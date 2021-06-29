Україна законтрактувала близько 20 млн доз вакцини Pfizer до кінця року, вони приходитимуть щомісяця, - Кузін

Вакцини Pfizer будуть приходити в Україну щомісяця. Всього було законтрактовано близько 20 млн доз до кінця року.

Про це в інтерв'ю виданню "Ліга" заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз країна законтрактувала близько 20 млн доз Pfizer до кінця року, вони приходитимуть кожен місяць", - зазначив Кузін.

"Коли ми ухвалюємо рішення про використання тієї чи іншої вакцини, беремо до уваги кілька факторів. По-перше, орієнтовну чисельність групи ризику. Ми знаємо графік поставки і розраховуємо, чи вистачить тієї чи іншої поставленої вакцини на конкретну групу ризику. Наприклад, ми знаємо, що записалися 200 тис. працівників освіти. Відповідно, 400 тис. дозами Pfizer можемо їх охопити. Тому що одну групу ми прищеплюємо одним типом вакцини", - додав головний санлікар.

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