У США створили маску, що дозволяє визначити наявність у людини COVID-19

Американські вчені розробили захисну маску, яка дозволяє визначити, чи заражена людина коронавірусною інфекцією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням РБК, про це повідомляється на сайті Массачусетського технологічного інституту (MIT).

Маски дозволяють визначити наявність інфекції в організмі людини за 90 хвилин за допомогою одноразових датчиків, які можуть бути вбудовані в інші маски і лабораторні халати, а також можуть бути адаптовані для виявлення інших вірусів. Так, раніше їх застосовували для виявлення вірусів Ебола і Зіка.

Датчики розташовані на внутрішній стороні маски для виявлення вірусних частинок при диханні людини, що носить маску. Згідно з повідомленням, результати також відображаються тільки на внутрішньому боці маски для обличчя з метою конфіденційності.

Науковий співробітник Інституту біологічної інженерії Вісса Гарвардського університету Пітер Нгуєн зазначив, що датчики в масці так само високочутливі до COVID-19, як і ПЛР-тести.

"Ми припускаємо, що ця розробка може дозволити використовувати біосенсори нового покоління співробітниками швидкої допомоги, медичного персоналу та військовослужбовців", - заявив професор MIT Джеймс Коллінз.

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У створенні маски брали участь фахівці Массачусетського технологічного інституту спільно з колегами з Гарвардського університету.