Власенко - монобільшості: Потрібно думати, як не потрапити в таку ж лажу, як людина з Єнакієвого

Те, що зараз відбувається в законодавчому полі України, не відповідає Конституції України.

Про це сьогодні на погоджувальній раді ВР сказав нардеп "Батьківщини" Сергій Власенко, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, вчора влада пафосно відзначила річницю української Конституції.

"Але єдиний позитив вчорашнього дня - це те, що був вихідний, і влада вчора Конституції не порушувала. Насправді ми маємо ситуацію з подвійними стандартами, бо всі нахвалюють нашу Конституцію, кажуть про те, яка вона правильна, як її потрібно дотримуватися. Але влада робить все, щоб, по-перше, самій більше не дотримуватися Конституції, а по-друге, не давати можливості громадянам України реалізовувати ті права, який передбачені Конституцією", - підкреслив нардеп.

Власенко вважає, що сьогодні вся влада сконцентрована в одних руках.

"Але я хочу нагадати шановним представникам монобільшості, що в країні вже був період, коли вся влада вже була сконцентрована в одних руках. Це був період Януковича і "Партії регіонів" у 2010 - 2014 роках. Вони так само думали, що можна робити все, що завгодно, "гвалтуючи" Конституцію, парламент і народ України. Але я хочу нагадати колегам з монобільшості одну фразу, над якою їм потрібно подумати. Це фраза, яку колись в одній зі своїх пісень співав маловідомий творчий колектив 95-го кварталу. Їм потрібно думати над тим, щоб не потрапити в таку ж лажу, як людина з Єнакієвого (Янукович, - Ред.)", - резюмував він.

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