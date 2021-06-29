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Новини Ринок землі
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Кондратюк пропонує заслухати в Раді Шмигаля щодо запуску ринку землі: Боюся, замість економічного зростання у нас буде велика біда

Кондратюк пропонує заслухати в Раді Шмигаля щодо запуску ринку землі: Боюся, замість економічного зростання у нас буде велика біда

Віцеспікерка ВР Олена Кондратюк вважає, що в п'ятницю на годині запитань до уряду в Раді повинен відзвітувати прем'єр-міністр Денис Шмигаль з приводу початку роботи ринку землі.

Про це вона сказала сьогодні на погоджувальній раді ВР, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Першого липня відбудеться так званий запуск ринку вільного продажу землі. Боюся, замість обіцяного монобільшістю і прем'єром економічного зростання з цього всього у нас буде велика біда .... Коли я чую, що за тиждень до запуску ринку (землі. - Ред.) прем'єр дає міністерствам доручення роз'яснити громадянам, як це все працюватиме, я розумію, що влада не готова до впровадження ринку землі", - зазначила вона.

Зі свого боку перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що прем'єр і так присутній в парламенті на годині запитань до уряду, тому запропонував запросити міністра агрополітики Романа Лещенка, бо він професійніше може дати відповіді на питання депутатів з приводу ринку землі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У росіян, які купили українську землю в обхід закону, будуть її конфісковувати, - Мінагрополітики

ВР (14971) земля (1677) Кондратюк Олена (91) Корнієнко Олександр (666) Шмигаль Денис (4572)


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Топ коментарі
+9
Землю просрали.
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29.06.2021 09:42
+7
По чем там гектар земли для нариду?
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29.06.2021 09:43
+6
Шмыгаль прошмыгал уже всё что можно.
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29.06.2021 09:42
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Шмыгаль прошмыгал уже всё что можно.
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29.06.2021 09:42 Відповісти
Шморгаль. Денис Шморгаль.
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29.06.2021 09:43 Відповісти
Землю просрали.
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29.06.2021 09:42 Відповісти
Да пофиг на землю, главное шоб хавчик в АТБ продавался, да квартал по телевизору ишол. Тем у кого земли отродясь не было от этого не холодно не жарко на тот рынок
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29.06.2021 09:53 Відповісти
По чем там гектар земли для нариду?
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29.06.2021 09:43 Відповісти
треба запитати у геть мана -це він протовкував "базар землі".
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29.06.2021 09:54 Відповісти
Богдан виноват? БогдАн, в смьісле😁
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29.06.2021 09:58 Відповісти
50 тис. грн сільгоспугідь
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29.06.2021 09:59 Відповісти
Это получается, что учитель с зарплатой в 4000$ может себе позволить 2 гектара в месяц? Что ж не плохо. А если в семье два учителя. то за год можно купить 48 гектаров и больше не работать, а сдавать паи в аренду 🤑🤑🤑.
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29.06.2021 10:07 Відповісти
Якщо вони куплять 48 га, це вже будуть не паї.
Вчителя ... 4000$ ... Ви гуморист ...
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29.06.2021 10:32 Відповісти
https://www.google.com/amp/s/ampbiz.censor.net/resonance/3096403/kak_rabotaet_rynok_zemli_v_sosednih_stranah
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29.06.2021 09:57 Відповісти
Хоч заслуховуй, хоч ні, але вилучення в народу і держави головного багатства не закінчиться нічим, окрім катастрофи.
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29.06.2021 10:03 Відповісти
Та нам и "Бедоносца" достаточно, зачем ещё "большая беда"!
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29.06.2021 10:20 Відповісти
будет большая беда/Кодлан Коломойского-тот же кодлан где то Бланка. Та же цель, те же задачи.Только воможности меньшие: Для уничтожения потенциального очага сопротивления большевизму в Крыму в 1920 г. создана особая тройка с неограниченной властью: Бела Кун, венгерский еврей, Роза Землячка, чей прах покоится в кремлевской стене, Михельсон. По свидетельству генерала Данилова, служившего в штабе 4 Красной Армии, с ноября 1920 по апрель 1921 г. в Крыму было уничтожено 80 тысяч человек. Живший в Крыму писатель И. Шмелев -120 тысяч, П.Мальгунов -150 тысяч человек.
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29.06.2021 10:45 Відповісти
 
 