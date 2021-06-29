Майже рік влада та її тролі заперечували справу "вагнерівців": тепер її має розслідувати парламентська ТСК, - Порошенко

"Європейська Солідарність" вимагає внести розслідування зриву спецоперації щодо затримання терористів ПВК Вагнера до порядку денного тимчасової слідчої комісії.

Про це на Погоджувальній раді заявив лідер партії, п'ятий Президент Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Він нагадав, що майже рік влада та її спікери заперечували цю спецоперацію та її зрив.

"Виявляється, 11 з половиною місяців влада – Зеленський, Єрмак, його тролі і, на жаль, депутати Верховної Ради брехали про відсутність операції про притягнення до відповідальності 33 вбивць українців", – констатував Порошенко.

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"Сьогодні ми з партнерами маємо поставити руба питання щодо включення цього в предмет відання тимчасової слідчої комісії по "Вагнеру" і захистити наших воїнів, захистити наших розвідників від тиску і знищення, які робить з ними чинна влада. Це наша вимога на цей тиждень", – резюмував Петро Порошенко.