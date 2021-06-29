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"Захищені", - МОЗ та ЮНІСЕФ запустили всеукраїнську кампанію на підтримку вакцинації проти COVID-19

Міністерство охорони здоров'я спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та партнерами розпочали національну кампанію "Захищені", яка розповідає про переваги вакцинації проти COVID-19 через історії українців, які отримали щеплення.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МОЗ.

Кампанія покликана через особисті історії показати, чому важливо вакцинуватися, та мотивувати інших захистити себе від COVID-19. ЇЇ героями, яких невдовзі побачать по всій країні, є пенсіонери, лікарі, освітяни, соцпрацівники, люди із супутніми захворюваннями, релігійні лідери й працівники критичної інфраструктури.

Кожен з них вакцинувався із різних причин, але тепер усі вони - захищені і готові через особисту історію показати іншим, що вакцинація проти COVID-19 - це безпечно, ефективно і дає можливість повернутися до звичного життя. "Вакцинувалась, щоб бачитися з онучкою", "Вакцинувався, бо хочу знову подорожувати", "Вакцинувалась, бо для хворих на діабет - це єдиний порятунок", - кожен з них показує важливість вакцинації через персональний досвід.

Також читайте: МОЗ, ймовірно, дозволить комбінувати COVID-вакцини різних виробників, - головний санлікар Кузін

Обличчя героїв з прямою мовою про те, що найбільше мотивувало отримати щеплення, невдовзі з'являться на зовнішній рекламі у різних містах і оживуть у соцмережах. Їхні історії можна буде почитати у спецпроєкті від видання The Ukrainians, а також почути на радіо.

"Нині дехто вагається, чим краще вакцинуватися, а я думаю, що немає різниці - будь-якою із доступних схвалених вакцин, аби тільки повернутися до нормального життя", - говорить героїня кампанії, лікарка з міста Косів на Івано-Франківщині Наталія Ліхошерстова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцинація має стати обов'язковою, - головний санлікар Кузін

Нагадаємо, в Україні триває вакцинація проти COVID-19. Наразі щеплюють пріоритетні групи населення, серед яких медики, працівники соціальної та освітньої сфер, маломобільні групи населення, люди віком 60+ тощо. Записатися на вакцинацію можна у сімейного лікаря чи найближчому пункті щеплень. Якщо людина не належить до пріоритетних груп, то можна стати у лист очікування у найближчому центрі масової вакцинації через сайт або мобільний застосунок "Дія" або контакт-центр МОЗ: 0 800 60 20 19. Деталі на vaccination.covid19.gov.ua.

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Топ коментарі
+1
Наша пісня гарна й нова, починаймо її знову:

ВООЗ рекомендує маски та соціальну дистанцію для всіх - вакцинованих та невакцинованих - через штамм Covid "Delta"

https://www.thegatewaypundit.com/2021/06/go-recommends-masks-social-distancing-everyone-vaccinated-unvaccinated-due-covid-delta-variant/
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29.06.2021 12:25
+1
Один в один як на кацапії....
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29.06.2021 12:39
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Наша пісня гарна й нова, починаймо її знову:

ВООЗ рекомендує маски та соціальну дистанцію для всіх - вакцинованих та невакцинованих - через штамм Covid "Delta"

https://www.thegatewaypundit.com/2021/06/go-recommends-masks-social-distancing-everyone-vaccinated-unvaccinated-due-covid-delta-variant/
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29.06.2021 12:25 Відповісти
Один в один як на кацапії....
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29.06.2021 12:39 Відповісти
вакцинировался!

Просто пришел в поликлинику спросить как встать в очередь на вакцину - очереди не было. Никакой. Укололи, вечером в сон раньше клонило, лег примерно в 22 часа, как никогда. На следующий день чуть-чуть поморозило вечерком, на грани ощущений - то ли морозит то ли показалось - не пойму. и все.

Всем советую вакцинироваться! бо 3 месяца назад перенес ковид. Никакой грипп с ним не сравнится, две недели какого-то тумана. Последствия до сих пор выхаркиваю.
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29.06.2021 13:47 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3273963/zaschischeny_minzdrav_i_yunisef_zapustili_vseukrainskuyu_kampaniyu_v_podderjku_vaktsinatsii_ot_covid19#:~:text=%22%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B0%D1%81%20%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%2C%20%D1%87%D0%B5%D0%BC%20%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%20%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%2C%20%D0%B0%20%D1%8F%20%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%8E%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20-%20%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%2C%20%D0%BB%D0%B8%D1%88%D1%8C%20%D0%B1%D1%8B%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%22%2C%20-%20%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%2C%20%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0.

И снова - какая разница.
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29.06.2021 12:54 Відповісти
Вакцинировался чтобы путешествовать. Другими словами принудилово.
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29.06.2021 13:02 Відповісти
"лишь бы вернуться к нормальной жизни" - так я и так норм живу. Намордник в магаз малость бесит, а так ничо вроде.
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29.06.2021 13:04 Відповісти
можешь не жить, мне по фигу.
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29.06.2021 13:48 Відповісти
Так и нам на тебя пофигу ...
Вакциеировался...твои проблемы а не наши..
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29.06.2021 14:24 Відповісти
 
 