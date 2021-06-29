"Захищені", - МОЗ та ЮНІСЕФ запустили всеукраїнську кампанію на підтримку вакцинації проти COVID-19

Міністерство охорони здоров'я спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та партнерами розпочали національну кампанію "Захищені", яка розповідає про переваги вакцинації проти COVID-19 через історії українців, які отримали щеплення.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МОЗ.

Кампанія покликана через особисті історії показати, чому важливо вакцинуватися, та мотивувати інших захистити себе від COVID-19. ЇЇ героями, яких невдовзі побачать по всій країні, є пенсіонери, лікарі, освітяни, соцпрацівники, люди із супутніми захворюваннями, релігійні лідери й працівники критичної інфраструктури.

Кожен з них вакцинувався із різних причин, але тепер усі вони - захищені і готові через особисту історію показати іншим, що вакцинація проти COVID-19 - це безпечно, ефективно і дає можливість повернутися до звичного життя. "Вакцинувалась, щоб бачитися з онучкою", "Вакцинувався, бо хочу знову подорожувати", "Вакцинувалась, бо для хворих на діабет - це єдиний порятунок", - кожен з них показує важливість вакцинації через персональний досвід.

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Обличчя героїв з прямою мовою про те, що найбільше мотивувало отримати щеплення, невдовзі з'являться на зовнішній рекламі у різних містах і оживуть у соцмережах. Їхні історії можна буде почитати у спецпроєкті від видання The Ukrainians, а також почути на радіо.

"Нині дехто вагається, чим краще вакцинуватися, а я думаю, що немає різниці - будь-якою із доступних схвалених вакцин, аби тільки повернутися до нормального життя", - говорить героїня кампанії, лікарка з міста Косів на Івано-Франківщині Наталія Ліхошерстова.

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Нагадаємо, в Україні триває вакцинація проти COVID-19. Наразі щеплюють пріоритетні групи населення, серед яких медики, працівники соціальної та освітньої сфер, маломобільні групи населення, люди віком 60+ тощо. Записатися на вакцинацію можна у сімейного лікаря чи найближчому пункті щеплень. Якщо людина не належить до пріоритетних груп, то можна стати у лист очікування у найближчому центрі масової вакцинації через сайт або мобільний застосунок "Дія" або контакт-центр МОЗ: 0 800 60 20 19. Деталі на vaccination.covid19.gov.ua.