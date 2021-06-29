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Новини Судова реформа
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Законопроєкт про перезапуск судової реформи потрібно голосувати з поправками, щоб не отримати понад 2 тис. "Вовків з ОАСК" або "Тупицьких з КСУ", - Шабунін

Законопроєкт про перезапуск судової реформи без поправок "піде на зло".

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього сесійного тижня Рада або проголосує половину судової реформи, або в догоду зашквареній ВРП залишить Україну без правосуддя ще як мінімум на 5 років. Сьогодні ВРУ продовжить розгляд законопроєкту №3711_д про обрання Вищої кваліфікаційної суддів (ВККС). Остання одразу після формування обере 2000 нових суддів - це третина суддівського корпусу України", - зазначив Шабунін.

За словами глави ЦПК, без поправок цей законопроєкт "піде в зло", бо "обрання нових суддів віддадуть в руки суддівській мафії: ВРП, Вовку, Портнову та іншим мразям".

"Без правки №453 законопроєкт не можна голосувати! Інакше депутати ще на багато років зацементують судову клоаку. Переобрати тих 2000 суддів буде майже нереально. Уявляєте, що зроблять з країною 2000 свіжих "Вовків з ОАСКу" чи "Тупицьких з КСУ"?" - підсумував Шабунін.

Також читайте: Жернаков про перезапуск судової реформи: Нардепи або сьогодні запускають справжню реформу, або надовго віддають судову систему в руки ворогів

Автор: 

ВР (14971) судова реформа (1459) Шабунін Віталій (534) ВККСУ (453)


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что бы там ни напринимали всё равно найдут лазейки как обойти закон... тут сажать надо по полной тогда, может быть, что-то и поменяется))
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29.06.2021 10:47 Відповісти
Всіх суддів в Бабин Яр . Потімзбудуємо люксовий МЕМОРІАЛ.
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29.06.2021 11:23 Відповісти
Витасик, тебя вчера на акции под крысиной норой не видно было....
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29.06.2021 10:58 Відповісти
Вовк и Тупицкий фигуры не однозначные. Тупицкий не позволяет нарушать Конституцию. А Вовк её нарушает.
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17.09.2021 08:01 Відповісти
 
 