не зник, - лікар-анестезіолог Бриль
Ймовірність нової хвилі коронавірусу в Україні дуже велика, вона може початися вже восени.
Такий прогноз зробив лікар-анестезіолог, відповідальний за клінічні дослідження препаратів від COVID-19 і постковідних уражень в одній з ізраїльських компаній Борис Бриль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".
"Є низка причин. По-перше, невелике охоплення вакцинацією, по-друге, епідемія розвивається хвилями. Спочатку захворюваність зростає, потім вводяться карантинні обмеження, потім захворюваність падає, але потім знову зростає. Адже вірус нікуди не зник. Як це можна зупинити? Тільки вакцинацією і обмеженнями", - пояснив він.
Ізраїль, на відміну від України, на осінню хвилю "ковіду" не очікує - там "і весняну не помітили", говорить лікар.
За його словами, дельта-штам коронавірусу більш заразний. Він становить небезпеку для нещеплених найбільше. Для перехворілих і тих, хто щеплений одиничною дозою, звичайно, ризики нижче, ніж у невакцинованих. Ті, хто зробили щеплення другою дозою, теж можуть відчути його на собі, але значно меншою мірою, ніж попередні групи. Певною мірою він "обходить" і вакцини, але такі випадки рідкісні.
Що стосується специфічних клінічних проявів Дельти, то вони практично такі ж, що і у інших варіантів. Зазначається лише, що один з перших симптомів - головний біль, болі в горлі. Але це не означає, що жар і інші симптоми зникли.
Будь ласка, зачекайте...
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Прямо из Крижополя?
Антивакцинаторов требую принудительно заражать ковидом. Дабы проредить ряды идиотов.
П.С. Маску ношу...антисептик всегда в кармане и всегда пользуюсь...а вот зоопарк вакцин всяких разных...тут уж извините...если вам нравится быть подопытным кроликом..то мне нет..
Требую принудительно заражать ковидом всех антивакцинаторов. Чтоб их поменьше стало. Ибо иначе человечество может вымереть.
Что до вакцин...я ни тебе...ни другим дурачкам не щапрещаю впкцинироваться...эио ваш выбор...и это ваша проблема...
Но и вы дурачки не лезьте со своей вакцинацией к нормальным людям..
Если напрягает...не читай...я не щастовляю...😁
И вирус тут децствительно не причем..
Видимо уже можете и лечить и консультировать, судя по лексике
Я привился. В поликлинике. Просто зашел, спросил как встать в очередь на прививку - меня тут же и привили. Очереди не было - ибо 73% идиотов считают, что вакцины - это зло.
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Стесняюсь спросить, что думает об этом врач-окулист и врач стоматолог, без их глубоких познаний и важных мнений, информация о инфекционной обстановке от анестезиолога Брыля звучит как-то не убедительно...
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Почему у нас всегда так: образно выражаясь пироги печет сапожник, а сапоги шьет пирожноик? Анестезиологу лучше жевать, чем умничать и делать анестезию!
Хазанов вместе с Задорновым в одном лице!
Такой талант даже кокошником и балалайкой не испортишь!
в Европе почти все уже привились нормальными вакцинами (не Спутником), потому вспышка ковида маловероятна.
А что об этом думают гинекологи и проктологи?
Почему молчат гинекологи??? Нам важно и их мнение о вакцинах и Ковид!