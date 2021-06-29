Порошенко про ініціативу "слуг" заборонити судам зупиняти дію санкцій РНБО: "Авторитарна Україна несумісна з цінностями НАТО і ЄС"

"Європейська Солідарність" вважає неконституційними та неприпустимими ініціативи від депутатів Зеленського щодо заборони громадянам оскаржувати у суді рішення РНБО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, про це заявив п'ятий президент України, лідер "ЄС" Петро Порошенко.

"Конституція – це правила для держави і влади із захисту людини і суспільства. І спроби Зеленського додати собі неконституційні повноваження всупереч вичерпному переліку статті 106-ї є загрозою авторитаризму, скочування України в Росію Путіна, Білорусь Лукашенка чи повернення до часів Януковича", – зазначив Порошенко.

"Ні в 106-й, де повноваження президента, ні в 107-й, де повноваження консультативно-дорадчого органу РНБО, який має лише координувати та контролювати, нічого подібного немає. Тому "Європейська Солідарність" наголошує на неприйнятності дивовижних ініціатив Зеленського щодо заборони громадянам України оскаржувати рішення РНБО. Це де ви таке в Конституції побачили?" – обурюється п’ятий президент.

"Щодо права Зеленського ухвалювати політико-правові рішення. В конституції Пилипа Орлика головний принцип – розділення влади і незалежність судової влади. І ви якраз дієте всупереч що конституції Пилипа Орлика 1710 року, що сучасній українській Конституції", – наголошує Петро Порошенко.

Також читайте: Конституція - це не "шведський стіл" для Зеленського, не можна вибрати одну статтю, а ту, де обмежені права президента, не читати, - Порошенко

Він також зауважив, що під виглядом боротьби з олігархами влада насправді намагається взяти під контроль засоби масової інформації і придушити політичну конкуренцію, атакуючи політичних опонентів.

"Авторитарна Україна несумісна з цінностями НАТО та Євросоюзу. Так само як і корумпована Україна. Про що абсолютно чітко в Брюсселі два тижні тому, куди Зеленський так і не потрапив, бо не отримав запрошення, наголосили як з цього, так і з того боку океану", – нагадав Порошенко.

"Кілька днів тому Зеленський підписав закон, який виводить з-під дії "Прозорро" будівництво великої кільцевої дороги навколо Києва. Це 10 відсотків всіх загальних закупівель держави. Ви скасовуєте систему тендерів "Прозорро" і набиваєте собі кишені, для того, щоб валізами гроші заносили в Офіс президента для розподілу їх потім серед монобільшості Верховної Ради. І про це вже знає весь світ. Ви ганьбите цим Україну", – зауважив лідер "Європейської Солідарності".

"Так само, як і ваші крадіжки з ковідного фонду. Так само як і плани красти з "Великої реставрації". Я твердо переконаний, що з такими принципами нам точно не по дорозі до Європейського Союзу", – резюмує п’ятий президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нардепи "Слуги народу" пропонують заборонити судам зупиняти дію санкцій РНБО.