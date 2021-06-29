УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11431 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 403 81

Восени очікується нова хвиля COVID-19 в Україні. Вірус нікуди не зник, - лікар-анестезіолог Бриль

Восени очікується нова хвиля COVID-19 в Україні. Вірус нікуди не зник, - лікар-анестезіолог Бриль

Ймовірність нової хвилі коронавірусу в Україні дуже велика, вона може початися вже восени.

Такий прогноз зробив лікар-анестезіолог, відповідальний за клінічні дослідження препаратів від COVID-19 і постковідних уражень в одній з ізраїльських компаній Борис Бриль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".

"Є низка причин. По-перше, невелике охоплення вакцинацією, по-друге, епідемія розвивається хвилями. Спочатку захворюваність зростає, потім вводяться карантинні обмеження, потім захворюваність падає, але потім знову зростає. Адже вірус нікуди не зник. Як це можна зупинити? Тільки вакцинацією і обмеженнями", - пояснив він.

Ізраїль, на відміну від України, на осінню хвилю "ковіду" не очікує - там "і весняну не помітили", говорить лікар.

За його словами, дельта-штам коронавірусу більш заразний. Він становить небезпеку для нещеплених найбільше. Для перехворілих і тих, хто щеплений одиничною дозою, звичайно, ризики нижче, ніж у невакцинованих. Ті, хто зробили щеплення другою дозою, теж можуть відчути його на собі, але значно меншою мірою, ніж попередні групи. Певною мірою він "обходить" і вакцини, але такі випадки рідкісні.

Також читайте: За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 17 065 осіб, загалом - 1 912 471, - МОЗ

Що стосується специфічних клінічних проявів Дельти, то вони практично такі ж, що і у інших варіантів. Зазначається лише, що один з перших симптомів - головний біль, болі в горлі. Але це не означає, що жар і інші симптоми зникли.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
Мне другое интересно: вот пишут мол те кто вакцЫнированы тоже могут заболеть, но, внимание, не сильно, немножечько так заболеть, на пол шишечки. Что ж это за вакцЫна такая если все равно можно заболеть? Ну бред жеж
показати весь коментар
29.06.2021 09:17
+8
Чтоб это понять, достаточно узнать зачем вообще применяется вакцинирование. А ведь ответ очевиден - получить иммунитет. И тут возникает следующий вопрос - а что такое иммунитет? И снова очевидный ответ - способность организма собственными средствами побороть инфекцию. Не предотвратить заражение, а именно побороть уже состоявшееся заражение.
показати весь коментар
29.06.2021 09:22
+6
Должна??? Просто задолжала вакцина тебе. Раскажешь как оно случилось так?)))))))
показати весь коментар
29.06.2021 09:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Другими словами, изрядно покосит кацапский и зэбильный (что часто одно и то же) электорат...
показати весь коментар
29.06.2021 09:12 Відповісти
Мне другое интересно: вот пишут мол те кто вакцЫнированы тоже могут заболеть, но, внимание, не сильно, немножечько так заболеть, на пол шишечки. Что ж это за вакцЫна такая если все равно можно заболеть? Ну бред жеж
показати весь коментар
29.06.2021 09:17 Відповісти
Чтоб это понять, достаточно узнать зачем вообще применяется вакцинирование. А ведь ответ очевиден - получить иммунитет. И тут возникает следующий вопрос - а что такое иммунитет? И снова очевидный ответ - способность организма собственными средствами побороть инфекцию. Не предотвратить заражение, а именно побороть уже состоявшееся заражение.
показати весь коментар
29.06.2021 09:22 Відповісти
в идеале вакцЫна должна защищать на 99.9 %, а не 50/50
показати весь коментар
29.06.2021 09:28 Відповісти
Должна??? Просто задолжала вакцина тебе. Раскажешь как оно случилось так?)))))))
показати весь коментар
29.06.2021 09:29 Відповісти
Ну у тебя ж в верхней трети левого плеча есть шрам от прививки? Защищает жеж ?
показати весь коментар
29.06.2021 09:34 Відповісти
Можешь рассказать, когда в Украине была последняя вспышка эпидемии оспы?
показати весь коментар
29.06.2021 09:37 Відповісти
по этому ее и никогда не было за 30 лет независимости бо все привитые или нет?
показати весь коментар
29.06.2021 09:39 Відповісти
Да погугли уже, как происходит распространение вирусных инфекций и какими механизмами это пресекается.
показати весь коментар
29.06.2021 10:01 Відповісти
О, так ты не только стоматолог, но окулист -телескоп! На 50 км видишь всех насквозь?? )))
Прямо из Крижополя?
показати весь коментар
29.06.2021 09:38 Відповісти
А чем тебе Крыжополь не угодил? Вы чо зебилы на меня накинулись то? Вместе с Проценком. Тема ведь даже не про зеленского
показати весь коментар
29.06.2021 09:40 Відповісти
Крыжополь как раз угодил - это центр подготовки балоболов, имеющих глубокие познания в медицине с рождения? А освоив выражение "на пол-шишечки", они получают диплом врача и начинают на Цензоре всех лечить
показати весь коментар
29.06.2021 09:44 Відповісти
Не надо лезть в узкоспециализированные вопросы медицины, в том в чем абсолютный 0.
показати весь коментар
29.06.2021 09:46 Відповісти
Какие, к чьйорту, узкоспециализированные вопросы медицины. Тут по сто пиццот тем про коронавирус и все уже давно все эксперты по этому вопросу. И даже если и так, я всего лишь спросил что это за вакцЫна такая, эффективность которой вызывает вопросы
показати весь коментар
29.06.2021 09:50 Відповісти
тебе объяснили, несколько раз, в чем польза вакцины, если она защитить не на 100%, а только на 90%. Но ты или идиот или косишь под идиота. В любом случае, дальнейшая трата на тебя времени - бесполезна.

Антивакцинаторов требую принудительно заражать ковидом. Дабы проредить ряды идиотов.
показати весь коментар
29.06.2021 09:52 Відповісти
Да я всего-то спросил, что это за вакцЫна такая которая защищает только на пол шишечки. чо вы злые то такие ? И я не против вакцЫнации, раз у на то пошло
показати весь коментар
29.06.2021 09:55 Відповісти
У тебя голова на пол-шишечки, поэтому можешь не оправдываться ))
показати весь коментар
29.06.2021 11:52 Відповісти
Тупость - страшная болезнь, особенно когда она вместе с глухотой, когда не слышишь что тебе говорят
показати весь коментар
29.06.2021 09:53 Відповісти
Вот такие у нас новообразованные Ыкс перды ,особенно за последние 2 с лишним года
показати весь коментар
29.06.2021 09:57 Відповісти
а при чем тут Зеленский?
показати весь коментар
29.06.2021 09:58 Відповісти
Сам ты Маккартни зебил . Если ты против Зе, это случайность. По всем параметрам, ты должен быть за него.
показати весь коментар
29.06.2021 10:44 Відповісти
А вьі єто как-то проверяли? Как?
показати весь коментар
29.06.2021 10:06 Відповісти
В идеале вакцина должна давать иммунитет. Это как владение боевыми искусствами и/или оружием не гарантирует отсутствие участия в драке, но увеличивает шансы победить.
показати весь коментар
29.06.2021 09:30 Відповісти
Это называется естественный отбор. Если человек за 2 года пандемии, сохраняет дремучесть и нежелание тыцьнуть в Гугле пару кнопок и узнать, как ковид передается, не носит в кармане антисептик и не желает вакцинироваться, то хрен с ним.
показати весь коментар
29.06.2021 09:33 Відповісти
Так и я про это. Все думали, что вата (и зелень, как её частный случай) в Украине будет вымирать долго, а вот как выходит...
показати весь коментар
29.06.2021 09:35 Відповісти
Поживем увидим...кого покосит тот естестественный отбор...впкцинированнвх или не вакцинированных...😁

П.С. Маску ношу...антисептик всегда в кармане и всегда пользуюсь...а вот зоопарк вакцин всяких разных...тут уж извините...если вам нравится быть подопытным кроликом..то мне нет..
показати весь коментар
29.06.2021 09:40 Відповісти
зоопарк населяют такие идиоты как ты, https://censor.net/ru/user/22056.

Требую принудительно заражать ковидом всех антивакцинаторов. Чтоб их поменьше стало. Ибо иначе человечество может вымереть.
показати весь коментар
29.06.2021 09:54 Відповісти
😁 ты только у мамки своей можешь что то требовать...

Что до вакцин...я ни тебе...ни другим дурачкам не щапрещаю впкцинироваться...эио ваш выбор...и это ваша проблема...

Но и вы дурачки не лезьте со своей вакцинацией к нормальным людям..
показати весь коментар
29.06.2021 09:57 Відповісти
У тебя с моторикой проблемы, не можешь по кнопке попасть. Есть хорошая новость, коронавирус тут не виноват, он голову не поражает.
показати весь коментар
29.06.2021 10:38 Відповісти
Смартфон...кнопки маленькие...пальчики большие...исправлять лень..
Если напрягает...не читай...я не щастовляю...😁
И вирус тут децствительно не причем..
показати весь коментар
29.06.2021 10:56 Відповісти
Причем. КОВИД провоцирует тромбозы. По этой причине и восприятие вкусов и запахов меняется.
показати весь коментар
29.06.2021 11:18 Відповісти
Глубокие познания в медицине, особенно про пол-шишечки...
Видимо уже можете и лечить и консультировать, судя по лексике
показати весь коментар
29.06.2021 09:24 Відповісти
антивакцинаторов то есть.

Я привился. В поликлинике. Просто зашел, спросил как встать в очередь на прививку - меня тут же и привили. Очереди не было - ибо 73% идиотов считают, что вакцины - это зло.
показати весь коментар
29.06.2021 09:50 Відповісти
Долой панику!!! зеленских же обещаль к осени всех вакцЫнировать
показати весь коментар
29.06.2021 09:14 Відповісти
Тебе это гениколог Бриль сказал? )))
показати весь коментар
29.06.2021 09:20 Відповісти
Ну всіх-не всіх, а до 24 серпня більшість буде вакцинована. Зуб давав.
показати весь коментар
29.06.2021 09:23 Відповісти
Восени очікується нова хвиля COVID-19 в Україні. Вірус нікуди не зник, - лікар-анестезіолог Бриль - Цензор.НЕТ 4308
показати весь коментар
29.06.2021 09:25 Відповісти
24 серпня відправимо його до стоматолога.Восени очікується нова хвиля COVID-19 в Україні. Вірус нікуди не зник, - лікар-анестезіолог Бриль - Цензор.НЕТ 9537
показати весь коментар
29.06.2021 09:32 Відповісти
краще бейсбольною битою
показати весь коментар
29.06.2021 09:35 Відповісти
Так більшість депутатов уже вакцинировалась ) Не врал
показати весь коментар
29.06.2021 09:25 Відповісти
Вирус не исчез, зато бабло уже освоили. У гринпоца в Омане уже видать свой собственный банк появился
показати весь коментар
29.06.2021 09:17 Відповісти
До речі, воно так і не сказало якого біса там опинилось.
показати весь коментар
29.06.2021 09:24 Відповісти
Осенью ожидается новая волна COVID-19 в Украине. Вирус никуда не исчез, - врач-анестезиолог Брыль Источник: https://censor.net/ru/n3273901
--
Стесняюсь спросить, что думает об этом врач-окулист и врач стоматолог, без их глубоких познаний и важных мнений, информация о инфекционной обстановке от анестезиолога Брыля звучит как-то не убедительно...
__
Почему у нас всегда так: образно выражаясь пироги печет сапожник, а сапоги шьет пирожноик? Анестезиологу лучше жевать, чем умничать и делать анестезию!
показати весь коментар
29.06.2021 09:19 Відповісти
И я того же мнения...клоун должен выступать на арене цирка...а не шашлыками журношлюх кормить за бюджетные деньги..
показати весь коментар
29.06.2021 09:28 Відповісти
Так на ней и выступает, там клоунов на госзарплате 99%
Восени очікується нова хвиля COVID-19 в Україні. Вірус нікуди не зник, - лікар-анестезіолог Бриль - Цензор.НЕТ 2297
показати весь коментар
29.06.2021 09:32 Відповісти
Тут также важно мнение гинеколога, ведь только он может точно сказать, когда кого накроет женским половым органом 😁
показати весь коментар
29.06.2021 13:49 Відповісти
он теперяча у нас вместо гриппа будет
показати весь коментар
29.06.2021 09:22 Відповісти
Как окулист скажет так и будет!
показати весь коментар
29.06.2021 09:26 Відповісти
Обратите внимание, как только начинается в стране реакция на косяки гидранта, так сразу вспышка вируса! Совпадение? Не думаю. Клёвая возможность для того что бы в необходимый момент страну раком поставить.
показати весь коментар
29.06.2021 09:32 Відповісти
Китайцы сделали вирус, чтобы покрывать косяки гидранта. Ты про это?
показати весь коментар
29.06.2021 09:36 Відповісти
видимо, да... китайцы они такие...
показати весь коментар
29.06.2021 09:56 Відповісти
Я про то, что сразу выходят на "работу" такие боты , как ты и начинают бросать говно на вентилятор во славу работодателя.
показати весь коментар
29.06.2021 11:27 Відповісти
Ну слава богу, а то я уже переживал за китайцев, что ты их в зелебобики запишешь
показати весь коментар
29.06.2021 11:48 Відповісти
О! Виден подплинтусный юмор хозяйского 95го квартала!
показати весь коментар
29.06.2021 12:54 Відповісти
Ну конечно, куда мне до тебя -
Хазанов вместе с Задорновым в одном лице!
Такой талант даже кокошником и балалайкой не испортишь!
показати весь коментар
29.06.2021 22:46 Відповісти
Куда тебе до меня? Ну о чем ты, да никуда, пропасть. Безмозглость ботов типа тебя зашкаливает. Ты не интересен, гавкни еще что нибуть типа - "сам дурак" и сходи лизни руку хозяину.
показати весь коментар
30.06.2021 20:33 Відповісти
По вашей логике, последние несколько недель Зеленский не косячил, ибо заболеваемость резко пошла на спад. За вчера сколько там выявлено - 150 человек?
показати весь коментар
29.06.2021 09:56 Відповісти
Ну не всё сразу. Время не пришло ещё. А если по КАЖДОМУ косяку вводить лоХдауны, то страна НИКОГДА из них не выйдет.
показати весь коментар
29.06.2021 11:29 Відповісти
Сезонний ГРВІ, ні? Якщо пропадає влітку та взимку....
показати весь коментар
29.06.2021 09:36 Відповісти
нет. анестезиолух пукнул в лужу. Температура воздуха, как оказалось, на распространение Ковида не влияет. К сожалению...
показати весь коментар
29.06.2021 09:57 Відповісти
Наша песня хороша, начинай сначала.
показати весь коментар
29.06.2021 09:38 Відповісти
Глава Pfizer ветеринар. Почему молчат наши ветеринары? Кому ещё доверять?
показати весь коментар
29.06.2021 09:40 Відповісти
Надо следующего президента ветеринара. А чо? Чем они хуже клоунов?
показати весь коментар
29.06.2021 10:40 Відповісти
Да, такие же , как клоуны, кондитеры, шапкокрады, пчеловоды, красные директора, комуняцкие пропагандисты!
показати весь коментар
29.06.2021 13:54 Відповісти
стадионы под завязку забиты все без масок, И что? А ничего. Только брыли проплаченые тявкают из подворотни.
показати весь коментар
29.06.2021 09:48 Відповісти
и ничего - только 10% финов, приехавших с ЧЕ из Питера, привезли домой Ковид. Теперь лечатся.

в Европе почти все уже привились нормальными вакцинами (не Спутником), потому вспышка ковида маловероятна.
показати весь коментар
29.06.2021 09:58 Відповісти
В Британии и Португалии уже вспышка.
показати весь коментар
29.06.2021 10:09 Відповісти
"Только вакцинацией и ограничениями" - врач должен лечить, а не заниматься репрессиями, иначе это уже не врач.
показати весь коментар
29.06.2021 09:51 Відповісти
врач должен заниматься ПРОФИЛАКТИКОЙ и лечением. Иначе он - балабол, вроде тебя.
показати весь коментар
29.06.2021 09:59 Відповісти
врач-анестезиолог ...
А что об этом думают гинекологи и проктологи?
показати весь коментар
29.06.2021 09:54 Відповісти
Гинекологи хорошо знают, когда накроет женским органом, а проктологи - когда наступит ...опа!😄
показати весь коментар
29.06.2021 13:56 Відповісти
Анестезиологи стали вирусологами?
показати весь коментар
29.06.2021 10:07 Відповісти
ВОЗ уже говорит о мегалокдауне в Европе. То есть тем самым признаёт, что вакцины оказываются бесполезны перед новыми штаммами.
показати весь коментар
29.06.2021 10:09 Відповісти
Хехе. В 2020 прятались от ковида, в 2021 от вакцин, в 2022 будем прятаться от вакцинированных
показати весь коментар
29.06.2021 10:25 Відповісти
Есть вариант, что уколотые при контакте с индийским штаммом становятся супер-заразными.
показати весь коментар
29.06.2021 10:27 Відповісти
Но при этом не болеют.
показати весь коментар
29.06.2021 10:42 Відповісти
Людям подобається бути рибками в акваріумі.
показати весь коментар
29.06.2021 10:53 Відповісти
100% А анестезиологам нравится киздеть на темы, где он не компетентен совсем ни разу.
Почему молчат гинекологи??? Нам важно и их мнение о вакцинах и Ковид!
показати весь коментар
29.06.2021 22:55 Відповісти
 
 