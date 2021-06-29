Стефанчук просить нардепів бути готовими до позачергових засідань Ради: Залишилися два пленарні тижні до кінця сесії
Перший віцеспікер Руслан Стефанчук просить депутатів бути готовими до позачергових засідань парламенту.
Про це він сказав на Погоджувальній раді ВРУ, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Стефанчук нагадав, що залишилося два пленарні тижні до кінця поточної сесії і припустив, що за цей час буде ще кілька позачергових засідань.
"Крім того, хотів би звернути увагу, що вже пройшло пів року, як ми працюємо за планом ініціатив на 2021 рік, тому попрошу провести тут ревізію", - зазначив він.
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СН на это пойдет только под дулом автомата.
Но есть и хорошая новость. БЮТ и ОПЗЖ могут быть двумя руками за потому, что у ТЮ и Бойко весьма неплохие шансы, если электорат ЗЕ распределится между ними.