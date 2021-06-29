Нардеп "Голосу" Железняк про законопроєкт Зеленського щодо боротьби з олігархами: Це тільки красивий тизер, розрахований на великі касові збори. ВIДЕО

Фракція "Голос" внесла до Верховної Ради свої пропозиції, які спрямовані на боротьбу з олігархами.

Про це заявив на Погоджувальній Раді ВРУ глава фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Якщо ми хочемо боротися з олігархами, давайте не придумувати український велосипед, який дійсно популярний в деяких політичних серіалах, а давайте подивимося, як з ними боролися в США та інших країнах", - розповів нардеп.

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Железняк нагадав, що в парламенті перебуває президентський законопроєкт про боротьбу з олігархами.

"Коли його читаєш, то розумієш, що це тільки красивий тизер, який розрахований або на великі касові збори, або на піар, який потім не принесе жодної конкретики", - заявив депутат.