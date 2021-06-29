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Новини Боротьба з коронавірусом
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У США створили маску, що дозволяє визначити наявність у людини COVID-19

У США створили маску, що дозволяє визначити наявність у людини COVID-19

Американські вчені розробили захисну маску, яка дозволяє визначити, чи заражена людина коронавірусною інфекцією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням РБК, про це повідомляється на сайті Массачусетського технологічного інституту (MIT).

Маски дозволяють визначити наявність інфекції в організмі людини за 90 хвилин за допомогою одноразових датчиків, які можуть бути вбудовані в інші маски і лабораторні халати, а також можуть бути адаптовані для виявлення інших вірусів. Так, раніше їх застосовували для виявлення вірусів Ебола і Зіка.

Датчики розташовані на внутрішній стороні маски для виявлення вірусних частинок при диханні людини, що носить маску. Згідно з повідомленням, результати також відображаються тільки на внутрішньому боці  маски для обличчя з метою конфіденційності.

Науковий співробітник Інституту біологічної інженерії Вісса Гарвардського університету Пітер Нгуєн зазначив, що датчики в масці так само високочутливі до COVID-19, як і ПЛР-тести.

"Ми припускаємо, що ця розробка може дозволити використовувати біосенсори нового покоління співробітниками швидкої допомоги, медичного персоналу та військовослужбовців", - заявив професор MIT Джеймс Коллінз.

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У створенні маски брали участь фахівці Массачусетського технологічного інституту спільно з колегами з Гарвардського університету.

США (22778) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+8
А у нас зебилы продали все маски во время пандемии и потом продавали впятеро дороже своим же гражданам. Сделали разом 😁😁😁 б..
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29.06.2021 11:06
+4
Маска будет выглядеть так. ))
В США создали маску, позволяющую определить наличие у человека COVID-19 - Цензор.НЕТ 5064
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29.06.2021 11:10
+4
))))) технологии .. если раньше навигатор просто говорил поверните на право через 50 метров.. то теперь не только огрызается а еще и рассуждает... "поверните на право... я ему .. куда .. там же знак проезд запрещен... не сцы там ментов никогда не было"
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29.06.2021 12:22
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А у нас зебилы продали все маски во время пандемии и потом продавали впятеро дороже своим же гражданам. Сделали разом 😁😁😁 б..
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29.06.2021 11:06 Відповісти
Маска будет выглядеть так. ))
В США создали маску, позволяющую определить наличие у человека COVID-19 - Цензор.НЕТ 5064
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29.06.2021 11:10 Відповісти
а у нас зато, половина населения нацепила маску лицемерия и считает парашу - лучшим другом, зеленского с жопоблоком - лучшими представителями народа а вакцинацию - чипированием и средством уничтожения мозга, несмотря на то, что после ковида шансы на проблемы с головой значительно выше
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29.06.2021 11:27 Відповісти
а у нас зато, половина населения считает вакцинацию - чипированием и средством уничтожения мозга,

Считаешь их идиотами а себя шибко умным???
Ну тогда держи!!
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29.06.2021 20:38 Відповісти
Ого!Куме бачили яка тонка технология.
-Так.Але ви своим перегаром,положите все датчики.Вам куме,треба водолазный шлем на болтах як у Немо
У США створили маску, що дозволяє визначити наявність у людини COVID-19 - Цензор.НЕТ 2925
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29.06.2021 12:02 Відповісти
))))) технологии .. если раньше навигатор просто говорил поверните на право через 50 метров.. то теперь не только огрызается а еще и рассуждает... "поверните на право... я ему .. куда .. там же знак проезд запрещен... не сцы там ментов никогда не было"
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29.06.2021 12:22 Відповісти
Ага! ПЦР-ры точно не могут точно определить наличие ковида, а маски смогут. Ну як діти, чесне слово.
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29.06.2021 12:18 Відповісти
Ну если тебе делать ПЦР-ы 90 минут подряд - то и они смогут
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29.06.2021 15:19 Відповісти
Могли бы создать и туалетную бумаг. Веди как доказали китайозы вирус высскакивает и из задницы.
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29.06.2021 15:36 Відповісти
А ПУТИН ХЙЛО ))))))))))))))))))))))))))))
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29.06.2021 15:55 Відповісти
 
 