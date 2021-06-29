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Майже рік влада та її тролі заперечували справу "вагнерівців": тепер її має розслідувати парламентська ТСК, - Порошенко

Майже рік влада та її тролі заперечували справу

"Європейська Солідарність" вимагає внести розслідування зриву спецоперації щодо затримання терористів ПВК Вагнера до порядку денного тимчасової слідчої комісії.

Про це на Погоджувальній раді заявив лідер партії, п'ятий Президент Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Він нагадав, що майже рік влада та її спікери заперечували цю спецоперацію та її зрив.

"Виявляється, 11 з половиною місяців влада – Зеленський, Єрмак, його тролі і, на жаль, депутати Верховної Ради брехали про відсутність операції про притягнення до відповідальності 33 вбивць українців", – констатував Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посадові особи мають відзвітувати на засіданні ТСК про зрив операції щодо "вагнерівців", - нардеп "ЄС" Забродський

"Сьогодні ми з партнерами маємо поставити руба питання щодо включення цього в предмет відання тимчасової слідчої комісії по "Вагнеру" і захистити наших воїнів, захистити наших розвідників від тиску і знищення, які робить з ними чинна влада. Це наша вимога на цей тиждень", – резюмував Петро Порошенко.

Автор: 

ВР (14971) ТСК (373) Порошенко Петро (15171) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+27
Почти год власть и ее тролли отрицали дело "вагнеровцев": теперь его должна расследовать парламентская ВСК, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7613
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29.06.2021 11:35
+24
Почти год власть и ее тролли отрицали дело "вагнеровцев": теперь его должна расследовать парламентская ВСК, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2933
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29.06.2021 11:36
+23
Почти год власть и ее тролли отрицали дело "вагнеровцев": теперь его должна расследовать парламентская ВСК, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7704
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29.06.2021 11:37
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Почти год власть и ее тролли отрицали дело "вагнеровцев": теперь его должна расследовать парламентская ВСК, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7613
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29.06.2021 11:35 Відповісти
Если бы увидели мир в глазу ***** вы бы и не на такое пошли
Майже рік влада та її тролі заперечували справу "вагнерівців": тепер її має розслідувати парламентська ТСК, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1432
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29.06.2021 11:41 Відповісти
Почти год власть и ее тролли отрицали дело "вагнеровцев": теперь его должна расследовать парламентская ВСК, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2933
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29.06.2021 11:36 Відповісти
Зелень бреше всюди і завжди під керівництвом оманського брехуна.
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29.06.2021 11:37 Відповісти
Почти год власть и ее тролли отрицали дело "вагнеровцев": теперь его должна расследовать парламентская ВСК, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7704
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29.06.2021 11:37 Відповісти
...В активізму своя логіка, а "професійні борцуни" не бажають втрачати свій драйв і популярність.
Гадаю, дещо схоже сталося з Україною після Майдану. Навіть коли вимоги, за які "стояв Майдан", було не повністю, але значною мірою виконано, професійні борцуни продовжували запевняти, що ситуація в країні "гірша, ніж за часів Януковича".
Доходило до химерних закликів на адресу Євросоюзу "не давати Порошенкові безвіз" (хоча саме за це зближення з Європою якраз-то і "стояв Майдан"), бо нехороший Порошенко ще недостатньо... - що? - правильно, виконав "вимоги Майдану".
Звісно, що замість "двох кроків уперед замість одного" така радикалізація "боротьби за спадщину Майдану з постмайданною владою" могла призвести виключно до спільного реваншу немайданних ("какаяразница") і антимайданних сил.
Але що цікаво: тепер, коли цей реванш став реальністю, вкоренившись у Зе!владі поряд із промайданними гаслами, запал тих самих борців за європейське майбутнє України не посилився, а навпаки, дещо вщух. Заклики до Європи покарати нехорошого українського президента за недостатньо активні проєвропейські реформи від 2019 року повністю зійшли нанівець. Так само, ніхто не дошкуляє нинішньому президенту України гаслами "не за те стояв Майдан". Ну стояв і стояв... проїхали. - https://gazeta.ua/blog/55313/nihto-ne-dorikaye-prezidentu-gaslami-ne-za-te-stoyav-majdan
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29.06.2021 11:38 Відповісти
Майже рік влада та її тролі заперечували справу "вагнерівців": тепер її має розслідувати парламентська ТСК, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1491
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29.06.2021 11:44 Відповісти
кацапской зекакашке светит пожизненно,тебя и тебе подобных теперь будут бить на каждом углу -вот это было предсказуемо ещё два года назад,дегенерат)
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29.06.2021 12:05 Відповісти
Вас свои уроют, обычно предатели - расходный материал
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29.06.2021 12:23 Відповісти
О,зесрань сразу врубается о каком обвинении идёт речь -прогресс,только не догоняет,что имеется в виду "державна зрада президентом ")))а бить вас,недоделанных,сам Бог велел -за все тебе ответить придется,зебильо
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29.06.2021 12:35 Відповісти
Таки рузьге Ясваих ни брасають. Вагнеровцев прикрывал зе, ты прикрываешь зе.
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29.06.2021 12:21 Відповісти
Верю. Вот никому не верю, тебе верю. Ты ведь честен как "новые лицца". Ведь такие как ты сбросили злобного еврея Вальцмана, и привели к власти щирого украинца Зеленского.
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29.06.2021 12:43 Відповісти
А зачем? Это мне не мешает мне мочить кацапов. Как и тебе быть украиноязычной гнидой
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29.06.2021 12:49 Відповісти
Предсказуемо что зеленский сядет а ты останешься без работы
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29.06.2021 13:02 Відповісти
кстати, у куда подевались те упоротые зебилы, которые еще месяц тут на сайте рассказывали, что никакой операции по вагнеровцам не было?!
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29.06.2021 11:54 Відповісти
пережовывыют то, что им зеля защеку надавал
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29.06.2021 12:09 Відповісти
Майже рік влада та її тролі заперечували справу "вагнерівців": тепер її має розслідувати парламентська ТСК, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7397
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29.06.2021 12:09 Відповісти
Подлый гнусный ПОТРОХ.
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29.06.2021 13:13 Відповісти
..имея в "друзьях",фирташа,медведчука?? .." Скажи,мне,кто той друг,и я скажу кто ты"парашенко"?? Да вы,одна и та же рухлядь...что нынешние,что предыдущие...Варите "бабло" вместе с "ху*лом",играя в "демократию" перед ЕС и США...
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29.06.2021 13:25 Відповісти
https://www.5.ua/polityka/sprava-vahnerivtsiv-zaiava-arieva-kostenka-siumar-ta-zabrodskoho-transliatsiia-248248.html Вікторія Сюмар в кулуарах Верховної Ради повідомила, що влада і Подляк зокрема щойно закінчили монтаж чергової серії фейкових плівок. В яких ніби-то йдеться про те, що це не Зеленський дзвонив Лукашенку про вагнеровців, а це зробив Порошенко...
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29.06.2021 13:28 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2021/06/29/viktoriya-syumar-ofis-zelenskogo-hoche-pereklasty-vidpovidalnist-za-zryv-speczoperacziyi-po-vagnerivczyah-na-poroshenka-dlya-czogo-vzhe-zmontuvaly-chergovi-plivky/ Вікторія Сюмар: в Офісі Зеленського так бояться справи «вагнерівців», що вже склепали чергові «плівки»
В Офісі Зеленського настільки бояться відповідальності за зрив спецоперації із затримання бойовиків з ПВК Вагнера, що готові вдатися до «анекдотичних» заходів. Про це на брифінгу у Верховній Раді повідомила народна депутатка з «Європейської Солідарності» Вікторія Сюмар.
«Ми багато спостерігали рухів довкола цієї теми і побачили дуже багато брехні довкола неї. У своїх спробах приховати свою у зриві спецоперації по затриманню «вагнерівців» Банкова і влада дійшли до певної анекдотичності. По нашій інформації станом на зараз вже змонтовані якісь чергові нові «плівки». Розмови, що нібито про «вагнерівців» Лукашенку розказав Петро Порошенко. Петро Порошенко багато говорив про «вагнерівців» не коли був на посаді президента, не з Лукашенком, а вже зараз. Ці цитати наскубли, нарізали. Ми знаємо, хто це робив, навіщо. І зараз ці нові чергові «плівки» - змонтовані, абсолютно фейкові - намагаються розмістити в різних Інтернет ЗМІ для того, аби відвести увагу від організації зливу цієї спецоперації нинішніми керманичами вулиці Банкової», - повідомила Сюмар.
«Нічого крім усмішки такі фейки викликати не можуть, хоча зрозуміла мета - розмити тему, посіяти якісь нові підозри. Так багато брехні навколо цієї теми, що влада ризикує в ній вже утонути», - іронізує Сюмар.
«Правду і державну зраду будуть доводити відповідні органи, і вона буде звучати. А от брехню ви викрили - і не один раз - самі, коли казали, що спецоперації не було, потім сказали, що вона була, але добре, що вона була зірвана. Саме це ми почули від президента Зеленського. А зараз відповідальність знову вкотре намагаються перекласти на опозицію», - зазначає Вікторія Сюмар.
«В цьому питанні доведеться говорити правду - рано чи пізно», - переконана Сюмар.
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29.06.2021 14:00 Відповісти
https://prm.ua/yakshcho-vlada-bude-manipuliuvaty-spravoiu-vahnerivtsiv-opozytsiyni-deputaty-vyydut-zi-skladu-tsk-ar-iev/ "Якщо влада буде маніпулювати справою "вагнерівців", то "Європейська Солідарність" разом з іншими опозиційними фракціями відкличуть своїх представників з парламентської тимчасової слідчої комісії" - заявили в кулуарах Верховної Ради народні депутати з фракцій "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв, "Голосу" Роман Костенко та "Батьківщини" Сергій Євтушок.
"На Банковій зараз реальна паніка, і вони не знають, що робити після фактичного зізнання Зеленського в тому, що він міг злити цю спецоперацію і ще й порадів з того, що вона була зірвана", - зауважив, зокрема, В.Ар'єв.
Депутати наголосили, що робота парламентської тимчасової слідчої комісії зараз є актуальною як ніколи.
"Проте сьогодні ТСК, яка уже створена для розслідування дій вищих посадових осіб, не включає у свій порядок денний питання "вагнерівців" на першому місці. Хоча було досягнуто домовленість, що комісія має почати роботу саме з питання розслідування ситуації навколо "вагнерівців". І з такою умовою представники "Голосу", "Батьківщини" і "Європейської Солідарності" заходять і беруть участь в роботі цієї комісії", - розповів Ар'єв.
"Ми зараз говоримо про те, що ці домовленості можуть бути зірваними. І нам лише на словах обіцяють, що ця постанова буде проголосована, а потім уже сама комісія розпочне свою роботу саме з питання "вагнерівців", - повідомив представник "Європейської Солідарності".
"Проте у нас є абсолютно всі підстави не довіряти усним обіцянкам. Тому що парламент сьогодні в частині монобільшості керується з Банкової і не є самостійним. І якщо представникам більшості скажуть блокувати питання "вагнерівців", питання розгляду зради і зриву спецоперації, то вони будуть блокувати, незважаючи на всі усні обіцянки", - заявив Ар'єв.
Депутат зазначив, що саме тому представники опозиції наполягають на тому, щоб в постанові було зафіксовано, що першим в порядку денному роботи слідчої комісії буде питання зриву спецоперації по "вагнерівцях".
"Інакше ми розглядаємо питання відкликання своїх кандидатур щодо участі в цій комісії через те, що домовленості, які були досягнуті, зриваються", - заявив Ар'єв.
"А те, що сьогодні Банкова готова зривати абсолютно все, намагається знову вкидати фейкові речі й знову перекласти питання зради, в якій фактично вони зізналися і уже майже доведено, що це було зі стін Банкової, з Офісу Зеленського на Порошенка і на попередників, то це уже істерика. Яка свідчить, що вони будуть юлити, викручуватися, будуть робити все для того, щоб правду ми не дізналися. Але я впевнений, що правду ми дізнаємося обов'язково і вона буде оприлюднена", - зазначив депутат.
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29.06.2021 14:18 Відповісти
ГЛАВНОЕ !!! ПОЧЕМУ ЗА ГОЛОВЫ ВАГНЕРОВЦЕВ ДО СИХ ПОР ОФИЦИАЛЬНО НЕ ДАЮТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ !!!
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29.06.2021 15:49 Відповісти
Абсолютно согласен. И заодно ВСК должна беспристрастно расследовать Иловайский котел, Дебальцево, побег Стрелкова из Славянска, парад на площади независимости 24 августа 2014 года (россияне вторглись и уже утюжили танками Украину, а на площади торжественно шли войска и примеряли новые погоны генерал - полковников Гелетей и Муженко). И действия Ющенко (раздача наград фальсификаторам выборов и коррупционерам). И действия Кучмы (дело Гонгадце). Так будет честно по отношению к гражданам Украины.
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29.06.2021 17:13 Відповісти
а где кино? грозев и нетфликс? всё, пшик?
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30.06.2021 11:40 Відповісти
 
 