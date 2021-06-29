Елітну нерухомість Тищенка оформлено на членів сім'ї Сітак, сам нардеп прописаний у батьківській квартирі на Оболоні, в його декларації - 0 кв. м і 0 соток, - ЗМІ

Елітну нерухомість сім'ї нардепа Миколи Тищенка оформлено на членів сім'ї на прізвище Сітак.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на youtube-канал BIHUS info.

За даними журналістів, Тищенко має незадекларовану нерухомість - будинок, який його дружина називає житловим, постить в Інстаграмі, а сам нардеп каже, що він нібито туди "їздить у гості".

Сам будинок записаний на Людмилу Сітак - мати Віталія Сітака, в квартирі якого проживає депутат. Брат Віталія Сітака - Олександр - є парламентським помічником народного депутата Миколи Тищенка, а також співвласником ресторану "Рішельє", який входить до "групи ресторанів Миколи Тищенка".

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Також у нардепа є інші об'єкти: елітна квартира і частини бізнесу, оформлені на членів сім'ї на прізвище Сітак.

"Нерухомості у нардепа Тищенка немає. 0 квадратних метрів, 0 соток", - зазначають журналісти. Водночас у його декларації значиться його Mercedes і Mercedes дружини, багато дорогих сумок, багато ювелірних прикрас і дорогих годинників. Його дружина володіє ділянкою землі і салоном краси.

Наголошується, що сам нардеп прописаний у батьківській квартирі на Оболоні.

При цьому проживають вони в елітному ЖК PecherSKY. Якщо вірити декларації нардепа, його просто пустили туди пожити. Як уже згадувалося вище, квартира записана на Віталія Сітака.