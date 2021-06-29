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Новини
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Привласнили 1,5 млн грн: СБУ розкрила схему розкрадання державних коштів під час будівництва відділення для хворих на COVID-19. ФОТОрепортаж

СБУ викрила схему розкрадання державних грошей, які було виділено на будівництво відділення для прийому хворих на COVID-19 у Закарпатській області. Вартість інфраструктурного проєкту становила понад 10 млн грн. З цієї суми учасники оборудки привласнили більш ніж 1,5 млн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Встановлено, що у 2020 році місцева комерційна структура одержала перемогу у тендері на проведення будівельних і ремонтних робіт медичного об’єкта. Згідно з укладеним договором, підрядники мали провести реконструкцію одного з корпусів лікарні під приймальне відділення для хворих на COVID-19.

При цьому організатори схеми систематично вносили до актів виконаних робіт недостовірні дані про їхній обсяг і вартість, а деякі з них були виконані лише "на папері"", - йдеться в повідомленні.

Привласнили 1,5 млн грн: СБУ розкрила схему розкрадання державних коштів під час будівництва відділення для хворих на COVID-19 01

За матеріалами СБУ директору фірми-підрядника повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до оборудки.

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Викриття протиправної діяльності проводили співробітники Управління СБУ у Закарпатській області спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції у Закарпатській області та за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.

Привласнили 1,5 млн грн: СБУ розкрила схему розкрадання державних коштів під час будівництва відділення для хворих на COVID-19 02
Привласнили 1,5 млн грн: СБУ розкрила схему розкрадання державних коштів під час будівництва відділення для хворих на COVID-19 03
Фото: сайт СБУ

Автор: 

СБУ (12809) крадіжка (657) Закарпатська область (2048)


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Вялікає крадівніцтва. Если зеле можно, то почему им нет?
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29.06.2021 10:15 Відповісти
Вчора чув від одного зебіла, що зюзя не краде і дуже образився, коли його преЗдента я назвав клоуном.
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29.06.2021 10:23 Відповісти
Півтора мільйона... Служба Безпеки... України... Схема... Викрита...
Кінець корупції!
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29.06.2021 10:51 Відповісти
 
 