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Елітну нерухомість Тищенка оформлено на членів сім'ї Сітак, сам нардеп прописаний у батьківській квартирі на Оболоні, в його декларації - 0 кв. м і 0 соток, - ЗМІ

Елітну нерухомість Тищенка оформлено на членів сім'ї Сітак, сам нардеп прописаний у батьківській квартирі на Оболоні, в його декларації - 0 кв. м і 0 соток, - ЗМІ

Елітну нерухомість сім'ї нардепа Миколи Тищенка оформлено на членів сім'ї на прізвище Сітак.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на youtube-канал BIHUS info.

За даними журналістів, Тищенко має незадекларовану нерухомість - будинок, який його дружина називає житловим, постить в Інстаграмі, а сам нардеп каже, що він нібито туди "їздить у гості".

Сам будинок записаний на Людмилу Сітак - мати Віталія Сітака, в квартирі якого проживає депутат. Брат Віталія Сітака - Олександр - є парламентським помічником народного депутата Миколи Тищенка, а також співвласником ресторану "Рішельє", який входить до "групи ресторанів Миколи Тищенка".

Елітну нерухомість Тищенка оформлено на членів сімї Сітак, сам нардеп прописаний у батьківській квартирі на Оболоні, в його декларації - 0 кв. м і 0 соток, - ЗМІ 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Родичі "слуги народу" Тищенка причетні до корупційної "схеми" під час будівництва Подільсько-Воскресенського моста в Києві, - ЗМІ. ВIДЕО

Також у нардепа є інші об'єкти: елітна квартира і частини бізнесу, оформлені на членів сім'ї на прізвище Сітак.

"Нерухомості у нардепа Тищенка немає. 0 квадратних метрів, 0 соток", - зазначають журналісти. Водночас у його декларації значиться його Mercedes і Mercedes дружини, багато дорогих сумок, багато ювелірних прикрас і дорогих годинників. Його дружина володіє ділянкою землі і салоном краси.

Наголошується, що сам нардеп прописаний у батьківській квартирі на Оболоні.

При цьому проживають вони в елітному ЖК PecherSKY. Якщо вірити декларації нардепа, його просто пустили туди пожити. Як уже згадувалося вище, квартира записана на Віталія Сітака.

Елітну нерухомість Тищенка оформлено на членів сімї Сітак, сам нардеп прописаний у батьківській квартирі на Оболоні, в його декларації - 0 кв. м і 0 соток, - ЗМІ 02

Автор: 

декларація (1416) нерухомість (890) Тищенко Микола (351)


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Топ коментарі
+27
Элитная недвижимость Тищенко оформлена на членов семьи Ситак, сам нардеп прописан в родительской квартире на Оболоне, в его декларации - 0 кв.м, и 0 соток, - СМИ - Цензор.НЕТ 7920
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29.06.2021 11:06
+23
Элитная недвижимость Тищенко оформлена на членов семьи Ситак, сам нардеп прописан в родительской квартире на Оболоне, в его декларации - 0 кв.м, и 0 соток, - СМИ - Цензор.НЕТ 2172
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29.06.2021 11:14
+21
чесний Зе депутат, голий босий, живе в приймах. **** ви хатітє
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29.06.2021 11:11
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Элитная недвижимость Тищенко оформлена на членов семьи Ситак, сам нардеп прописан в родительской квартире на Оболоне, в его декларации - 0 кв.м, и 0 соток, - СМИ - Цензор.НЕТ 7920
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29.06.2021 11:06 Відповісти
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29.06.2021 11:29 Відповісти
"...на Оболонє" - ето хдє?
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29.06.2021 11:06 Відповісти
Єто на тєрріторії того поца.
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29.06.2021 11:09 Відповісти
А чьо так? Соромиться "чесно" заробленого, чи у сім'ї Сі ак "афганські" чи "чорнобильські" пільги?
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29.06.2021 11:08 Відповісти
А тим часом https://censor.net/ru/n3273968

Елітну нерухомість Тищенка оформлено на членів сім'ї Сітак, сам нардеп прописаний у батьківській квартирі на Оболоні, в його декларації - 0 кв. м і 0 соток, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9827
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29.06.2021 16:35 Відповісти
чесний Зе депутат, голий босий, живе в приймах. **** ви хатітє
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29.06.2021 11:11 Відповісти
Це, рік тому. Червень 2020. Зараз більше.
153 народні депутати фракції "Слуга народу" є мільйонерами згідно з даними їхніх декларацій. Про це повідомили в КВУ
67 мільйонерів зі "Слуги Народу" отримують компенсацію для оренди житла, - КВУ
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29.06.2021 11:24 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Цей депутат ще й заступник голови фракції «Слуга народу». Заступник голови Комітету ВРУ з питань транспорту та інфраструктури.

Елітну нерухомість Тищенка оформлено на членів сім'ї Сітак, сам нардеп прописаний у батьківській квартирі на Оболоні, в його декларації - 0 кв. м і 0 соток, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2495
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29.06.2021 16:27 Відповісти
Коля-котлета,гопник и наркодилер. Гнать ссаными тряпками из ВР; всю недвижимость семейства ситак проверить на законность и конфисковать то, что не подтверждено официальными средствами.
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30.06.2021 21:43 Відповісти
Стандартная ситуация - депутатишко-нищеброд!!
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29.06.2021 11:13 Відповісти
Ну, если целая глава фракции БЮТ Тимошенко десятилетиями может сцать в глаза своим избирателям, что она голая и босая, то почему бы "слугам урода" не делать то же самое?
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29.06.2021 12:04 Відповісти
29.06.21 Семья нардепа Тищенко зарабатывает на строительстве моста на Троещину и строит свой коттеджный городок. ВИДЕО https://biz.censor.net/v3274010

Елітну нерухомість Тищенка оформлено на членів сім'ї Сітак, сам нардеп прописаний у батьківській квартирі на Оболоні, в його декларації - 0 кв. м і 0 соток, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9469
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29.06.2021 16:43 Відповісти
Молодец!!! Хуже не будет!!!
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29.06.2021 11:14 Відповісти
Элитная недвижимость Тищенко оформлена на членов семьи Ситак, сам нардеп прописан в родительской квартире на Оболоне, в его декларации - 0 кв.м, и 0 соток, - СМИ - Цензор.НЕТ 2172
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29.06.2021 11:14 Відповісти
Коля, на дизайнеров пожлобился или это у тебя вкус такой (вернее его отсутствие) что за жлобский скворечник с олдскульными стеклопакетами??? Как такое еще можно постить в инстаграм???
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29.06.2021 11:14 Відповісти
Скільки там квадратів, у тому "скворєчніку" ??
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29.06.2021 12:12 Відповісти
надо отдать должное, нет башенок)
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29.06.2021 15:22 Відповісти
Котлета, невзирая на свое скудоумие,считает народ тупым,а себя -супер умным.
Так же как и Кандидат в дохтура наук Кива,решивший,что спишет на жомовую яму свои "непонятно" как заработанные миллионы.Сядете,суки,вместе со своим Зелей.И то не в камеру повышенного комфорта.
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29.06.2021 11:14 Відповісти
Не факт. Строк позивної давності 3 роки.
Потім - адьйо ...
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29.06.2021 12:13 Відповісти
Элитная недвижимость Тищенко оформлена на членов семьи Ситак, сам нардеп прописан в родительской квартире на Оболони, в его декларации - 0 кв.м и 0 соток, - СМИ - Цензор.НЕТ 6188
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29.06.2021 11:19 Відповісти
Ну что вы? Коля-жопа хороший парень. Он д'ерьмака друг.
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29.06.2021 11:24 Відповісти
дайте угадаю...хрущовка и 24 волга))насберкнижке как у бабки юльки
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29.06.2021 11:28 Відповісти
Щас расплачусь.
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29.06.2021 11:30 Відповісти
Ну чисто Голобородько... Лохи схавают и еще попросят...
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29.06.2021 11:32 Відповісти
Они стали более продуманные. Теперь даже на дальних родственников не оформляют. Оформляют на преданных и зависимых людей. И как на это реагирует наш, прости господи, Закон? Правильно - НИКАК. Ведь пчелы против меда не бывают ...
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29.06.2021 11:39 Відповісти
Закон реагирует правильно, те, кто его должны применять не реагируют. Как и наше любимое быдло73, в 2014-2019 во всем виноват Порошенко, а в 2019-2021 Закон.
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29.06.2021 11:45 Відповісти
Я украл деньги. Купил квартиру и оформил на левого человека. По закону, покупатель квартиры является ее законным владельцем. Происхождение денег на покупку - никого не интересует. Вот тебе и весь "правильный" закон. По данным риэлтеров, практически во всех новостроях:
Квартиры для того чтобы жить там покупают не более 10%
Квартиры на перепродажу (спекулянты) - от 10 до 20% (в зависимости от уровня недвижимости)
Все остальное - вложение коррупционных денег. Квартиры стоят или пустые, или ремонтируются и сдаются. Часто сдаются "своим", чисто чтобы на коммуналку не попадать.

Как говориться: Плох тот прокурор у которого меньше десятка квартир.
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29.06.2021 15:47 Відповісти
никогда так красиво не трахали овец 73% как при зеленском. браво!
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29.06.2021 11:42 Відповісти
Коля-котлета еще и бомж!
ЗЕбіли #зробили_себе_разом
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29.06.2021 11:43 Відповісти
А где же наш ковидный фонд, спросит неопытный человек.
А вот где он, ответим мы:
- Гос.аудит по итогам проверки использования средств фонда в 2020 году выявила финансовые нарушения на сумму 406,8 млн грн.
- Выявлено недостатки при использовании средств фонда, которые повлияли на эффективное использование 25 млрд 624,8 млн грн.
- Установлено, что 830 процедур закупок проведено с процедурными нарушениями, которые повлияли на результаты закупок на общую сумму 31 млрд 846,4 млн грн.
- Не были соблюдены принципы максимальной экономичности и эффективности использования средств, из-за чего неэффективно использованы средства фонда на сумму 273,5 млн грн.
Кто там «зато не крадут»? Я, конечно, дико извиняюсь но эти цифры не порохоботы придумали, это подготовленный по требованию МВФ официальный аудит. Там еще много интересного, нагуглите отчет.
https://www.facebook.com/100320255125337/posts/264146805409347/
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29.06.2021 11:45 Відповісти
Елітну нерухомість Тищенка оформлено на членів сім'ї Сітак, сам нардеп прописаний у батьківській квартирі на Оболоні, в його декларації - 0 кв. м і 0 соток, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6924
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29.06.2021 11:51 Відповісти
Николай Тищенко - в бандитских 90-х бригадир в ОПГ Савлоховых, убийца.

В трагичные времена Майдана, когда на улицах столицы шли протесты и гибли люди, Коля Оболонский не только называл Революцию Достоинства «подрывом и расшатыванием устоев украинского государства», но и, по некоторым данным, сам финансировал и организовывал привоз титушек в Киев. От их рук погибло немало майдановцев.
Убийца, бандит - представитель украинского народа, друг Президента Зеленского и Ермака.
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29.06.2021 12:52 Відповісти
🤬🤬🤬 Должен СИДЕТЬ!!! Гопник и наркодилер!
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30.06.2021 21:48 Відповісти
Хуже не будет, хоть поржём!
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29.06.2021 11:56 Відповісти
Так Тищенко голый и босый интузиаст, как Тимошенко.

Могли бы даже быть соседями по хрущевке.
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29.06.2021 12:02 Відповісти
Нє, Тимошенко вже все упорядкувала.
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29.06.2021 12:15 Відповісти
бляхус пытается отмыться генерируя мелочные расследования одного из слуг.
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29.06.2021 12:05 Відповісти
___А шо у Эвропї так не може бути?! тодї нашо туди йти ?!але процес пїшов....
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29.06.2021 12:07 Відповісти
А сказать то чего хотел?
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29.06.2021 15:36 Відповісти
Избиратели зелёной камарильи, говорят что депутат - это отражение его избирателей. Как вам ваше отражение? Себя узнаёте?
Елітну нерухомість Тищенка оформлено на членів сім'ї Сітак, сам нардеп прописаний у батьківській квартирі на Оболоні, в його декларації - 0 кв. м і 0 соток, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5256
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29.06.2021 12:31 Відповісти
тупорылый красавчик (для обездоленых) Коля Унитаз считает себя умнее всех..
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29.06.2021 13:31 Відповісти
Самый "честный" ЗЕдепутат ЖОПАНЕКАКУКИМ, голодный босой и неимущий (как и все во фракции слуг урода). Давайте скинемся на сухарики несчастному.
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29.06.2021 14:21 Відповісти
У меня прозвище в школе было - "Ситак"
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29.06.2021 17:21 Відповісти
Продажные мрази вместе с презиком, смягчившим и перечеркнувшим ответственность за недостоверное декларирование.
Эмигрировать с этой территории. Всем. Добра из-за такой падали здесь никогда не будет. Как проклятая земля
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29.06.2021 22:26 Відповісти
 
 