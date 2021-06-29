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Розраховую на політичну зрілість депутатів і сподіваюся, що вже цього тижня ми ухвалимо закон про корінні народи, - Джемілєв

Розраховую на політичну зрілість депутатів і сподіваюся, що вже цього тижня ми ухвалимо закон про корінні народи, - Джемілєв

Лідер кримськотатарського народу, народний депутат Верховної Ради України Мустафа Джемілєв сподівається, що Верховна Рада прийме закон "Про корінні народи" вже цього тижня 1 липня.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"За майже 30 років незалежності України та 25 років дії Основного Закона України вже були спроби на законодавчому рівні закріпити права корінних народів та, на жаль, політики, мабуть, не були готові зроби такий крок і відновити права кримськотатарського народу як корінного народу України, що було б справжнім проявом історичної справедливості. Розраховую на політичну зрілість народних депутатів України та сподіваюсь, що вже цього тижня (1 липня), за наслідками розгляду ми приймемо за основу та в цілому проєкт закону "Про корінні народи України"", - зазначив Джемілєв.

Також читайте: Вимагаємо припинення репресій щодо українців і кримських татар в окупованому Криму, - МЗС

Раніше повідомлялося, що комітет Верховної Ради України з прав людини одноголосно рекомендував парламенту прийняти закон про корінні народи за основу і в цілому. 25 червня заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що законопроєкт про корінні народи Рада розгляне на позачерговому засіданні в четвер, 1 липня.

Автор: 

Джемілєв Мустафа (283) закон (2830) кримські татари (2004)


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Топ коментарі
+3
Рассчитывать на политичечкую зрелось зеленого сброда,оно же моно же большинство,весьма легкомысленно.
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29.06.2021 11:44
+3
оно только половой зрелости достигло и читать горем с пополам научилось А Вы о политической..
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29.06.2021 11:49
+2
Пока этого закона нет, свою исключительность проталкивают кацапы.
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29.06.2021 11:54
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Рассчитывать на политичечкую зрелось зеленого сброда,оно же моно же большинство,весьма легкомысленно.
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29.06.2021 11:44 Відповісти
оно только половой зрелости достигло и читать горем с пополам научилось А Вы о политической..
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29.06.2021 11:49 Відповісти
Розраховую на політичну зрілість депутатів і сподіваюся, що вже цього тижня ми ухвалимо закон про корінні народи, - Джемілєв - Цензор.НЕТ 4721
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29.06.2021 12:07 Відповісти
что было бы настоящим проявлением исторической справедливости Источник: https://censor.net/ru/n3273949\\

извините, тов. лидер народа, но я напр. по истории знаю шо козаки всегда боролись шоп ваш народ не угонял в рабство наш народ.
и да, только из-за такого лицемерия я бы голосовал против, неважно шо там в законопр. пишет.
это как понимать то? всегда нас кошмарили, а теперь "справедливость" подавай? что за бред, лицемер?
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29.06.2021 11:48 Відповісти
а общих прав недостаточно? надо обязательно подчеркивать свою исключительность.
я против.
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29.06.2021 11:51 Відповісти
Пока этого закона нет, свою исключительность проталкивают кацапы.
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29.06.2021 11:54 Відповісти
это демагогия. никто не может иметь больше прав, чем каждый в отдельности. слишком у нас много несчастных развелось. беженцы, коренные народы, судьи, кацапы. и перед каждым очередной популист виляет хвостиком.
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29.06.2021 11:57 Відповісти
в законе о коренных народов нет номрм, которые поставят кырымлы или караимов выше украинцев. Они получат РАВНЫЕ права в обучении детей в шщколах. Государственный все ранво надо будет учить.
А так как сейчас есть - кырымлы имеют в РОССИИ больше возможностей учить своих детей на родном языке, чем в Украине. И получается, что крымским татарам в России будет лучше чем в Украине и зачем им тогда бороться за возвращение Крыма в Украину?
а ведь в 14 годы именно крымские тытыра защищали УКРАИНСКИЙ КРЫМ.
Надо быть мудрыми, дальновидными и справедливыми. Если бы Украина больше защищала кырымлы то Крым и сейчас был бы украинским

Розраховую на політичну зрілість депутатів і сподіваюся, що вже цього тижня ми ухвалимо закон про корінні народи, - Джемілєв - Цензор.НЕТ 453
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29.06.2021 12:04 Відповісти
херню городишь, или кацап просто?
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29.06.2021 12:57 Відповісти
Во, кацап спалился. Иди присядь на бутылку, слопатоедное.
А я славянин, во всех поколениях, монголоид ты мокшанский...
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29.06.2021 15:23 Відповісти
вам уже давали автономию, меджлис и все дела. толку? все просрали.
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29.06.2021 11:52 Відповісти
А ваш народ вообще самоопределился несколько сотен лет назад. Однако, вы в атєчєства не торопитесь, а норовите Украинскую землю кроить.
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29.06.2021 11:56 Відповісти
мимо опять чувак, не пались
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29.06.2021 11:57 Відповісти
Очень даже не мимо. Вы аналогичный закон приняли уже давно, но при этом Украинцам пытаетесь напарить, что это плохо.
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29.06.2021 12:12 Відповісти
просрали не кырымлы. Крымские татары - ЕДИНСТВЕННЫЕ кто сопротивлялся и сопротивляется российским оккупантам в Крыму. За это меджлис и объявили террористической организацией и запретили в России.
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29.06.2021 12:05 Відповісти
А ромам, хотя и бескоренным, но "нашим" - место в резервации в чернобыльской зоне.
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29.06.2021 11:53 Відповісти
зеленский! какие коренные народы.. есть украинцы, составляющие 84% населения... народ, образующий нацию! ты это понимаешь? или только члелом на пианине играть да чужие слова заучивать, а еще сдавать интересы страны и продавать секретные операции? посмори на спившегося джемилева, таким же хочешь стать?
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29.06.2021 12:07 Відповісти
Согласно с Конституцией Украины все граждане Украины равноправны. Данный закон является ущемлением прав других народов (которые станут не коренными).да и кто решил, что крымские татары это коренной народ, а не евреи, например. Так докатимся до "истинных народов" и "не истинных". С какой целью это делается? Да и кто такой этот Джамилев чтобы определять кто тут коренной? У нас что только татары живут! Считаю что такие законы вредят Украине! н просто диверсия!
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29.06.2021 12:10 Відповісти
Хм, мне вот интересно, а будет ли в списке корренных народов - украинцы?
Или мы уже никто на своей земле?
Под таким соусом получится, что этот закон - первый шаг, чтобы избавится от некоренных народов.
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29.06.2021 16:18 Відповісти
 
 