З'їзд партії "Голос" заплановано на 29 липня. Порядок денний поки що незрозумілий, - Железняк

Політична партія "Голос" планує 29 липня провести з'їзд, проте порядок денний поки що невідомий.

Про це повідомив глава однойменної фракції в парламенті Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"29 липня (плануємо провести з'їзд партії. – Ред.). Знову-таки, порядок денний поки що незрозумілий. Як відомо, у нас було кілька кандидатів на голову партії, але зараз вони відкликали свої заяви. Сергій Притула, на жаль, залишив уже (партію. ​​- Ред.), і звичайно, якщо не є членом партії, він і не буде претендувати. Поки що я не чув жодного кандидата на цю посаду. Якщо він з'явиться до 29 липня, то, напевно, обговорюватимемо (на з'їзді. - Ред.). Якщо ні, то у нас буде багато питань програмних: і ще більша демократизація статуту, і напрями, і законотворча робота, тобто багато питань, які потрібно вирішувати - і юридичних, і політичних", - сказав парламентар.

На запитання, коли саме політрада партії ухвалила відповідне рішення з приводу членства в партії українського шоумена і волонтера Сергія Притули, Железняк відповів, що "цю заяву (Притули про вихід із "Голосу". - Ред.) було важко знайти, але начебто знайшли юридичний механізм, як задовольнити все-таки, не чіпляючись до формальностей".

"Це було одне з останніх рішень політради. Ми його не виключали, а задовольнили заяву. Ми чекали цю заяву два або три тижні, а потім з'явилася інформація, що він (Притула. - Ред.) відправив її "Новою поштою"... чи бачили ми її? Ні, не бачили, але в нас є можливість задовольнити заяву, зроблену публічно. Притула її не спростував, і він знає про це рішення політради партії", - уточнив Железняк.

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Крім того, він зазначив, що на цей момент керівництво партії також не має і заяв від семи членів, які раніше заявили про намір створити окреме об'єднання "Справедливість" і вийти з "Голосу".

"Я поки що не бачив жодної заяви від колег, які заявляли про вихід (це десять депутатів, але сім із них - члени партії)", - додав Железняк.