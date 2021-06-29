Посадові особи мають відзвітувати на засіданні ТСК про зрив операції щодо "вагнерівців", - нардеп "ЄС" Забродський

Відповідальні посадові особи мають відзвітувати на засіданні тимчасової слідчої комісії (ТСК) з приводу зриву операції із затримання "вагнерівців".

Таку вимогу озвучив з парламентської трибуни нардеп "ЄС" Михайло Забродський, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Він підкреслив, що під час війни держзрада "коштує особливо дорого".

"Особливо, якщо це зрада перших осіб держави, саме така зрада проглядається у фактичному зриві спецоперації із затримання "вагнерівців", - підкреслив Забродський.

За словами нардепа, майже рік країна живе в очікуванні правди щодо "вагнерівців". Нардеп зізнався, що його як громадянина і офіцера ЗСУ турбує одне питання: "Невже ми самі не в змозі розібратися, що сталося?"

Політик упевнений, що громадяни мають знати правду, хто прийняв рішення про зрив операції із затримання "вагнерівців" і хто зруйнував довіру наших партнерів.

Зі свого боку народний депутат "Голосу" Роман Костенко заявив, що парламент повинен не просто запустити роботу ТСК щодо "вагнерівців", а щоб в ній взяли участь всі фракції Верховної Ради. Він упевнений, що першим питанням комісія повинна розглянути саме справу "вагнерівців".

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Раніше президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських та українських спецслужб.