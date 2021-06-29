Законопроєкт про перезапуск судової реформи потрібно голосувати з поправками, щоб не отримати понад 2 тис. "Вовків з ОАСК" або "Тупицьких з КСУ", - Шабунін

Законопроєкт про перезапуск судової реформи без поправок "піде на зло".

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього сесійного тижня Рада або проголосує половину судової реформи, або в догоду зашквареній ВРП залишить Україну без правосуддя ще як мінімум на 5 років. Сьогодні ВРУ продовжить розгляд законопроєкту №3711_д про обрання Вищої кваліфікаційної суддів (ВККС). Остання одразу після формування обере 2000 нових суддів - це третина суддівського корпусу України", - зазначив Шабунін.

За словами глави ЦПК, без поправок цей законопроєкт "піде в зло", бо "обрання нових суддів віддадуть в руки суддівській мафії: ВРП, Вовку, Портнову та іншим мразям".

"Без правки №453 законопроєкт не можна голосувати! Інакше депутати ще на багато років зацементують судову клоаку. Переобрати тих 2000 суддів буде майже нереально. Уявляєте, що зроблять з країною 2000 свіжих "Вовків з ОАСКу" чи "Тупицьких з КСУ"?" - підсумував Шабунін.

Також читайте: Жернаков про перезапуск судової реформи: Нардепи або сьогодні запускають справжню реформу, або надовго віддають судову систему в руки ворогів