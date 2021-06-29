Забракло коштів: Мінсоцполітики перенесло обіцяне на 1 липня підвищення пенсій на 400 грн для пенсіонерів старше 75 років

Анонсоване на 1 липня підвищення пенсій громадянам України, які досягли 75 років, буде перенесено на 1 жовтня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила міністерка соцполітики Марина Лазебна, йдеться в сюжеті ТСН.ua.

За словами Лазебної, анонсована виплата додаткових 400 гривень пенсіонерам 75+, переноситься через брак коштів у держбюджеті.

"Ми перенесли. Тоді у нас недостатньо було трошечки ресурсу. Але головне було - зробити індексацію пенсій від березня. Тобто ресурс так був порахований, що ми перенесли на 1 жовтня програму "75 плюс". По 400 гривень всі отримають і будуть її отримувати щомісяця", - наголосила Лазебна.

Міністерка також зауважила, що наступного року ці 400 грн 75-річним будуть підлягати індексації.

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Нагадаємо, раніше Пенсійний фонд України (ПФУ) анонсував кілька видів перерахунку пенсій до кінця 2021 року.