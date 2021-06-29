Елітну нерухомість Тищенка оформлено на членів сім'ї Сітак, сам нардеп прописаний у батьківській квартирі на Оболоні, в його декларації - 0 кв. м і 0 соток, - ЗМІ
Елітну нерухомість сім'ї нардепа Миколи Тищенка оформлено на членів сім'ї на прізвище Сітак.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на youtube-канал BIHUS info.
За даними журналістів, Тищенко має незадекларовану нерухомість - будинок, який його дружина називає житловим, постить в Інстаграмі, а сам нардеп каже, що він нібито туди "їздить у гості".
Сам будинок записаний на Людмилу Сітак - мати Віталія Сітака, в квартирі якого проживає депутат. Брат Віталія Сітака - Олександр - є парламентським помічником народного депутата Миколи Тищенка, а також співвласником ресторану "Рішельє", який входить до "групи ресторанів Миколи Тищенка".
Також у нардепа є інші об'єкти: елітна квартира і частини бізнесу, оформлені на членів сім'ї на прізвище Сітак.
"Нерухомості у нардепа Тищенка немає. 0 квадратних метрів, 0 соток", - зазначають журналісти. Водночас у його декларації значиться його Mercedes і Mercedes дружини, багато дорогих сумок, багато ювелірних прикрас і дорогих годинників. Його дружина володіє ділянкою землі і салоном краси.
Наголошується, що сам нардеп прописаний у батьківській квартирі на Оболоні.
При цьому проживають вони в елітному ЖК PecherSKY. Якщо вірити декларації нардепа, його просто пустили туди пожити. Як уже згадувалося вище, квартира записана на Віталія Сітака.
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Так же как и Кандидат в дохтура наук Кива,решивший,что спишет на жомовую яму свои "непонятно" как заработанные миллионы.Сядете,суки,вместе со своим Зелей.И то не в камеру повышенного комфорта.
Потім - адьйо ...
Квартиры для того чтобы жить там покупают не более 10%
Квартиры на перепродажу (спекулянты) - от 10 до 20% (в зависимости от уровня недвижимости)
Все остальное - вложение коррупционных денег. Квартиры стоят или пустые, или ремонтируются и сдаются. Часто сдаются "своим", чисто чтобы на коммуналку не попадать.
Как говориться: Плох тот прокурор у которого меньше десятка квартир.
ЗЕбіли #зробили_себе_разом
А вот где он, ответим мы:
- Гос.аудит по итогам проверки использования средств фонда в 2020 году выявила финансовые нарушения на сумму 406,8 млн грн.
- Выявлено недостатки при использовании средств фонда, которые повлияли на эффективное использование 25 млрд 624,8 млн грн.
- Установлено, что 830 процедур закупок проведено с процедурными нарушениями, которые повлияли на результаты закупок на общую сумму 31 млрд 846,4 млн грн.
- Не были соблюдены принципы максимальной экономичности и эффективности использования средств, из-за чего неэффективно использованы средства фонда на сумму 273,5 млн грн.
Кто там «зато не крадут»? Я, конечно, дико извиняюсь но эти цифры не порохоботы придумали, это подготовленный по требованию МВФ официальный аудит. Там еще много интересного, нагуглите отчет.
https://www.facebook.com/100320255125337/posts/264146805409347/
В трагичные времена Майдана, когда на улицах столицы шли протесты и гибли люди, Коля Оболонский не только называл Революцию Достоинства «подрывом и расшатыванием устоев украинского государства», но и, по некоторым данным, сам финансировал и организовывал привоз титушек в Киев. От их рук погибло немало майдановцев.
Убийца, бандит - представитель украинского народа, друг Президента Зеленского и Ермака.
Могли бы даже быть соседями по хрущевке.
Эмигрировать с этой территории. Всем. Добра из-за такой падали здесь никогда не будет. Как проклятая земля