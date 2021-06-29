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Новини Судова реформа
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Судова реформа може затягнутися, якщо піти шляхом, який пропонує Венеціанська комісія, - "слуга народу" Костін

Судова реформа може затягнутися, якщо піти шляхом, який пропонує Венеціанська комісія, -

Глава правового комітету, нардеп "Слуги народу" Андрій Костін вважає, що судова реформа займе дуже багато часу, якщо піти шляхом, який пропонує Венеціанська комісія.

Про це парламентарій заявив в інтерв'ю "Дзеркало тижня", інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо піти шляхом, пропонованим Венеційською комісією та її головою, то кейс прийняття законопроєкту і формування ВРП, включно з оскарженнями в судах та з'їздами конституційних суб'єктів, — про те, що вони приймають ключові рішення, ми вже говорили, — забере близько року. Тобто тільки наступного літа ми зможемо розпочати створення ВККС. А до реальної робочої комісії вийдемо тільки на 2023 рік", - пояснив Костін.

Він нагадав, що сьогодні в Україні величезний дефіцит суддів.

"Добре, якщо до цього часу (до 2023 року. - Ред.) із п'яти тисяч чинних суддів залишиться хоча б три. Решта — вийдуть у відставку. Плюс — катастрофічна ситуація з апеляційними судами. В Одеському апеляційному суді сьогодні працюють четверо (!) суддів. Має бути — 45. І так по всій країні. Причому показово, що в судах адміністративної та господарської юрисдикцій немає критичних кадрових проблем, а ось у судах загальної юрисдикції, де розглядаються кримінальні та цивільні справи, — катастрофа. І це дуже нехороший сигнал для системи", - сказав Костін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про перезапуск судової реформи потрібно голосувати з поправками, щоб не отримати понад 2 тис. "Вовків з ОАСК" або "Тупицьких з КСУ", - Шабунін

Венеціанська комісія (227) судова реформа (1459) Костін Андрій (267)


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Топ коментарі
+16
По пути Венецианской комиссии конечно долго, действуйте как обычно - через ОПу.
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29.06.2021 11:41
+10
Стопудово.

Гораздо быстрее положить на Коституцию болт и сделать, как ЗЕ хочет.
Ну ЗЕ еще может ***** или Лукашенко для консультаций позвонить.
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29.06.2021 11:58
+9
Отмена судов и назначение "троек" слугами - самый простой и эффективный путь уничтожения зебилья.
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29.06.2021 11:39
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Отмена судов и назначение "троек" слугами - самый простой и эффективный путь уничтожения зебилья.
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29.06.2021 11:39 Відповісти
По пути Венецианской комиссии конечно долго, действуйте как обычно - через ОПу.
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29.06.2021 11:41 Відповісти
по пути Венецианской комиссии Татаров с Портновым и Ермаком на кичу уедут моментально...
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29.06.2021 15:03 Відповісти
Всё, что вам нужно знать про украинские суды: " в судах административной и хозяйственной юрисдикции нет критических кадровых проблем, а вот в судах общей юрисдикции, где рассматриваются уголовные и гражданские дела, - катастрофа."
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29.06.2021 11:42 Відповісти
Где заносят, там и нет дефицита. Кому охота судить каких-то хулиганов или делить имущество при разводе Коли и Мани?
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29.06.2021 13:27 Відповісти
Стопудово.

Гораздо быстрее положить на Коституцию болт и сделать, как ЗЕ хочет.
Ну ЗЕ еще может ***** или Лукашенко для консультаций позвонить.
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29.06.2021 11:58 Відповісти
как бы потом Слуги и сам Вовчик не жалели а бы как и какая разница.. когда их вместо судов будут именем народа военные патруль прямо расстреливать под любой стеночкой...
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29.06.2021 12:32 Відповісти
Законы так и пишутся.Закон на сто лет,а не в турбо режиме безответственного популизма.
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29.06.2021 12:13 Відповісти
Потрібно дуже швидко, як при срачці, щоб штани не обісрати.... і смішно було..
А мене цікавить, може хто за цим спостерігає ???
Багато років тому, чимось займався, ЮтУб - фон, руки грязні щоб увікнути щось інше... квартал 95, якісь номери , висміюють владу... примітивно, вульгарно, ту так ледь ледь посмішка - не зайшло, трохи запямятав Парубія і вади його мовлення пародіюють
Хочу запитати у ПОВАЖНОГО ПАНЬСТВА... Коллеги зеленої плісняви ПАРОДІЮЮТЬ "ГАРАНТА"... ?
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29.06.2021 12:16 Відповісти
Не дивлюсь квартальне телебачення. Але десь проскакували фрагменти. Пародують, але дуже "ніжно", аби пісюаніста не зачепити.
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29.06.2021 12:52 Відповісти
А шо так, два года вола любили, а сейчас аврал бо по нагам тэчэ? Гринпоц решил нагнуть всю судебную власть окончательно, бо впереди выборы, и если второй раз свое седалище на Банковою не поместит, то его пристроят на тюремной параше
Вот и вся рэформа от зкпетухов
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29.06.2021 12:25 Відповісти
"В Одеському апеляційному суді сьогодні працюють четверо (!) суддів. Має бути - 45. І так по всій країні."
божечкі, то ж у панів Портнова, Татарова і Вовка просто непахане поле роботи. Бідні, то ж треба стільки бесід провести, щоб "своїх" виявити. Бідні люди, так запрацюються...
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29.06.2021 12:37 Відповісти
Такое впечатление, что судья - некая вещь...
Нет у нас судьей, ну нет и с этим нужно смириться! А всякое говно, которое собирает взятки, не судья, а бандит! "Судей", уж точно не в отставку, а многих на нары, ибо худшего преступления, я не знаю...
PS: "Судьи" один вопрос: почему зЕлох, до сих пор не на нарах? Только по обмен (освобождение по решению международного суда) моряков, сколько лет ему положено??? А за выдачу гос тайны врагу, сколько??? А СБУ где? Всё заблокировано зЕлёной плесенью!
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29.06.2021 12:41 Відповісти
а ты написал заявление в прокуратуру?
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29.06.2021 14:06 Відповісти
А если пойти по пути "Слуг", то "реформа" будет быстрой, косметической и ОЛИГАРХИЧЕСКОЙ!
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29.06.2021 12:44 Відповісти
І не буде реформою
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29.06.2021 12:55 Відповісти
Так вы ж, зе-идиоты, столько натурборежимили, что неплохо бы и растянуть во времени. Может сами поймете что и как надо реформировать.
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29.06.2021 12:49 Відповісти
Поэтому, переименовываем суды, осуществляющие правосудие, а точнее - кривосудие, "Именем Украины" в " Именем Величайшего Лидера Современности из Кривого Рога" и достаточно нам этих реформ. За решением нужного суда можно просто записаться на прием в ОПу.
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29.06.2021 13:23 Відповісти
Дебилушки народные, возвращайтесь обратно свадьбы снимать...
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29.06.2021 13:29 Відповісти
Переворот в царській росії зробили маланці--міліони жертв,розруха і злидні. Діяли трійки які приймали рішення згідно революційної необхідності,али ці "революціонеризавжди говорили ,що це на благо народу. Так і сьогоднішні їхні послідовники--брешуть і брешуть і все роблять навпаки,що в світі вже проведено. Для цих виродків--головне особиста нажива і Україна їм потрібна як територія для особистого збагатчення,де закони не діють.
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29.06.2021 14:45 Відповісти
если бы переворот сделали реальные евреи, а не их выкидыши, то очевидно не было бы пятой графы в совковом паспорте и оголтелого антисемитизма совков.
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29.06.2021 15:01 Відповісти
Евреи в Израиле. Они трудолюбивые, смелые и патриоты своей Родины. А жиды у нас - они ленивые, воровитые, конформисты, льстивые и предатели. За Украину ни кто из них воевать не пойдёт ( да и за Израиль тоже). Эта прослойка ростёт и живёт в симбиозе с трудолюбивым украинским народом ( ранее советским народом).
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29.06.2021 20:20 Відповісти
Всех судей (ок 12000 чел.) надо увольнять одной датой. Потом вводить суд присяжных заседателей. вернёмся к судьям из юристов ле через 25 , но для этого должны ещё хорошо родители и учителя в школе поработать, чтоб вырастить честное поколение украинцев. Знаете как этот вопрос решался в на территории ГДР после присоединения к ФРГ ? Все учителя школ в ГДР были уволены одной датой. А вместо их заступили на работу коммандированные учителя из ФРГ.
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29.06.2021 20:14 Відповісти
ВК , конечно, долгий путь... да ещё - как назло - законный ... ЧК значительно лучше, чем ВК. Она заменяет все законы политической целесообразностью. Короче - только выстрел в затылок любому , кто не нравится.
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29.06.2021 20:59 Відповісти
 
 