За добу в Києві виявлено 77 хворих на COVID-19, летальних випадків немає, - Кличко. КАРТА

За минулу добу в Києві виявили 77 хворих на COVID-19. Летальних випадків за добу в столиці немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в фейсбуці.

"77 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Летальних випадків немає. Всього за період пандемії в місті 5190 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 213 563", – повідомив Кличко.

Захворіли: 44 жінки, віком від 19 до 80 років, 26 чоловіків, віком від 21 до 65 років. А також 5 дівчаток від 5 до 16 років і двоє хлопчиків 5 та 13 років.

До лікарень столиці госпіталізували 4 хворих на коронавірус. А також 35 людей з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 62 людини. Загалом коронавірус подолали 204 421 мешканець столиці.

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"Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі – 23, в Дніпровському – 22 та в Солом’янському районі – 13 випадків", – зазначив Віталій Кличко.