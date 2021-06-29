Судова реформа може затягнутися, якщо піти шляхом, який пропонує Венеціанська комісія, - "слуга народу" Костін
Глава правового комітету, нардеп "Слуги народу" Андрій Костін вважає, що судова реформа займе дуже багато часу, якщо піти шляхом, який пропонує Венеціанська комісія.
Про це парламентарій заявив в інтерв'ю "Дзеркало тижня", інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо піти шляхом, пропонованим Венеційською комісією та її головою, то кейс прийняття законопроєкту і формування ВРП, включно з оскарженнями в судах та з'їздами конституційних суб'єктів, — про те, що вони приймають ключові рішення, ми вже говорили, — забере близько року. Тобто тільки наступного літа ми зможемо розпочати створення ВККС. А до реальної робочої комісії вийдемо тільки на 2023 рік", - пояснив Костін.
Він нагадав, що сьогодні в Україні величезний дефіцит суддів.
"Добре, якщо до цього часу (до 2023 року. - Ред.) із п'яти тисяч чинних суддів залишиться хоча б три. Решта — вийдуть у відставку. Плюс — катастрофічна ситуація з апеляційними судами. В Одеському апеляційному суді сьогодні працюють четверо (!) суддів. Має бути — 45. І так по всій країні. Причому показово, що в судах адміністративної та господарської юрисдикцій немає критичних кадрових проблем, а ось у судах загальної юрисдикції, де розглядаються кримінальні та цивільні справи, — катастрофа. І це дуже нехороший сигнал для системи", - сказав Костін.
Будь ласка, зачекайте...
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Гораздо быстрее положить на Коституцию болт и сделать, как ЗЕ хочет.
Ну ЗЕ еще может ***** или Лукашенко для консультаций позвонить.
А мене цікавить, може хто за цим спостерігає ???
Багато років тому, чимось займався, ЮтУб - фон, руки грязні щоб увікнути щось інше... квартал 95, якісь номери , висміюють владу... примітивно, вульгарно, ту так ледь ледь посмішка - не зайшло, трохи запямятав Парубія і вади його мовлення пародіюють
Хочу запитати у ПОВАЖНОГО ПАНЬСТВА... Коллеги зеленої плісняви ПАРОДІЮЮТЬ "ГАРАНТА"... ?
Вот и вся рэформа от зкпетухов
божечкі, то ж у панів Портнова, Татарова і Вовка просто непахане поле роботи. Бідні, то ж треба стільки бесід провести, щоб "своїх" виявити. Бідні люди, так запрацюються...
Нет у нас судьей, ну нет и с этим нужно смириться! А всякое говно, которое собирает взятки, не судья, а бандит! "Судей", уж точно не в отставку, а многих на нары, ибо худшего преступления, я не знаю...
PS: "Судьи" один вопрос: почему зЕлох, до сих пор не на нарах? Только по обмен (освобождение по решению международного суда) моряков, сколько лет ему положено??? А за выдачу гос тайны врагу, сколько??? А СБУ где? Всё заблокировано зЕлёной плесенью!