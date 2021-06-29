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Новини
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Порошенко про ініціативу "слуг" заборонити судам зупиняти дію санкцій РНБО: "Авторитарна Україна несумісна з цінностями НАТО і ЄС"

Порошенко про ініціативу

"Європейська Солідарність" вважає неконституційними та неприпустимими ініціативи від депутатів Зеленського щодо заборони громадянам оскаржувати у суді рішення РНБО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, про це заявив п'ятий президент України, лідер "ЄС" Петро Порошенко.

"Конституція – це правила для держави і влади із захисту людини і суспільства. І спроби Зеленського додати собі неконституційні повноваження всупереч вичерпному переліку статті 106-ї є загрозою авторитаризму, скочування України в Росію Путіна, Білорусь Лукашенка чи повернення до часів Януковича", – зазначив Порошенко.

"Ні в 106-й, де повноваження президента, ні в 107-й, де повноваження консультативно-дорадчого органу РНБО, який має лише координувати та контролювати, нічого подібного немає. Тому "Європейська Солідарність" наголошує на неприйнятності дивовижних ініціатив Зеленського щодо заборони громадянам України оскаржувати рішення РНБО. Це де ви таке в Конституції побачили?" – обурюється п’ятий президент.

"Щодо права Зеленського ухвалювати політико-правові рішення. В конституції Пилипа Орлика головний принцип – розділення влади і незалежність судової влади. І ви якраз дієте всупереч що конституції Пилипа Орлика 1710 року, що сучасній українській Конституції", – наголошує Петро Порошенко.

Також читайте: Конституція - це не "шведський стіл" для Зеленського, не можна вибрати одну статтю, а ту, де обмежені права президента, не читати, - Порошенко

Він також зауважив, що під виглядом боротьби з олігархами влада насправді намагається взяти під контроль засоби масової інформації і придушити політичну конкуренцію, атакуючи політичних опонентів.

"Авторитарна Україна несумісна з цінностями НАТО та Євросоюзу. Так само як і корумпована Україна. Про що абсолютно чітко в Брюсселі два тижні тому, куди Зеленський так і не потрапив, бо не отримав запрошення, наголосили як з цього, так і з того боку океану", – нагадав Порошенко.

"Кілька днів тому Зеленський підписав закон, який виводить з-під дії "Прозорро" будівництво великої кільцевої дороги навколо Києва. Це 10 відсотків всіх загальних закупівель держави. Ви скасовуєте систему тендерів "Прозорро" і набиваєте собі кишені, для того, щоб валізами гроші заносили в Офіс президента для розподілу їх потім серед монобільшості Верховної Ради. І про це вже знає весь світ. Ви ганьбите цим Україну", – зауважив лідер "Європейської Солідарності".

"Так само, як і ваші крадіжки з ковідного фонду. Так само як і плани красти з "Великої реставрації". Я твердо переконаний, що з такими принципами нам точно не по дорозі до Європейського Союзу", – резюмує п’ятий президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нардепи "Слуги народу" пропонують заборонити судам зупиняти дію санкцій РНБО.

Порошенко Петро (15171) РНБО (2281) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+20
Відразу видно Трускавецького проффесора
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29.06.2021 10:37
+19
Порошенко об инициативе "слуг" запретить судам приостанавливать действие санкций СНБО: "Авторитарная Украина несовместима с ценностями НАТО и ЕС" - Цензор.НЕТ 1149
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29.06.2021 10:31
+18
народ форумний, не забуваймо спамити подібну подлякову методичкову брехню
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29.06.2021 10:34
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29.06.2021 10:29 Відповісти
Порошенко об инициативе "слуг" запретить судам приостанавливать действие санкций СНБО: "Авторитарная Украина несовместима с ценностями НАТО и ЕС" - Цензор.НЕТ 1149
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29.06.2021 10:31 Відповісти
*петя петя* - в голове ветер...
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29.06.2021 11:38 Відповісти
ЗЕчмо узурпувало владу.
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29.06.2021 10:31 Відповісти
народ форумний, не забуваймо спамити подібну подлякову методичкову брехню
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29.06.2021 10:34 Відповісти
Відразу видно Трускавецького проффесора
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29.06.2021 10:37 Відповісти
Допустим примет решение. Что в твоей убогой лошиной жизни поменяется?
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29.06.2021 11:00 Відповісти
ні, ЗЕдебіл. Він просто подасть в суд, якщо треба - дійде і до європейський судів. Виграє справу. І зебіли обісруться як обісралися з його "посадкою".
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29.06.2021 11:32 Відповісти
"під виглядом боротьби з олігархами влада насправді намагається взяти під контроль засоби масової інформації й придушити політичну конкуренцію, атакуючи політичних опонентів" - і це вже два роки триває...
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29.06.2021 10:32 Відповісти
насправді це вже триває 145 років...

але не знають, недоуки, що хоч влада і їхня, але країна НАША

Оксана Забужко про український історичний оптимізм (Книжковий Арсенал Х)
https://www.youtube.com/watch?v=2y6LsjQ_pi0&ab_channel=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%89%D1%83%D0%BA https://www.youtube.com/watch?v=2y6LsjQ_pi0&ab_channel=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%91%D0%B0%D1
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29.06.2021 10:49 Відповісти
Ну, в принципі, тут розмова про "епоху зю"... А так - таки да, з часу валуєвського циркуляру... ну, заради точності - 148 років тому...
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29.06.2021 11:04 Відповісти
взагалі, там про Емський едикт і його ******* ефекти мова... до кінця-бо дослухати варто
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29.06.2021 11:09 Відповісти
Да это вообще нонсенс - ставить решения консультационного органа, решения которого даже ниже подзаконных актов, выше решений одной из ветвей власти (причем той, которая ставит точку в решениях двух других ветвей). Это вообще ни на какой глобус не нализит!
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29.06.2021 10:34 Відповісти
А что это рашотролли бездельничают? Московским потопом смыло?
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29.06.2021 10:34 Відповісти
на мавпу кіркоряна пішли
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29.06.2021 10:39 Відповісти
Ваві з хазяями і шоблою не потрібні ЄС та НАТО. Там ЗАКОН - один для всіх! І для Вави з кагалом, і для громадян.
Їм подобається, як у фуйла. Довічне правління. Нарід голий, босий, невибагливий, паше, за шматок хліба, не бунтує, сил немає, ментами заляканий, обожнює і славить "велічайшего лідера всесвіту".
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29.06.2021 10:36 Відповісти
а нам и не обещают в близкой перспективе членство в НАТО и ЕС..так что нам для усиления борьбы с коррупцией и гос. изменой в виде сдачи территорий врагу вполне можно пользоваться высшей мерой наказания-смертной казнью (Пеця подпадает под обе категории).Это очень повысит качество антикоррупционной борьбы и нисколько не отразится на позициях Украины в ПАРЕ и ООН ))
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29.06.2021 10:37 Відповісти
Нарили щось з переліченого на Петю? Сім років риєте.
Як з приводу ЗеленоїВави? Державної зради, корупції, добровільної здачі території, посягання на територіальну цілісність держави
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29.06.2021 10:41 Відповісти
На Пецю уже достаточно набрано..Тормозят судьи и следователи.похоже.за саботаж тоже их будут наказывать..Весь вопрос с Пецей завис на бюрократических качелях.а доказательной базы хватет и за гос. измену 9назначение Медведчука и как минимум Дебальцевский котёл),и за коррупцию с его "Коля хороший парень" и за мошенничество с оборон. заказами..
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29.06.2021 10:47 Відповісти
Все по методичці 2018-19 років. Нагадую, для тих хто в "танку", вибори закічились 2 роки тому. Міняйте методички.

Щось всіженьке є?
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29.06.2021 10:55 Відповісти
вообще-то это я рассчитывал на незаштампованный "методичками от-пеци" ответ..а материалы в открытом доступе.куда пецю и таскают время от времени на допросы..жаль только.что специально тянут резину.."уже вторая весна.а петрушка не посажена"..
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29.06.2021 10:57 Відповісти
просто все эта фигня про петю - враньё.
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29.06.2021 11:02 Відповісти
Не питання. Правда? Доведіть.
І особисте питання.
Ви кого пропонуєте? Хто візьме розграбовану пліснявою країну, зі знищеною економікою, енергетичкою, зовнішньою політикою, млдрними боргами, пустою скарбницею, зруйнованою співпрацею з МВФ, зі скаженим відтоком іноземних інвесторів, голодною армією, окупованими територіями і біснуватим фуйлом під боком, проваленою вакцинацією і поверне, хочаб, до рівня початку 2019 року?
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29.06.2021 12:24 Відповісти
доказывает обвинение. доказывайте.
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29.06.2021 12:45 Відповісти
Ви звинуватили Порошенка, чи не помітили?
Та мене інше цікавить. То хто ж той лідер, який врятує Україну, з її не дуже мудрим нарідом, від наслідків виборів 2019 року?
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29.06.2021 12:57 Відповісти
все? за клевету в УК тоже есть статья
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29.06.2021 13:21 Відповісти
Я вас питаю, хто лідер, який врятує Україну від наслідків виборів 2019?
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29.06.2021 13:33 Відповісти
Готовый ответ для быдла на эту тему.

Хочешь увидеть Порошенко в тюрьме? Ты мстишь за свой страх, вспоминая как боялся выйти на улицу, в период мобилизации. Понимаешь какое ты чмо при виде добровольца. Завидуешь умному, богатому и успешному политику. Ты никогда не будешь дипломатом, министром или президентом, не будешь Порохом, который не гнется, и до конца стоит.
А Зеленским ты можешь стать каждый день, просто бросить на улице свою девушку, когда пристанут хулиганы, и убежать. А потом смешно рассказывать дружкам, как она кричала и плакала, когда принимала со всех сторон, главное, что у тебя все хорошо, а у нее - "какая разница".
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29.06.2021 11:05 Відповісти
даже не знаю.что быдлу и ответить..оно же про меня знает больше.чем я...))
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29.06.2021 11:07 Відповісти
Ты не поняло, тупое))) Это не диалог, не дискуссия, и не обсуждение. Это констатация и пояснение, почему быдло73 ненавидит Петралексеича. Почему лояльность к пархатому мразотному Ишаку, тоже понятно - вы один в один близнецы.
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29.06.2021 11:32 Відповісти
То що вам заважає привести факти на підтвердження злочинів Петі, які у відкритому доступі, віросповідання?
Бо я з логкістю приведу факти злочинів ВАЗеленського.
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29.06.2021 11:09 Відповісти
*** (цитата)
Преступления Порошенко, это сродни достижениям Зеленского - все о них слышали, но никто не видел. Так как никаких преступлений Порошенко не совершал. Поэтому ожесточенная борьба сторонников Зеленского с Порошенко - это действительно борьба с зеркальным отображением - своим собственным внутренним жлобством, инфантильностью и большевизмом, в котором из всех критиков искренне лезет шариковское: «Отнять и поделить!». Именно поэтому сторонники Зеленского и пророссийский электорат купились на ложь о Порошенко и ее распространяли и именно поэтому они и сейчас не могут поверить, что их просто обманули... кинули...нае***.....
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29.06.2021 10:57 Відповісти
вася.а без цитат и желательно своими мыслями можешь отвечать?..Порошенко проходит по делам не только в украине.Никто не останавливал следствие "панамских оффшоров" и отмывания денег в Великобритании.там просто очень медленно идут расследования.У нас пецю по допросам тоже тягают потому.что есть что предъявить.если пока пеця не сидит.то не факт.что пеця белый и пушистый.это просто потому.что ему дают возможности...точно как и с Януковичем-вроде и не сидит.но по самые помидоры загружен в следствии.а ведь и по нему следствие и суд еле-еле движется..один почерк- московский.наверное.всё же не зря пеця прятался под 2крышей Медведчука" всё президентское время ? ))
И .напоминаю.Вася.не трудись с цитатами.. )
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29.06.2021 11:04 Відповісти
много текста, много слов, доказательств маловато...а без доказательств дела шитые и перешитые будут длиться годами и десятилетиями... тем более, были бы железобетонные факты - были бы вполне обоснованные обвинения.....а так...создается впечатление, что целью этой околосудебной возни есть НЕ посадить Порошенко, а только портить ему имидж и настроение, отнимая время и колеблющихся (ложечки нашлись, но осадок остался - это как раз про эти судебные тяжбы))))
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29.06.2021 11:19 Відповісти
Порошенко сам себе имидж испортил. Он так рвется к власти, что чад коромыслом стоит.
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29.06.2021 11:34 Відповісти
тебе тоже в штаны насрал порошенко?
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29.06.2021 11:46 Відповісти
Еще одна рашкотварь хрюканула, в сад, животное, в сад...
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29.06.2021 12:09 Відповісти
Порошенко про ініціативу "слуг" заборонити судам зупиняти дію санкцій РНБО: "Авторитарна Україна несумісна з цінностями НАТО і ЄС" - Цензор.НЕТ 1538
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29.06.2021 11:15 Відповісти
а чого сим...он шо сам на себя рыл)))....да он такой))))))
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29.06.2021 10:57 Відповісти
Вашим узкім язиком, цифра сім пришеться "сЕмЬ".
Навіщо рити, коли є фуйло з бабломойським, а тепер ще й бенін Вава, з бенЯдіктовою, баклановим та ригами з дбр? То що нарили на Пороха, окрім лайновкидів? Чи у них бабла та можливостей не вистачило?
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29.06.2021 11:03 Відповісти
Петю посадят....и вы притихните)))))))
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29.06.2021 12:11 Відповісти
Припарене, ми не за Петю, ми проти вас, вашої брехні. Ми за Україну, і Петя з нами.
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29.06.2021 12:18 Відповісти
С хрена ли обещать близкую перспективу? Для того чтобы войти в эти структуры, кроме желания, нужно им соответствовать по ряду качеств. А мы к сожалению от этого очень далеки, а в последние два года, так вообще движемся в противоположном направлении.
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29.06.2021 10:48 Відповісти
Не только Украине отказывают.отказывают и Грузии и Молдове.хотя те выполнили уже все требования.весь вопрос в том,что в НАТО и ЕС есть такие себе германии-франции-австрии.которые "не хотят сердить путина".путин уже на встрече с байденом открыто и не стеснясь заявил.что украина.грузия и молдова-зона интересов россии и что любое продвижение этих стран в сторону НАТО будет Россией расценено как нарушение договорённости о "балансе сил".так что как бы мы не старалиь,пока есть в ЕС и НАТО путинские "евробляхи".нам будут говорить,что "двери открыты".но хрен впустят,чтобы "не злить путина"
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29.06.2021 10:55 Відповісти
И что это меняет? Не нужно проводить реформы? Если страны Балтии хотели войти в эти структуры, то они и вошли. Нужно прежде всего, для начала, соответствовать критериям. А ситуация может в любой момент поменяться, и мы уже должны быть готовы к этому.
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29.06.2021 11:03 Відповісти
боты подводят только к одному. теперь это уже даже не таежный союз, а сразу в путинскую *********
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29.06.2021 11:05 Відповісти
и это чушь кремлевская.
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29.06.2021 11:03 Відповісти
Рашистский чмырь,* Пеця* - твой сожитель в теплотрассах чебоксар ,штопаный...
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29.06.2021 12:06 Відповісти
П.Порошенко: "https://eurosolidarity.org/2021/06/29/11-z-polovynoyu-misyacziv-vlada-ta-yiyi-troli-zaperechuvaly-spravu-vagnerivcziv-teper-yiyi-maye-rozsliduvaty-parlamentska-tsk-poroshenko/ 11 з половиною місяців влада та її тролі заперечували справу «вагнерівців», тепер її має розслідувати парламентська ТСК "

"«Європейська Солідарність» вимагає внести розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК Вагнера до порядку денного тимчасової слідчої комісії" - про це під час погоджувальної ради заявив лідер партії, п'ятий Президент Петро Порошенко. Він нагадав, що майже рік влада та її спікери заперечували цю спецоперацію та її зрив.
"Виявляється, 11 з половиною місяців влада - Зеленський, Єрмак, його тролі і, на жаль, депутати Верховної Ради брехали про відсутність операції про притягнення до відповідальності 33 вбивць українців", - констатував Порошенко.
"Сьогодні ми з партнерами маємо поставити руба питання щодо включення цього в предмет відання тимчасової слідчої комісії, позиці по Вагнеру і захистити наших воїнів, захистити наших розвідників від тиску і знищення, які робить з ними діюча влада. Це наша вимога на цей тиждень", - резюмував Петро Порошенко.
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29.06.2021 10:38 Відповісти
І чому ми досі не в НАТО? Спитав президент президента.
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29.06.2021 10:50 Відповісти
кпсс и его отрыжки (рыги, слуги) никто не пустит в нато. нужно 20 лет стабильного проевропейского правительства для начала
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29.06.2021 11:07 Відповісти
"Авторитарная Украина несовместима с ценностями НАТО и ЕС"
_А зеленые человечки вовсе не туда Украинут тащат - волокут на заклание расие.
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29.06.2021 11:01 Відповісти
Пишите и принимайте нормальные и грамотные законы, "санкции" - это незаконная хрень и чушь и любой суд их отменит, либо вврдите ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ и расправстесь с предателями и колоборантами по законам военноговремени!
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29.06.2021 11:06 Відповісти
Порошенко про ініціативу "слуг" заборонити судам зупиняти дію санкцій РНБО: "Авторитарна Україна несумісна з цінностями НАТО і ЄС" - Цензор.НЕТ 7879
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29.06.2021 11:14 Відповісти
у быдла нету чести и совести!
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29.06.2021 12:04 Відповісти
Вот с этим согласна. Только самое тупое быдло могло выбрать прокацапского фигляра-клоуна под лозунгом "Я голосовал против Порошенка!!!1" Очень жаль, что у нас такого тупорылого быдла оказалось так много.
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29.06.2021 12:57 Відповісти
вот Порошенко пусть и ответит, что ж он му....к только о кармане думал ...после "Небесной сотни"...ведь только трагический случай привел его на вершину власти.....а вот у Зели конкурентов нет и пока не предвидится...так.. говоруны одни..)))
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29.06.2021 15:07 Відповісти
у меня к зелупенцам всегда один простой вопрос: если порошенко, как вы говорите "крал", то почему при нем росла экономика, росли пенсии и зарплаты, росли международные инвестиции, а при зеленском, который "самый честный и справедливый" - экономика два года летит в пропасть, тарифы и цены растут, зарплаты и пенсии на уровне 2019-го, при этом все друганы зеленского стали сказочно богаты: начиная от ахметова и заканчивая юзиком?!!!
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29.06.2021 11:52 Відповісти
і на цензорі вас почали спамити, а за відверту брехню зносити вже силами адмінів (чого раніше тут не було); і скоро по всьому нету так буде.
До речі тут за брехню вас не банять. Банять тут лише ворогів.
А раз ти брешеш - іди в спам.
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29.06.2021 13:01 Відповісти
я тебе, ще безпроектного, захищав ще влітку 1986-го.
Можливо, ти і був в 14-му під Мариком. Але зараз ти - зрадник-зебіл, тому і ворог. ПНХ!
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29.06.2021 13:53 Відповісти
он солдат рошеновского фронта..)))
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29.06.2021 15:09 Відповісти
Не задавайте быдлу такие сложные вопросы. У них в пустых головах только то дерьмо, что им вложили 1+1 и пр. сливные бачки.
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29.06.2021 12:59 Відповісти
згоден. Але ж як це противно, з огляду он, вище... Як же від них смердить...
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29.06.2021 13:55 Відповісти
огидно....."пративно" это за перебриком)))))))))
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29.06.2021 15:11 Відповісти
https://spektrnews.in.ua/news/vse-scho-robiv-poroshenko-v-n-robiv-u-t-sn-y-sp-vprac-z-medvedchukom---oleksandr-kostyuk/117320#gsc.tab=0 "Все, що робив Порошенко, він робив у тісній співпраці з Медведчуком..."

Тому є надзвичайно потужні докази: «пльонкі» з голосом самого Медведчука. Про це в один голос кричать Арєстовічі, блогери Подоляка, «націоналісти» типу Тягнибока, Фаріон, Бєлєцкого та Стерненка.
То які можуть бути сумніви?
- Саме в співпраці з Медведчуком ЗСУ протягом 2014-19 з радянських кірзаків, китайських шльопанців та металевих касок зразка 1941 року перетворились на ******* бойову армію, гарно екіпіровану, забезпечену ******** зброєю, обладнанням, логістикою, харчуванням;
- Саме в співпраці з Медведчуком було звільнено 2/3 окупованого Донбасу;
- Саме в співпраці з Медведчуком на орду було відправлено тисячі іхтамнєтов, акуратно запакованих в цинкові коробки;
- Саме в співпраці з Медведчуком була досягнута суб'єктність України. Об'єднання найпотужніших західних союзників проти РФ. Принцип «Нічого про Україну без України». ;
- Саме в співпраці з Медведчуком Порошенко уклав угоду про асоціацію з ЄС. Саме в співпраці з Медведчуком Порошенку вдалося отримати безвізовий режим з ЄС;
- Саме в співпраці з Медведчуком Порошенку вдалося добитись (вперше в історії) незалежності Православної Церкви України;
- Саме в співпраці з Медведчуком Порошенко правдами і неправдами протягав через ВР закони про декомунізацію та про мову;
- Саме в співпраці з Медведчуком Порошенко організував накладання санкцій на РФ західними союзниками, які посилювались щороку;
- Саме в співпраці з Медведчуком Україна повністю відмовилась від російського газу;
- Саме в співпраці з Медведчуком Порошенко відмінив в Стокгольмському арбітражі чудову газову угоду Путіна-Тимошенки. Зняв з України тягар претензій РФ у розмірі 56млрд. доларів. Більше того, отримав від РФ КОМПЕНСАЦІЮ у сумі 4,63 млрд доларів. Так-так, РФ «взули» на суму більше 60 млрд. доларів.
І все це зробив Порошенко у тісній співпраці з Медведчуком. На пльонках Бігуса про це сказали. Не переплутайте.
- Саме в співпраці з Медведчуком та олігархами Порошенко ввів систему «Prozzoro», електронне декларування чиновників, викинув людей Коломойського з Укрнафтогазу, націоналізував Приватбанк у крадія-Коломойського, Інтертелеком у Ахмєтова, запроваджував чіткий облік для облгазів.
Влада Зеленського, слугі народа потужно борються з Медведчуком та олігархами.
- Саме через боротьбу з Медведчуком зелена влада повернула в ЗСУ совкове харчування, згорнула ракетні програми, не формує ДОЗ, відводить ЗСУ з укріплених позицій, відводить контрснайперські групи, забороняє розвідку;
- Саме через боротьбу з Медведчуком російські снайпери безкарно відстрілюють українських солдат. Цікаво, хто тепер заробляє на війні?
- Саме через боротьбу з Медведчуком Зеленський особисто зливає затримання вагнерівців - найманих вбивць українських солдатів і мирних українців;
- Саме через боротьбу з Медведчуком Зеленський та його подоляки ставлять знак рівності між опозиційним журналістом Протасевичем та військовими найманцями-терористами Вагнера;
- Саме через боротьбу з Медведчуком про Україну зараз говорять без України. Меркель з Макроном лобіюють повернення співпраці з РФ. Саміти НАТО проходять без України. Кордони ЄС фактично закриті для України;
- Саме через боротьбу з Медведчуком Зеленський в своєму інтерв'ю фактично відмовляється від підтримки «неправильних» західних союзників;
- Саме через боротьбу з Медведчуком згортається закон про мову. Саме через боротьбу з Медведчуком Зеленський підтримує вулицю Жукова в Харкові. Кіркоров тепер кращий друг України;
- Саме через боротьбу з Медведчуком представники СН постійно піднімають тему повернення води в Крим. Саме через боротьбу з Медведчуком відновлено поставки електрики з РФ та Білорусі, ведуться розмови про поставки російського газу;
- Саме через боротьбу з Медведчуком та олігархами Коломойський, Фірташ, Ахмєтов, Медведчук стають в кілька разів багатшими. Коломойському, Фірташу пробачаються десятки мільярдів боргів. Коломойському дарується державне Центроенерго, «ручний» менеджмент заводиться в Нафтогаз, руйнується незалежне корпоративне управління провідних держпідприємств;
- Саме через боротьбу з Медведчуком та олігархами держпідприємства, які давали мільярдні прибутки при Порошенко, зараз генерують десятки мільярдів збитків;
- Саме через боротьбу з Медведчуком та олігархами зруйновано співпрацю з МВФ. Україна знову катастрофічно нарощує зовнішні борги, при чому під грабіжницькі відсотки;
- Саме через боротьбу з Медведчуком та олігархами набрані в борг кошти витрачаються не на укріплення ЗСУ та економіки (як за бариги-Порошенка), а на безумні, параноїдальні проекти типу «Великого крадівництва» ( виведеного з під контролю «Prozzoro»), чи дерібану коштів на святкуванні Незалежності, вартістю близько 6 млрд.грн.
Цей порівняльний список насправді можна робити дуже і дуже довгим. Але висновок один.
Існує просто брехня. Існує брехня Гебельса. І існує брехня Зеленського-Єрмака-Арєстовіча та їх прихлєбатєлєй, в тому числі з числа псевдопатріотів і псевдонаціоналістів.
А ще існують покірні ідіоти, які ту брехню споживають.﻿

Олександр Костюк
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29.06.2021 15:47 Відповісти
соррі, Світлано, промазав віконцем, не для Вас... та Бог з ним, всім корисним буде цей тролінг
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29.06.2021 15:49 Відповісти
А воровская Украина была совместима?
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29.06.2021 12:23 Відповісти
https://espreso.tv/vitaliy-portnikov-zelenskiy-uzurpatsiya-abo-bezvidpovidalnist Депутати Верховної Ради України від правлячої більшості внесли на розгляд колег законопроект, який має заборонити суддям зупиняти санкції РНБО. Цей намір, по суті, нівелює самі основи розділення влади, ставить під сумнів повноваження судочинства під красиві слова про повагу до Конституції. Тому що всі ці красиві слова, які, як правило, вимовляються на свято, не можуть закамуфлювати найголовнішого - неповаги самого Зеленського, його оточення, його команди і статистів у парламенті до самого конституційного права. Готовність розтоптати Конституцію, витерти об неї ноги - це сама суть будь-якого популістського режиму. І влада Зеленського демонструє це з відвертістю, яка лякає.
Найголовніше, що у законопроекту немає ніякого реального змісту, крім ось цього самого бажання узурпувати владу. Рішення РНБО все одно вводиться в дію указами президента країни. І суди навіть зараз не мають повноважень ці укази припиняти. Але, зрозуміло, відповідальність за законність і наслідки цих указів несе особисто президент, а не члени РНБО. Якщо законопроект буде ухвалено, у Зеленського з'явиться можливість розділити відповідальність з членами консультативного органу, який насправді не має жодних повноважень для запровадження санкцій проти громадян України - зрозуміло, крім тих виняткових випадків, коли доведено причетність до терористичної діяльності. Але, погодимося, що навіть злодії в законі і контрабандисти це не терористи. І, таким чином, всі останні тижні РНБО займається виключно обслуговуванням рейтингових потреб Володимира Зеленського. І при цьому остаточні рішення все одно будуть ухвалюватися у судах. Й для того, щоб перемогти злодіїв в законі, контрабандистів, агентів російського впливу і нечистоплотних пропагандистів необхідно перш за все реформувати судову систему. Але це, зрозуміло, значно складніше, ніж раз на тиждень влаштовувати на Банковій вистави.
А найголовніше - припустимо, що Зеленський не буде користуватися нормами нового законопроекту для узурпації влади. Але ж це легко може зробити будь-який його наступник. Навіщо ж заради рейтингу створювати можливості для перетворення України на лукашенківську диктатуру?Автор - Віталій Портников
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29.06.2021 15:13 Відповісти
Та да. 37-год прямо. ГУЛАГ.
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30.06.2021 11:47 Відповісти
 
 