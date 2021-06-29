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Стефанчук просить нардепів бути готовими до позачергових засідань Ради: Залишилися два пленарні тижні до кінця сесії

Стефанчук просить нардепів бути готовими до позачергових засідань Ради: Залишилися два пленарні тижні до кінця сесії

Перший віцеспікер Руслан Стефанчук просить депутатів бути готовими до позачергових засідань парламенту.

Про це він сказав на Погоджувальній раді ВРУ, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Стефанчук нагадав, що залишилося два пленарні тижні до кінця поточної сесії і припустив, що за цей час буде ще кілька позачергових засідань.

"Крім того, хотів би звернути увагу, що вже пройшло пів року, як ми працюємо за планом ініціатив на 2021 рік, тому попрошу провести тут ревізію", - зазначив він.

Також читайте: Рада 29 червня збереться на позачергове засідання: оприлюднено порядок денний

Автор: 

ВР (14971) позачергове засідання (223) Стефанчук Руслан (758)


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Да шо там заседаниям! Внеочередным выборам!
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29.06.2021 09:26 Відповісти
Хто прийме рішення про позачергові вибори?
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29.06.2021 09:27 Відповісти
Есть несколько вариантов, некоторые из них вообще работают "автоматически". Например, когда нет большинства в ВР.
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29.06.2021 09:29 Відповісти
Для начала надо принять решение про импичмент ЗЕ.
СН на это пойдет только под дулом автомата.

Но есть и хорошая новость. БЮТ и ОПЗЖ могут быть двумя руками за потому, что у ТЮ и Бойко весьма неплохие шансы, если электорат ЗЕ распределится между ними.
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29.06.2021 09:31 Відповісти
Очень, очень надо. Хороший человек просит.
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29.06.2021 09:31 Відповісти
Та хай відпочивають вже, втомились від важкої праці убогі війна, криза, пандемія то не критично...
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29.06.2021 09:33 Відповісти
https://youtu.be/S_ffN5VgpfI Толстяк достраивает двухэтажный коттедж
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29.06.2021 09:36 Відповісти
 
 