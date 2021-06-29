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Новини Судова реформа
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Жернаков про перезапуск судової реформи: Нардепи або сьогодні запускають справжню реформу, або надовго віддають судову систему в руки ворогів

Жернаков про перезапуск судової реформи: Нардепи або сьогодні запускають справжню реформу, або надовго віддають судову систему в руки ворогів

У законопроєкті про № 3711-д про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України є кілька важливих поправок.

Про це в фейсбуці повідомив координатор Громадської ради доброчесності, глава правління DEJURE Михайло Жернаков, передає Цензор.НЕТ.

"В жодного народного депутата, який голосуватиме щодо цього проєкту сьогодні (3711-д - перезапуск судової реформи. - Ред.), немає права на незнання дуже простої речі: вони або запускають нарешті справжню реформу, або надовго віддають судову систему в руки ворогів", - пише він.

За його словами, у  законопроєкті є дві важливі поправки.

"№453 - ключова, вона віддає вирішальний голос в доборі найголовнішої суддівської комісії незалежним міжнародним експертам.  Без неї тих, хто вибиратиме суддів, обиратиме знов суддівська мафія.

№197 (альтернативно - №200) обмежує вплив на фінальний список переможців корумпованої і нереформованої Вищої ради правосуддя. Зараз конкурсна комісія зобов'язана подати 32 (!) фіналісти на 16 місць - це нереалістично і залишає чималий простір для маніпуляцій.

Без цієї поправки ми отримаємо в кращому випадку посередній список переможців, в гіршому - зірваний конкурс, і доведеться все починати спочатку. Ситуація ясна як день", - пише  він.

До речі, "анонімні" тг-канали Коломойського зараз розганяють протилежний меседж - не голосувати за ці правки, особливо за №453. Дуже уважно стежимо за тим хто як проголосує", - додав Жернаков.

Також читайте: Нардеп "Голосу" Железняк про законопроєкт Зеленського щодо боротьби з олігархами: Це тільки красивий тизер, розрахований на великі касові збори. ВIДЕО

ВР (14971) судова реформа (1459) ВККСУ (453) Жернаков Михайло (52)


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Учитывая, что у руля зэбильный моносброд с предателем Украины во главе, то вероятен именно второй вариант...
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29.06.2021 10:17 Відповісти
Петро знищив мафію. ПриЗєйлу вона розцвіла?
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29.06.2021 10:25 Відповісти
По статистике, именно за период зэбильной власти все олигархи в Украине удвоили-утроили (а то и больше) свои состояния. Даже Медведчук стал миллиардером.
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29.06.2021 10:33 Відповісти
100% вариант 2 : нhttps://censor.net/ru/news/3273922/jernakov_o_perezapuske_sudebnoyi_reformy_nardepy_libo_segodnya_zapuskayut_nastoyaschuyu_reformu_libo ... (туда, где она и находится)
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29.06.2021 11:02 Відповісти
Хитрожопый паренек ,не коверкай мову, пиши хрюсской ,от вас,глядей рашистских,через монитор кислыми щами тхнет...
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29.06.2021 11:28 Відповісти
Суддя Вовк все вирішить на користь Зелемойскіх... зуба даю
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29.06.2021 10:22 Відповісти
Реалити шоу о борьбе с судебной мафией. Таможенная мафия пока отыграла: https://biz.censor.net/news/3273550/otstranennye_po_resheniyu_snbo_tamojenniki_vernulis_na_rabotu_i_poluchat_povyshenie_zarplat_obnovleno/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_76456913 . Если бы были открытые списки в Раду - было бы проще проводить реформы, но пока так. Смотрим.
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29.06.2021 10:40 Відповісти
По-моему очевидно, что никаких настоящих реформ при ЗЕ не будет.

Значит ЗЕмоносброд надолго отдает судебную систему в руки врагов.
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29.06.2021 12:07 Відповісти
 
 