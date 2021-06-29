Розраховую на політичну зрілість депутатів і сподіваюся, що вже цього тижня ми ухвалимо закон про корінні народи, - Джемілєв
Лідер кримськотатарського народу, народний депутат Верховної Ради України Мустафа Джемілєв сподівається, що Верховна Рада прийме закон "Про корінні народи" вже цього тижня 1 липня.
Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"За майже 30 років незалежності України та 25 років дії Основного Закона України вже були спроби на законодавчому рівні закріпити права корінних народів та, на жаль, політики, мабуть, не були готові зроби такий крок і відновити права кримськотатарського народу як корінного народу України, що було б справжнім проявом історичної справедливості. Розраховую на політичну зрілість народних депутатів України та сподіваюсь, що вже цього тижня (1 липня), за наслідками розгляду ми приймемо за основу та в цілому проєкт закону "Про корінні народи України"", - зазначив Джемілєв.
Раніше повідомлялося, що комітет Верховної Ради України з прав людини одноголосно рекомендував парламенту прийняти закон про корінні народи за основу і в цілому. 25 червня заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що законопроєкт про корінні народи Рада розгляне на позачерговому засіданні в четвер, 1 липня.
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извините, тов. лидер народа, но я напр. по истории знаю шо козаки всегда боролись шоп ваш народ не угонял в рабство наш народ.
и да, только из-за такого лицемерия я бы голосовал против, неважно шо там в законопр. пишет.
это как понимать то? всегда нас кошмарили, а теперь "справедливость" подавай? что за бред, лицемер?
я против.
А так как сейчас есть - кырымлы имеют в РОССИИ больше возможностей учить своих детей на родном языке, чем в Украине. И получается, что крымским татарам в России будет лучше чем в Украине и зачем им тогда бороться за возвращение Крыма в Украину?
а ведь в 14 годы именно крымские тытыра защищали УКРАИНСКИЙ КРЫМ.
Надо быть мудрыми, дальновидными и справедливыми. Если бы Украина больше защищала кырымлы то Крым и сейчас был бы украинским
А я славянин, во всех поколениях, монголоид ты мокшанский...
Или мы уже никто на своей земле?
Под таким соусом получится, что этот закон - первый шаг, чтобы избавится от некоренных народов.