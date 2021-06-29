УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10852 відвідувача онлайн
Новини
570 12

З'їзд партії "Голос" заплановано на 29 липня. Порядок денний поки що незрозумілий, - Железняк

З'їзд партії

Політична партія "Голос" планує 29 липня провести з'їзд, проте порядок денний поки що невідомий.

Про це повідомив глава однойменної фракції в парламенті Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"29 липня (плануємо провести з'їзд партії. – Ред.). Знову-таки, порядок денний поки що незрозумілий. Як відомо, у нас було кілька кандидатів на голову партії, але зараз вони відкликали свої заяви. Сергій Притула, на жаль, залишив уже (партію. ​​- Ред.), і звичайно, якщо не є членом партії, він і не буде претендувати. Поки що я не чув жодного кандидата на цю посаду. Якщо він з'явиться до 29 липня, то, напевно, обговорюватимемо (на з'їзді. - Ред.). Якщо ні, то у нас буде багато питань програмних: і ще більша демократизація статуту, і напрями, і законотворча робота, тобто багато питань, які потрібно вирішувати - і юридичних, і політичних", - сказав парламентар.

На запитання, коли саме політрада партії ухвалила відповідне рішення з приводу членства в партії українського шоумена і волонтера Сергія Притули, Железняк відповів, що "цю заяву (Притули про вихід із "Голосу". - Ред.) було важко знайти, але начебто знайшли юридичний механізм, як задовольнити все-таки, не чіпляючись до формальностей".

"Це було одне з останніх рішень політради. Ми його не виключали, а задовольнили заяву. Ми чекали цю заяву два або три тижні, а потім з'явилася інформація, що він (Притула. - Ред.) відправив її "Новою поштою"... чи бачили ми її? Ні, не бачили, але в нас є можливість задовольнити заяву, зроблену публічно. Притула її не спростував, і він знає про це рішення політради партії", - уточнив Железняк.

Також читайте: "Голос" у липні проведе з'їзд партії: "Поставимо крапку у внутрішній кризі і рухатимемося далі"

Крім того, він зазначив, що на цей момент керівництво партії також не має і заяв від семи членів, які раніше заявили про намір створити окреме об'єднання "Справедливість" і вийти з "Голосу".

"Я поки що не бачив жодної заяви від колег, які заявляли про вихід (це десять депутатів, але сім із них - члени партії)", - додав Железняк.

Автор: 

Притула Сергій (88) Голос партія (512) Железняк Ярослав (551)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+1
**** тут непонятного? мавр свою справу зробив, і пінчуку і ко не цікава доля цього кондома
показати весь коментар
29.06.2021 11:40
+1
Съезд партии "Голос" запланирован на 29 июля. Повестка дня пока непонятна, - Железняк - Цензор.НЕТ 7493
показати весь коментар
29.06.2021 11:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
**** тут непонятного? мавр свою справу зробив, і пінчуку і ко не цікава доля цього кондома
показати весь коментар
29.06.2021 11:40 Відповісти
Съезд партии "Голос" запланирован на 29 июля. Повестка дня пока непонятна, - Железняк - Цензор.НЕТ 7493
показати весь коментар
29.06.2021 11:46 Відповісти
Не партія, а якийсь зброд як і слуги.
показати весь коментар
29.06.2021 11:40 Відповісти
Съезд партии "Голос" запланирован на 29 июля. Повестка дня пока непонятна, - Железняк - Цензор.НЕТ 1530
показати весь коментар
29.06.2021 11:46 Відповісти
шо йто било?..

Мітингарі зібралися пройтися маршем із труною і ритуальними вінками до Офісу президента і Верховної Ради, але правоохоронці заблокували шлях.
Поліція стягується до кришки труни, яка знаходиться у ФОПів. Через ситуацію в центрі міста перекриті вул. Хрещатик і Європейська пл.
Інформації про постраждалих і затриманих поки що немає, розповіли в пресслужбі поліції Києва.
показати весь коментар
29.06.2021 11:42 Відповісти
"29 июля планируем провести съезд партии. Опять-таки, повестка дня пока что непонятна. Как известно, у нас было несколько кандидатов на председателя партии, но сейчас они отозвали свои заявления".

Одной фразой - съезд ради съезда. Чисто поговорить. ))
показати весь коментар
29.06.2021 11:47 Відповісти
это вообще не понятное образование на теле Украины
показати весь коментар
29.06.2021 11:47 Відповісти
что тут непонятного? забрать голоса у ес. так же как и стратегия гройсмана
показати весь коментар
29.06.2021 12:10 Відповісти
непонятная партия с непонятными принципами непонятно что делает в Раде... справедливости ради там есть 1 депутат нормальный, Рахманин... остальные просто заробитчане как по мне, греющие капусту на своих голосах за или против, смотря кто что предлагает и платит...и да Славик и Прытула свое дело сделали, гонорары видимо получены и гордо свалили дальше заниматься своими делами
показати весь коментар
29.06.2021 12:18 Відповісти
Распускайте нах уже этот сброд и не позортесь!
показати весь коментар
29.06.2021 12:55 Відповісти
партия голос может собраться в общественном туалете
показати весь коментар
29.06.2021 13:07 Відповісти
С одной стороны
\\...Мы ждали это заявление .. (Притула. - Ред.) ... Видели ли мы его? Нет, не видели, ...но у нас есть возможность удовлетворить заявление, сделанное публично. ...", - уточнил Железняк.\\
С другой стороны

\\..."Я пока что не видел ни одного заявления от коллег, которые заявляли о выходе ..., - добавил Железняк.\\
А заявление от коллег сделанное публично удовлетворить Железняк может ?
показати весь коментар
29.06.2021 22:12 Відповісти
 
 