УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9746 відвідувачів онлайн
Новини Боротьба з коронавірусом
2 344 7
вакцина (4418) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19763) Pfizer (202)

Україна законтрактувала близько 20 млн доз вакцини Pfizer до кінця року, вони приходитимуть щомісяця, - Кузін

Україна законтрактувала близько 20 млн доз вакцини Pfizer до кінця року, вони приходитимуть щомісяця, - Кузін

Вакцини Pfizer будуть приходити в Україну щомісяця. Всього було законтрактовано близько 20 млн доз до кінця року.

Про це в інтерв'ю виданню "Ліга" заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз країна законтрактувала близько 20 млн доз Pfizer до кінця року, вони приходитимуть кожен місяць", - зазначив Кузін.

"Коли ми ухвалюємо рішення про використання тієї чи іншої вакцини, беремо до уваги кілька факторів. По-перше, орієнтовну чисельність групи ризику. Ми знаємо графік поставки і розраховуємо, чи вистачить тієї чи іншої поставленої вакцини на конкретну групу ризику. Наприклад, ми знаємо, що записалися 200 тис. працівників освіти. Відповідно, 400 тис. дозами Pfizer можемо їх охопити. Тому що одну групу ми прищеплюємо одним типом вакцини", - додав головний санлікар.

Також читайте: За добу в Києві виявлено 77 хворих на COVID-19, летальних випадків немає, - Кличко. КАРТА

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
это уже 150й раз, или еще 149й?
показати весь коментар
29.06.2021 12:28 Відповісти
панімаєте депутатів, судів, чиновників ще не вакциновано. а їм срочно нуна в європу, сша по бізнес справам, в них там маєтки, рідня. а бидло най їде в свій ********************** і не виє
показати весь коментар
29.06.2021 12:34 Відповісти
11.05.21 09:21 В 2021 году Украина получит 20 млн доз вакцины Pfizer, - Степанов

Прошло полтора месяца...
показати весь коментар
29.06.2021 12:35 Відповісти
Верю , верю солнцеписающим гундосикам и иже с ними опами министерскими.
показати весь коментар
29.06.2021 12:37 Відповісти
Шо опять?
показати весь коментар
29.06.2021 13:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OsWfQ5emSMM&t=2s
показати весь коментар
29.06.2021 16:17 Відповісти
это пидступнейшая зрадулька.
показати весь коментар
30.06.2021 11:41 Відповісти
 
 