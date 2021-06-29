Розраховую на політичну зрілість депутатів і сподіваюся, що вже цього тижня ми ухвалимо закон про корінні народи, - Джемілєв

Лідер кримськотатарського народу, народний депутат Верховної Ради України Мустафа Джемілєв сподівається, що Верховна Рада прийме закон "Про корінні народи" вже цього тижня 1 липня.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"За майже 30 років незалежності України та 25 років дії Основного Закона України вже були спроби на законодавчому рівні закріпити права корінних народів та, на жаль, політики, мабуть, не були готові зроби такий крок і відновити права кримськотатарського народу як корінного народу України, що було б справжнім проявом історичної справедливості. Розраховую на політичну зрілість народних депутатів України та сподіваюсь, що вже цього тижня (1 липня), за наслідками розгляду ми приймемо за основу та в цілому проєкт закону "Про корінні народи України"", - зазначив Джемілєв.

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Раніше повідомлялося, що комітет Верховної Ради України з прав людини одноголосно рекомендував парламенту прийняти закон про корінні народи за основу і в цілому. 25 червня заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що законопроєкт про корінні народи Рада розгляне на позачерговому засіданні в четвер, 1 липня.