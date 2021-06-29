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Власенко - монобільшості: Потрібно думати, як не потрапити в таку ж лажу, як людина з Єнакієвого

Власенко - монобільшості: Потрібно думати, як не потрапити в таку ж лажу, як людина з Єнакієвого

Те, що зараз відбувається в законодавчому полі України, не відповідає Конституції України.

Про це сьогодні на погоджувальній раді ВР сказав нардеп "Батьківщини" Сергій Власенко, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, вчора влада пафосно відзначила річницю української Конституції.

"Але єдиний позитив вчорашнього дня - це те, що був вихідний, і влада вчора Конституції не порушувала. Насправді ми маємо ситуацію з подвійними стандартами, бо всі нахвалюють нашу Конституцію, кажуть про те, яка вона правильна, як її потрібно дотримуватися. Але влада робить все, щоб, по-перше, самій більше не дотримуватися Конституції, а по-друге, не давати можливості громадянам України реалізовувати ті права, який передбачені Конституцією", - підкреслив нардеп.

Власенко вважає, що сьогодні вся влада сконцентрована в одних руках.

"Але я хочу нагадати шановним представникам монобільшості, що в країні вже був період, коли вся влада вже була сконцентрована в одних руках. Це був період Януковича і "Партії регіонів" у 2010 - 2014 роках. Вони так само думали, що можна робити все, що завгодно, "гвалтуючи" Конституцію, парламент і народ України. Але я хочу нагадати колегам з монобільшості одну фразу, над якою їм потрібно подумати. Це фраза, яку колись в одній зі своїх пісень співав маловідомий творчий колектив 95-го кварталу. Їм потрібно думати над тим, щоб не потрапити в таку ж лажу, як людина з Єнакієвого (Янукович, - Ред.)", - резюмував він.

Також читайте: Сьогоднішня діяльність РНБО дуже нагадує Політбюро ЦК КПРС, Зеленському запропонували "магію простих рішень", - нардеп "Батьківщини" Власенко

Власенко Сергій (111) Єнакієве (36) Конституція (548) Янукович Віктор (10778) Батьківщина (586) Слуга народу (2812)


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Топ коментарі
+18
А вони попадуть - запевняю Вас, вже все кричить про це....
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29.06.2021 10:07
+12
Чмо из Енакиево смогло сдрыснуть, а вот чмо из Кривого Рога наврядли сможет.
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29.06.2021 10:16
+9
не знають, недоуки, що хоч влада і їхня, але країна НАША

Оксана Забужко про український історичний оптимізм (Книжковий Арсенал Х)
https://www.youtube.com/watch?v=2y6LsjQ_pi0&ab_channel=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%89%D1%83%D0%BA
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29.06.2021 10:09
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А вони попадуть - запевняю Вас, вже все кричить про це....
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29.06.2021 10:07 Відповісти
не знають, недоуки, що хоч влада і їхня, але країна НАША

Оксана Забужко про український історичний оптимізм (Книжковий Арсенал Х)
https://www.youtube.com/watch?v=2y6LsjQ_pi0&ab_channel=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%89%D1%83%D0%BA
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29.06.2021 10:09 Відповісти
В Енакиево до сих пор верят, что Батя вернется 🤣 😁🤣😂.
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29.06.2021 10:11 Відповісти
Чмо из Енакиево смогло сдрыснуть, а вот чмо из Кривого Рога наврядли сможет.
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29.06.2021 10:16 Відповісти
Влесенко не прав!
При всем том, что ПР были кончеными ПРастами, Конституцию они особо не нарушали (кроме факта отмены Конституционной реформы) - они по крайней мере старались соблюсти видимость законности и старались выполнять требования закона, соблюдать протоколы. Если им не нравился Закон - они его тупо меняли и уже потом делали, то что изначально хотели (Зе-бабуины если им не нравится Закон, просто тупо его нарушают со словами "у нас мандат 73% украинцев, нам можно")
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29.06.2021 10:23 Відповісти
историю учит одному - идиотов она ничему не учит....., но они пришли к корыту- время хлебать ...., остальные пока в очередь...., что власенко - помнишь те времена когда ты и со-команда были у корыта в первом ряду и хлебали что ....
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29.06.2021 10:27 Відповісти
Бо "корито" таки затьмарує розум, приходиться приводити до тями і як обжорі "робити клізму".
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29.06.2021 10:32 Відповісти
хто в "мехах" родився - той в них і буде ....- іншим хлеба та дешевих зрелиш...
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29.06.2021 20:49 Відповісти
И что они украли? Сможете сформулировать? Или просто лайно из олигарховизор ТВ распространяете? Тупость и лживость юлефобов не лечится. Не лечится кремлевским гопником, Майданом, 100 убитыми, войной, потерей Крыма, части Донбасса, 13000 погибших, мародером, котлами и тюрьмами для патриотов, взорванными складами, финансированием террористов, торговлей с оккупантом, обвалом гривны в 3 разы, нищетой населения, уничтожением малого бизнеса, Роттердамом +, олигархической куклой, тарифами, безпределом власти и вишенка на тортик, распродажей СХ земли. Юлефобы, вы тупые и лживые дегенераты. Это вы все сделали и я так вижу на достигнутом останавливаться не собираетесь.
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01.07.2021 10:25 Відповісти
"пан" можливо помилились...- тут е один явний адепт секти "юлі" ....- "пан" може" перенаправити свое "послання"....
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01.07.2021 13:01 Відповісти
Семейство Индюковичей біло круче всех в 20 столетии...,дед Индюка был белогвардейцем,отец служил в немецкой полиции в братской Белоруссии,а сам Индюк дважды не судимый,был круче Рузвельта,Черчилля и Даже Путлера.... Семейство Иногда рожает подлецов негодяев и убийц....Такова се ля ви...
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29.06.2021 10:29 Відповісти
Из всех афоризмом Индюковича я выбрал самую крутую... эти казлы нам постоянно мешают ЖИТЬ...Ютью..январь 2007 года...
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29.06.2021 10:34 Відповісти
Интересно, сядет он после смены власти? Или на лыжи станет?
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29.06.2021 10:39 Відповісти
Тут в комментах пишут, что это Тимошенко Ко все украли. И что они украли? Сможете сформулировать? Или просто лайно из олигарховизор ТВ распространяете? Тупость и лживость юлефобов не лечится. Не лечится кремлевским гопником, Майданом, 100 убитыми, войной, потерей Крыма, части Донбасса, 13000 погибших, мародером, котлами и тюрьмами для патриотов, взорванными складами, финансированием террористов, торговлей с оккупантом, обвалом гривны в 3 разы, нищетой населения, уничтожением малого бизнеса, Роттердамом +, олигархической куклой, тарифами, безпределом власти и вишенка на тортик, распродажей СХ земли. Юлефобы, вы тупые и лживые дегенераты. Это вы все сделали и я так вижу, на достигнутом останавливаться не собираетесь.
показати весь коментар
01.07.2021 10:27 Відповісти
 
 