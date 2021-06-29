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Новини Агресія Росії проти України
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Посадові особи мають відзвітувати на засіданні ТСК про зрив операції щодо "вагнерівців", - нардеп "ЄС" Забродський

Посадові особи мають відзвітувати на засіданні ТСК про зрив операції щодо

Відповідальні посадові особи мають відзвітувати на засіданні тимчасової слідчої комісії (ТСК) з приводу зриву операції із затримання "вагнерівців".

Таку вимогу озвучив з парламентської трибуни нардеп "ЄС" Михайло Забродський, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Він підкреслив, що під час війни держзрада "коштує особливо дорого".

"Особливо, якщо це зрада перших осіб держави, саме така зрада проглядається у фактичному зриві спецоперації із затримання "вагнерівців", - підкреслив Забродський.

За словами нардепа, майже рік країна живе в очікуванні правди щодо "вагнерівців". Нардеп зізнався, що його як громадянина і офіцера ЗСУ турбує одне питання: "Невже ми самі не в змозі розібратися, що сталося?"

Політик упевнений, що громадяни мають знати правду, хто прийняв рішення про зрив операції із затримання "вагнерівців" і хто зруйнував довіру наших партнерів.

Зі свого боку народний депутат "Голосу" Роман Костенко заявив, що парламент повинен не просто запустити роботу ТСК щодо "вагнерівців", а щоб в ній взяли участь всі фракції Верховної Ради. Він упевнений, що першим питанням комісія повинна розглянути саме справу "вагнерівців".

Також читайте: Зі "справою вагнерівців" розбереться, хто треба. Ріже слух, коли минула влада говорить про мораль і повчає чинну, - "слуга народу" Верещук

Раніше президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair у Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я зателефонував і попередив його.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземні бойовики. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася. За даними журналіста, в підготовці спецоперації Україні допомагали США і Туреччина.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в межах операції американських та українських спецслужб.

ВР (14971) ТСК (373) Забродський Михайло (65) ПВК Вагнер (1540) Костенко Роман (207)


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Топ коментарі
+16
П.Порошенко: "https://eurosolidarity.org/2021/06/29/11-z-polovynoyu-misyacziv-vlada-ta-yiyi-troli-zaperechuvaly-spravu-vagnerivcziv-teper-yiyi-maye-rozsliduvaty-parlamentska-tsk-poroshenko/ 11 з половиною місяців влада та її тролі заперечували справу «вагнерівців», тепер її має розслідувати парламентська ТСК "
"«Європейська Солідарність» вимагає внести розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК Вагнера до порядку денного тимчасової слідчої комісії" - про це під час погоджувальної ради заявив лідер партії, п'ятий Президент Петро Порошенко. Він нагадав, що майже рік влада та її спікери заперечували цю спецоперацію та її зрив.
"Виявляється, 11 з половиною місяців влада - Зеленський, Єрмак, його тролі і, на жаль, депутати Верховної Ради брехали про відсутність операції про притягнення до відповідальності 33 вбивць українців", - констатував Порошенко.
"Сьогодні ми з партнерами маємо поставити руба питання щодо включення цього в предмет відання тимчасової слідчої комісії, позиці по Вагнеру і захистити наших воїнів, захистити наших розвідників від тиску і знищення, які робить з ними діюча влада. Це наша вимога на цей тиждень", - резюмував Петро Порошенко.
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29.06.2021 10:43
+12
Должностные лица должны отчитаться на заседании ВСК о срыве операции по "вагнеровцам", - нардеп "ЕС" Забродский - Цензор.НЕТ 3270
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29.06.2021 10:47
+10
То что спецоперация была уже рассказал кацапскицй стукач зеля,а про то кто ее инициировал и Порох доки представит и контразветка Великобритании,которая вызывает твоего зеублюдка на ковер,дегенерат)
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29.06.2021 10:51
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П.Порошенко: "https://eurosolidarity.org/2021/06/29/11-z-polovynoyu-misyacziv-vlada-ta-yiyi-troli-zaperechuvaly-spravu-vagnerivcziv-teper-yiyi-maye-rozsliduvaty-parlamentska-tsk-poroshenko/ 11 з половиною місяців влада та її тролі заперечували справу «вагнерівців», тепер її має розслідувати парламентська ТСК "
"«Європейська Солідарність» вимагає внести розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК Вагнера до порядку денного тимчасової слідчої комісії" - про це під час погоджувальної ради заявив лідер партії, п'ятий Президент Петро Порошенко. Він нагадав, що майже рік влада та її спікери заперечували цю спецоперацію та її зрив.
"Виявляється, 11 з половиною місяців влада - Зеленський, Єрмак, його тролі і, на жаль, депутати Верховної Ради брехали про відсутність операції про притягнення до відповідальності 33 вбивць українців", - констатував Порошенко.
"Сьогодні ми з партнерами маємо поставити руба питання щодо включення цього в предмет відання тимчасової слідчої комісії, позиці по Вагнеру і захистити наших воїнів, захистити наших розвідників від тиску і знищення, які робить з ними діюча влада. Це наша вимога на цей тиждень", - резюмував Петро Порошенко.
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29.06.2021 10:43 Відповісти
Сцикуняра, дрочи свою сраку.
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29.06.2021 10:44 Відповісти
Должностные лица должны отчитаться на заседании ВСК о срыве операции по "вагнеровцам", - нардеп "ЕС" Забродский - Цензор.НЕТ 3270
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29.06.2021 10:47 Відповісти
Из джунглей ОПы надо его выловить сначала. Интересно, помещения там отмыли уже?
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29.06.2021 10:50 Відповісти
То что спецоперация была уже рассказал кацапскицй стукач зеля,а про то кто ее инициировал и Порох доки представит и контразветка Великобритании,которая вызывает твоего зеублюдка на ковер,дегенерат)
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29.06.2021 10:51 Відповісти
Вы таки хотите сказать, шо если операция не была инициирована Украиной, а Украина в ней участвовала на каком либо этапе, либо просто была поставлена в известность союзниками (хотя за каким хреном им вагнеровцы), то это отменяет факт предательства? Не выкручивайтесь как Зеленский на обрезании
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29.06.2021 12:35 Відповісти
Вот интересно, я где независимая Украинская журналистика, где расследования Бигуса, или еще кого? Дешевки...
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29.06.2021 10:53 Відповісти
Независимая журналистика как раз и брала интервью у прэзыдэнта. Так там все по полочкам разложили и сказали что не стоит волноваться, расходимся граждане, никакой измены не быдло, через 20 мин. "Сваты" начинаются...
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29.06.2021 10:57 Відповісти
А вчера ее коллега заявила что лучше бы люди ходили не на протесты под ОП и требовали импичмент президенту, а на концерт классической музыки, который в это же время организовали возле Верховной Рады. Так что с независимой журналистикой все хорошо - ее просто нет...
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29.06.2021 11:03 Відповісти
Ну собсно измены и не было. Зе прикрывал своих сослуживцев вагнеровцев
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29.06.2021 12:37 Відповісти
Должностные лица должны отчитаться на заседании ВСК о срыве операции по "вагнеровцам", - нардеп "ЕС" Забродский - Цензор.НЕТ 55
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29.06.2021 10:57 Відповісти
глупый трусливый напыщенный скоморох в роли преза - это отвратительно, но не смертельно ...
а вот предатель руководящий государством и допущенный к гостайне - это гибель страны ... немедленно изменника под трибунал и в тюрьму
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29.06.2021 10:59 Відповісти
"Харант" взял все на себя /прикрыл своего "андрейку" от тюремного срока в госизмене/ в надежде, что прошлых "харантов" не посадили и его минует эта участь!
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29.06.2021 11:01 Відповісти
Зебіли, нафіга ви обрали недоумка в президенти? Це ваша вина що Україна зараз в такій сраці. Зробили себе разом.
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29.06.2021 11:04 Відповісти
Посадові особи мають відзвітувати на засіданні ТСК про зрив операції щодо "вагнерівців", - нардеп "ЄС" Забродський - Цензор.НЕТ 7510
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29.06.2021 11:05 Відповісти
Потрібно стати хахлами і всьо буде на мазі.
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29.06.2021 11:07 Відповісти
Треба враховувати що в інтересах зе-банди знищити нанівець українську державність, інакше їм сидіти довго.
Але в будь-якому разі обов'язок кожного свідомого громадянина покарати їх за це.
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29.06.2021 11:05 Відповісти
Посадові особи мають відзвітувати на засіданні ТСК про зрив операції щодо "вагнерівців", - нардеп "ЄС" Забродський - Цензор.НЕТ 6585 ПТН -ПНХ.
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29.06.2021 12:11 Відповісти
це не клован, це відвертий, послідовний, зухвалий ворог України.
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29.06.2021 11:06 Відповісти
Какие отчёты, что за бред от ЕС.
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29.06.2021 11:26 Відповісти
Какая разница?
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29.06.2021 11:48 Відповісти
Действительно. Зе отчитывается только перед ******.
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29.06.2021 12:38 Відповісти
Я вам нічєво нє должен!
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29.06.2021 11:30 Відповісти
А тем временем ЗЕ и его пасипаки уже не брезгуют даже ботами из ДНР:
Посадові особи мають відзвітувати на засіданні ТСК про зрив операції щодо "вагнерівців", - нардеп "ЄС" Забродський - Цензор.НЕТ 6803
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29.06.2021 11:47 Відповісти
Посадові особи мають відзвітувати на засіданні ТСК про зрив операції щодо "вагнерівців", - нардеп "ЄС" Забродський - Цензор.НЕТ 6516
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29.06.2021 11:47 Відповісти
Посадові особи мають відзвітувати на засіданні ТСК про зрив операції щодо "вагнерівців", - нардеп "ЄС" Забродський - Цензор.НЕТ 1366
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29.06.2021 11:48 Відповісти
Посадові особи мають відзвітувати на засіданні ТСК про зрив операції щодо "вагнерівців", - нардеп "ЄС" Забродський - Цензор.НЕТ 8053
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29.06.2021 11:48 Відповісти
Не вижу противоречий. Зе спас своих из вагнера, ******** спасают зе
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29.06.2021 12:40 Відповісти
Это чисто для понимания, что ЗЕ и ботоферсы Подоляка активно сотрудничают с РФ.
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29.06.2021 11:49 Відповісти
https://www.5.ua/polityka/sprava-vahnerivtsiv-zaiava-arieva-kostenka-siumar-ta-zabrodskoho-transliatsiia-248248.html Вікторія Сюмар в кулуарах Верховної Ради повідомила, що влада і Подляк зокрема щойно закінчили монтаж чергової серії фейкових плівок. В яких ніби-то йдеться про те, що це не Зеленський дзвонив Лукашенку про вагнеровців, а це зробив Порошенко...
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29.06.2021 13:31 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2021/06/29/viktoriya-syumar-ofis-zelenskogo-hoche-pereklasty-vidpovidalnist-za-zryv-speczoperacziyi-po-vagnerivczyah-na-poroshenka-dlya-czogo-vzhe-zmontuvaly-chergovi-plivky/ Вікторія Сюмар: в Офісі Зеленського так бояться справи «вагнерівців», що вже склепали чергові «плівки»

В Офісі Зеленського настільки бояться відповідальності за зрив спецоперації із затримання бойовиків з ПВК Вагнера, що готові вдатися до «анекдотичних» заходів. Про це на брифінгу у Верховній Раді повідомила народна депутатка з «Європейської Солідарності» Вікторія Сюмар.
«Ми багато спостерігали рухів довкола цієї теми і побачили дуже багато брехні довкола неї. У своїх спробах приховати свою у зриві спецоперації по затриманню «вагнерівців» Банкова і влада дійшли до певної анекдотичності. По нашій інформації станом на зараз вже змонтовані якісь чергові нові «плівки». Розмови, що нібито про «вагнерівців» Лукашенку розказав Петро Порошенко. Петро Порошенко багато говорив про «вагнерівців» не коли був на посаді президента, не з Лукашенком, а вже зараз. Ці цитати наскубли, нарізали. Ми знаємо, хто це робив, навіщо. І зараз ці нові чергові «плівки» - змонтовані, абсолютно фейкові - намагаються розмістити в різних Інтернет ЗМІ для того, аби відвести увагу від організації зливу цієї спецоперації нинішніми керманичами вулиці Банкової», - повідомила Сюмар.
«Нічого крім усмішки такі фейки викликати не можуть, хоча зрозуміла мета - розмити тему, посіяти якісь нові підозри. Так багато брехні навколо цієї теми, що влада ризикує в ній вже утонути», - іронізує Сюмар.
«Правду і державну зраду будуть доводити відповідні органи, і вона буде звучати. А от брехню ви викрили - і не один раз - самі, коли казали, що спецоперації не було, потім сказали, що вона була, але добре, що вона була зірвана. Саме це ми почули від президента Зеленського. А зараз відповідальність знову вкотре намагаються перекласти на опозицію», - зазначає Вікторія Сюмар.
«В цьому питанні доведеться говорити правду - рано чи пізно», - переконана Сюмар.
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29.06.2021 13:59 Відповісти
https://prm.ua/yakshcho-vlada-bude-manipuliuvaty-spravoiu-vahnerivtsiv-opozytsiyni-deputaty-vyydut-zi-skladu-tsk-ar-iev/ "Якщо влада буде маніпулювати справою "вагнерівців", то "Європейська Солідарність" разом з іншими опозиційними фракціями відкличуть своїх представників з парламентської тимчасової слідчої комісії" - заявили в кулуарах Верховної Ради народні депутати з фракцій "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв, "Голосу" Роман Костенко та "Батьківщини" Сергій Євтушок.
"На Банковій зараз реальна паніка, і вони не знають, що робити після фактичного зізнання Зеленського в тому, що він міг злити цю спецоперацію і ще й порадів з того, що вона була зірвана", - зауважив, зокрема, В.Ар'єв.
Депутати наголосили, що робота парламентської тимчасової слідчої комісії зараз є актуальною як ніколи.
"Проте сьогодні ТСК, яка уже створена для розслідування дій вищих посадових осіб, не включає у свій порядок денний питання "вагнерівців" на першому місці. Хоча було досягнуто домовленість, що комісія має почати роботу саме з питання розслідування ситуації навколо "вагнерівців". І з такою умовою представники "Голосу", "Батьківщини" і "Європейської Солідарності" заходять і беруть участь в роботі цієї комісії", - розповів Ар'єв.
"Ми зараз говоримо про те, що ці домовленості можуть бути зірваними. І нам лише на словах обіцяють, що ця постанова буде проголосована, а потім уже сама комісія розпочне свою роботу саме з питання "вагнерівців", - повідомив представник "Європейської Солідарності".
"Проте у нас є абсолютно всі підстави не довіряти усним обіцянкам. Тому що парламент сьогодні в частині монобільшості керується з Банкової і не є самостійним. І якщо представникам більшості скажуть блокувати питання "вагнерівців", питання розгляду зради і зриву спецоперації, то вони будуть блокувати, незважаючи на всі усні обіцянки", - заявив Ар'єв.
Депутат зазначив, що саме тому представники опозиції наполягають на тому, щоб в постанові було зафіксовано, що першим в порядку денному роботи слідчої комісії буде питання зриву спецоперації по "вагнерівцях".
"Інакше ми розглядаємо питання відкликання своїх кандидатур щодо участі в цій комісії через те, що домовленості, які були досягнуті, зриваються", - заявив Ар'єв.
"А те, що сьогодні Банкова готова зривати абсолютно все, намагається знову вкидати фейкові речі й знову перекласти питання зради, в якій фактично вони зізналися і уже майже доведено, що це було зі стін Банкової, з Офісу Зеленського на Порошенка і на попередників, то це уже істерика. Яка свідчить, що вони будуть юлити, викручуватися, будуть робити все для того, щоб правду ми не дізналися. Але я впевнений, що правду ми дізнаємося обов'язково і вона буде оприлюднена", - зазначив депутат.
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29.06.2021 14:19 Відповісти
 
 