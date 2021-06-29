Жернаков про перезапуск судової реформи: Нардепи або сьогодні запускають справжню реформу, або надовго віддають судову систему в руки ворогів

У законопроєкті про № 3711-д про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України є кілька важливих поправок.

Про це в фейсбуці повідомив координатор Громадської ради доброчесності, глава правління DEJURE Михайло Жернаков, передає Цензор.НЕТ.

"В жодного народного депутата, який голосуватиме щодо цього проєкту сьогодні (3711-д - перезапуск судової реформи. - Ред.), немає права на незнання дуже простої речі: вони або запускають нарешті справжню реформу, або надовго віддають судову систему в руки ворогів", - пише він.

За його словами, у законопроєкті є дві важливі поправки.

"№453 - ключова, вона віддає вирішальний голос в доборі найголовнішої суддівської комісії незалежним міжнародним експертам. Без неї тих, хто вибиратиме суддів, обиратиме знов суддівська мафія.

№197 (альтернативно - №200) обмежує вплив на фінальний список переможців корумпованої і нереформованої Вищої ради правосуддя. Зараз конкурсна комісія зобов'язана подати 32 (!) фіналісти на 16 місць - це нереалістично і залишає чималий простір для маніпуляцій.

Без цієї поправки ми отримаємо в кращому випадку посередній список переможців, в гіршому - зірваний конкурс, і доведеться все починати спочатку. Ситуація ясна як день", - пише він.

До речі, "анонімні" тг-канали Коломойського зараз розганяють протилежний меседж - не голосувати за ці правки, особливо за №453. Дуже уважно стежимо за тим хто як проголосує", - додав Жернаков.

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