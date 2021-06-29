ЄС підтримуватиме білоруський народ попри вихід Білорусі із "Східного партнерства", - Боррель

Європейський Союз продовжить підтримувати народ Білорусі, незважаючи на вихід Республіки з "Східного партнерства".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в твітері повідомив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель.

"Не зважаючи на рішення режиму Лукашенка призупинити участь Білорусі в "Східному партнерстві", ми готові продовжувати працювати з білоруським народом зі зміцнення зв'язків, які сприяють регіональному співробітництву та вирішення спільних проблем", - йдеться в повідомленні.

За словами Борреля, ЄС підтримує людей Білорусі, "які заслуговують більшого, ніж те, чого вони зазнають".

Нагадаємо, раніше влада Білорусі заявила про вихід країни з програми "Східне партнерство". Також Білорусь відкликає представника при ЄС в Мінськ для консультацій.

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