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Нардеп "Голосу" Железняк про законопроєкт Зеленського щодо боротьби з олігархами: Це тільки красивий тизер, розрахований на великі касові збори. ВIДЕО

Нардеп

Фракція "Голос" внесла до Верховної Ради свої пропозиції, які спрямовані на боротьбу з олігархами.

Про це заявив на Погоджувальній Раді ВРУ глава фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Якщо ми хочемо боротися з олігархами, давайте не придумувати український велосипед, який дійсно популярний в деяких політичних серіалах, а давайте подивимося, як з ними боролися в США та інших країнах", - розповів нардеп.

Також читайте: Законопроєкт про олігархів Рада розгляне 1 липня на позачерговому засіданні, - "слуга народу" Кравчук

Железняк нагадав, що в парламенті перебуває президентський законопроєкт про боротьбу з олігархами.

"Коли його читаєш, то розумієш, що це тільки красивий тизер, який розрахований або на великі касові збори, або на піар, який потім не принесе жодної конкретики", - заявив депутат.

ВР (14971) Зеленський Володимир (23810) олігарх (931) Голос партія (512) Железняк Ярослав (551)


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але ж працюе...- ведуться плебеі....- то чому ж не робити таке ....
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29.06.2021 10:04 Відповісти
цей пан уже засвітився, на словах він з народом(піариться по чорному) а от у реальних справах - голосує за прейскурантом, щоправда потім вибачається.
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29.06.2021 10:26 Відповісти
Вся його недолуга діяльність - це понти. Чим скоріше сяде, тим цілиша буде країна.
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29.06.2021 10:38 Відповісти
брехня.
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30.06.2021 11:50 Відповісти
 
 