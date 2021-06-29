Майже рік влада та її тролі заперечували справу "вагнерівців": тепер її має розслідувати парламентська ТСК, - Порошенко
"Європейська Солідарність" вимагає внести розслідування зриву спецоперації щодо затримання терористів ПВК Вагнера до порядку денного тимчасової слідчої комісії.
Про це на Погоджувальній раді заявив лідер партії, п'ятий Президент Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
Він нагадав, що майже рік влада та її спікери заперечували цю спецоперацію та її зрив.
"Виявляється, 11 з половиною місяців влада – Зеленський, Єрмак, його тролі і, на жаль, депутати Верховної Ради брехали про відсутність операції про притягнення до відповідальності 33 вбивць українців", – констатував Порошенко.
"Сьогодні ми з партнерами маємо поставити руба питання щодо включення цього в предмет відання тимчасової слідчої комісії по "Вагнеру" і захистити наших воїнів, захистити наших розвідників від тиску і знищення, які робить з ними чинна влада. Це наша вимога на цей тиждень", – резюмував Петро Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Гадаю, дещо схоже сталося з Україною після Майдану. Навіть коли вимоги, за які "стояв Майдан", було не повністю, але значною мірою виконано, професійні борцуни продовжували запевняти, що ситуація в країні "гірша, ніж за часів Януковича".
Доходило до химерних закликів на адресу Євросоюзу "не давати Порошенкові безвіз" (хоча саме за це зближення з Європою якраз-то і "стояв Майдан"), бо нехороший Порошенко ще недостатньо... - що? - правильно, виконав "вимоги Майдану".
Звісно, що замість "двох кроків уперед замість одного" така радикалізація "боротьби за спадщину Майдану з постмайданною владою" могла призвести виключно до спільного реваншу немайданних ("какаяразница") і антимайданних сил.
Але що цікаво: тепер, коли цей реванш став реальністю, вкоренившись у Зе!владі поряд із промайданними гаслами, запал тих самих борців за європейське майбутнє України не посилився, а навпаки, дещо вщух. Заклики до Європи покарати нехорошого українського президента за недостатньо активні проєвропейські реформи від 2019 року повністю зійшли нанівець. Так само, ніхто не дошкуляє нинішньому президенту України гаслами "не за те стояв Майдан". Ну стояв і стояв... проїхали. - https://gazeta.ua/blog/55313/nihto-ne-dorikaye-prezidentu-gaslami-ne-za-te-stoyav-majdan
В Офісі Зеленського настільки бояться відповідальності за зрив спецоперації із затримання бойовиків з ПВК Вагнера, що готові вдатися до «анекдотичних» заходів. Про це на брифінгу у Верховній Раді повідомила народна депутатка з «Європейської Солідарності» Вікторія Сюмар.
«Ми багато спостерігали рухів довкола цієї теми і побачили дуже багато брехні довкола неї. У своїх спробах приховати свою у зриві спецоперації по затриманню «вагнерівців» Банкова і влада дійшли до певної анекдотичності. По нашій інформації станом на зараз вже змонтовані якісь чергові нові «плівки». Розмови, що нібито про «вагнерівців» Лукашенку розказав Петро Порошенко. Петро Порошенко багато говорив про «вагнерівців» не коли був на посаді президента, не з Лукашенком, а вже зараз. Ці цитати наскубли, нарізали. Ми знаємо, хто це робив, навіщо. І зараз ці нові чергові «плівки» - змонтовані, абсолютно фейкові - намагаються розмістити в різних Інтернет ЗМІ для того, аби відвести увагу від організації зливу цієї спецоперації нинішніми керманичами вулиці Банкової», - повідомила Сюмар.
«Нічого крім усмішки такі фейки викликати не можуть, хоча зрозуміла мета - розмити тему, посіяти якісь нові підозри. Так багато брехні навколо цієї теми, що влада ризикує в ній вже утонути», - іронізує Сюмар.
«Правду і державну зраду будуть доводити відповідні органи, і вона буде звучати. А от брехню ви викрили - і не один раз - самі, коли казали, що спецоперації не було, потім сказали, що вона була, але добре, що вона була зірвана. Саме це ми почули від президента Зеленського. А зараз відповідальність знову вкотре намагаються перекласти на опозицію», - зазначає Вікторія Сюмар.
«В цьому питанні доведеться говорити правду - рано чи пізно», - переконана Сюмар.
"На Банковій зараз реальна паніка, і вони не знають, що робити після фактичного зізнання Зеленського в тому, що він міг злити цю спецоперацію і ще й порадів з того, що вона була зірвана", - зауважив, зокрема, В.Ар'єв.
Депутати наголосили, що робота парламентської тимчасової слідчої комісії зараз є актуальною як ніколи.
"Проте сьогодні ТСК, яка уже створена для розслідування дій вищих посадових осіб, не включає у свій порядок денний питання "вагнерівців" на першому місці. Хоча було досягнуто домовленість, що комісія має почати роботу саме з питання розслідування ситуації навколо "вагнерівців". І з такою умовою представники "Голосу", "Батьківщини" і "Європейської Солідарності" заходять і беруть участь в роботі цієї комісії", - розповів Ар'єв.
"Ми зараз говоримо про те, що ці домовленості можуть бути зірваними. І нам лише на словах обіцяють, що ця постанова буде проголосована, а потім уже сама комісія розпочне свою роботу саме з питання "вагнерівців", - повідомив представник "Європейської Солідарності".
"Проте у нас є абсолютно всі підстави не довіряти усним обіцянкам. Тому що парламент сьогодні в частині монобільшості керується з Банкової і не є самостійним. І якщо представникам більшості скажуть блокувати питання "вагнерівців", питання розгляду зради і зриву спецоперації, то вони будуть блокувати, незважаючи на всі усні обіцянки", - заявив Ар'єв.
Депутат зазначив, що саме тому представники опозиції наполягають на тому, щоб в постанові було зафіксовано, що першим в порядку денному роботи слідчої комісії буде питання зриву спецоперації по "вагнерівцях".
"Інакше ми розглядаємо питання відкликання своїх кандидатур щодо участі в цій комісії через те, що домовленості, які були досягнуті, зриваються", - заявив Ар'єв.
"А те, що сьогодні Банкова готова зривати абсолютно все, намагається знову вкидати фейкові речі й знову перекласти питання зради, в якій фактично вони зізналися і уже майже доведено, що це було зі стін Банкової, з Офісу Зеленського на Порошенка і на попередників, то це уже істерика. Яка свідчить, що вони будуть юлити, викручуватися, будуть робити все для того, щоб правду ми не дізналися. Але я впевнений, що правду ми дізнаємося обов'язково і вона буде оприлюднена", - зазначив депутат.