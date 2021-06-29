Привласнили 1,5 млн грн: СБУ розкрила схему розкрадання державних коштів під час будівництва відділення для хворих на COVID-19. ФОТОрепортаж

СБУ викрила схему розкрадання державних грошей, які було виділено на будівництво відділення для прийому хворих на COVID-19 у Закарпатській області. Вартість інфраструктурного проєкту становила понад 10 млн грн. З цієї суми учасники оборудки привласнили більш ніж 1,5 млн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Встановлено, що у 2020 році місцева комерційна структура одержала перемогу у тендері на проведення будівельних і ремонтних робіт медичного об’єкта. Згідно з укладеним договором, підрядники мали провести реконструкцію одного з корпусів лікарні під приймальне відділення для хворих на COVID-19.

При цьому організатори схеми систематично вносили до актів виконаних робіт недостовірні дані про їхній обсяг і вартість, а деякі з них були виконані лише "на папері"", - йдеться в повідомленні.

За матеріалами СБУ директору фірми-підрядника повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до оборудки.

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Викриття протиправної діяльності проводили співробітники Управління СБУ у Закарпатській області спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції у Закарпатській області та за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.





Фото: сайт СБУ