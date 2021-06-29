Судова реформа може затягнутися, якщо піти шляхом, який пропонує Венеціанська комісія, - "слуга народу" Костін

Глава правового комітету, нардеп "Слуги народу" Андрій Костін вважає, що судова реформа займе дуже багато часу, якщо піти шляхом, який пропонує Венеціанська комісія.

Про це парламентарій заявив в інтерв'ю "Дзеркало тижня", інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо піти шляхом, пропонованим Венеційською комісією та її головою, то кейс прийняття законопроєкту і формування ВРП, включно з оскарженнями в судах та з'їздами конституційних суб'єктів, — про те, що вони приймають ключові рішення, ми вже говорили, — забере близько року. Тобто тільки наступного літа ми зможемо розпочати створення ВККС. А до реальної робочої комісії вийдемо тільки на 2023 рік", - пояснив Костін.

Він нагадав, що сьогодні в Україні величезний дефіцит суддів.

"Добре, якщо до цього часу (до 2023 року. - Ред.) із п'яти тисяч чинних суддів залишиться хоча б три. Решта — вийдуть у відставку. Плюс — катастрофічна ситуація з апеляційними судами. В Одеському апеляційному суді сьогодні працюють четверо (!) суддів. Має бути — 45. І так по всій країні. Причому показово, що в судах адміністративної та господарської юрисдикцій немає критичних кадрових проблем, а ось у судах загальної юрисдикції, де розглядаються кримінальні та цивільні справи, — катастрофа. І це дуже нехороший сигнал для системи", - сказав Костін.

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