Від початку літа на водоймах України загинуло 188 осіб, зокрема 34 дитини, - ДСНС

Від початку 2021 року на водоймах України потонули 521 особа, з них 53 дитини. При цьому врятовані 242 людини, в тому числі 41 дитина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними рятувальників, від початку червня на водоймах країни загинуло 188 осіб, з них 34 дитини. Два випадки загибелі на воді зафіксували в понеділок в Донецькій області, в м.Бахмут і в м.Лиман.

"Хоча цей показник і не перевищує торішню червневу статистику, проте цифри однак вражають ... Найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання правил безпечної поведінки громадянами. Зокрема, це купання в необладнаних для цього місцях і купання в нетверезому стані", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що всього від початку року на водоймах країни вже потонула 521 людина,з яких 53 дитини. При цьому врятовані 242 людини, в тому числі 41 дитина.

Для зменшення смертності на водних об'єктах фахівці ДСНС патрулюють місця відпочинку біля води та проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу з громадянами щодо дотримання правил безпечної поведінки під час відпочинку, відзначають в ДСНС.

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