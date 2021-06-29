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ЄС підтримуватиме білоруський народ попри вихід Білорусі із "Східного партнерства", - Боррель

ЄС підтримуватиме білоруський народ попри вихід Білорусі із

Європейський Союз продовжить підтримувати народ Білорусі, незважаючи на вихід Республіки з "Східного партнерства".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в твітері повідомив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель.

"Не зважаючи на рішення режиму Лукашенка призупинити участь Білорусі в "Східному партнерстві", ми готові продовжувати працювати з білоруським народом зі зміцнення зв'язків, які сприяють регіональному співробітництву та вирішення спільних проблем", - йдеться в повідомленні.

За словами Борреля, ЄС підтримує людей Білорусі, "які заслуговують більшого, ніж те, чого вони зазнають".

Нагадаємо, раніше влада Білорусі заявила про вихід країни з програми "Східне партнерство". Також Білорусь відкликає представника при ЄС в Мінськ для консультацій.

Також читайте: Рішення Білорусі припинити участь у "Східному партнерстві" лише погіршить ситуацію, - глава Євроради Мішель

Білорусь (7929) Східне партнерство (123) Євросоюз (13399) Боррель Жозеп (1074)


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"Белорусский народ" сам виновен в том /или достоин того/, что им правит УЗУРПАТОР! Немцам во время прошлой войны падали бомбы на голову как расплата за поддержку или согласие, или бездействие тому режиму, что втянул Германию в очередную войну!
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29.06.2021 10:57 Відповісти
Да ладно Буруль,хватит прикалываться.Опять озабоченность называешь поддержкой?
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29.06.2021 10:58 Відповісти
Ничего он не прикидывается: не смотря на осуждение режима Лукашенко, у белорусов очень много западных кредитов(например австрийских). Надо же как то их вернуть. Ничего личного(никаких европейских ценностей), только бизнес.
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29.06.2021 11:21 Відповісти
Меркантильность Европы-секрет Полишинеля.
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29.06.2021 11:41 Відповісти
Не лезьте в дела Белоруссии
Любое вмешательство приносит
вред нищету и доходы /благодетелям /
Вместо санкций дали бы больше
Льгот народу белоруссии
Чтобы они сами сделали выбор
Люди умнее чем вы думаете ''элита''
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29.06.2021 11:19 Відповісти
Довелось мне пообщаться с людьми, которые имеют тесную связь с родственниками в Белоруссии. Большинство из них считает, и в промышленности и в сельском хозяйстве бацка очень правильно ведёт дела. Навряд ли они сделают иной выбор, чем такой, как есть.
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29.06.2021 11:30 Відповісти
 
 