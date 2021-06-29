У МЗС підтвердили загибель українця через пожежу на судні MSС MESSINA в Індійському океані

У Міністерстві закордонних справ підтвердили загибель громадянина України внаслідок пожежі на судні MSС MESSINA в Індійському океані 25 червня.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За дорученням міністра закордонних справ Дмитра Кулеби посольства України в Індії та Сінгапурі оперативно з'ясували ситуацію на судні MSС MESSINA. Стало відомо, що 25 червня на відстані 425 морських миль від порту Блер на Андаманських островах в Індійському океані в машинному відділенні контейнеровоза MSС MESSINA сталася пожежа, в результаті якого загинув громадянин України, 2001 року народження", - сказав Ніколенко.

Також читайте: В Індійському океані горіло судно з українцями на борту, загинув 20-річний моряк з Одеси, - ЗМІ

За його словами, судно, на борту якого перебувало 28 членів екіпажу, з них - 26 громадян України, прямувало з Коломбо (Шрі-Ланка) в Сінгапур.

"Пожежу вдалося загасити силами екіпажу і за допомогою декількох суден, що були в районі інциденту. Інші моряки в результаті зазначеного інциденту не постраждали. Їхній стан задовільний", - додав спікер.

Він вказав, що зараз MSС MESSINA буксирується в Сінгапур. Орієнтовна дата прибуття до - 4 липня.

"Тіло загиблого українського моряка вже доставлено в Сінгапур. Розпочато процедуру підготовки до його репатріації. Справа перебуває на особливому контролі посольства України в Сінгапурі", - підкреслив Ніколенко.