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пенсія (1560) Міністерство соціальної політики (1244) Лазебна Марина (167)

Забракло коштів: Мінсоцполітики перенесло обіцяне на 1 липня підвищення пенсій на 400 грн для пенсіонерів старше 75 років

Забракло коштів: Мінсоцполітики перенесло обіцяне на 1 липня підвищення пенсій на 400 грн для пенсіонерів старше 75 років

Анонсоване на 1 липня підвищення пенсій громадянам України, які досягли 75 років, буде перенесено на 1 жовтня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила міністерка соцполітики Марина Лазебна, йдеться в сюжеті ТСН.ua.

За словами Лазебної, анонсована виплата додаткових 400 гривень пенсіонерам 75+, переноситься через брак коштів у держбюджеті.

"Ми перенесли. Тоді у нас недостатньо було трошечки ресурсу. Але головне було - зробити індексацію пенсій від березня. Тобто ресурс так був порахований, що ми перенесли на 1 жовтня програму "75 плюс". По 400 гривень всі отримають і будуть її отримувати щомісяця", - наголосила Лазебна.

Міністерка також зауважила, що наступного року ці 400 грн 75-річним будуть підлягати індексації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Постійно отримують пенсії 626 тис. жителів ОРДЛО, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, - Лазебна

Нагадаємо, раніше Пенсійний фонд України (ПФУ) анонсував кілька видів перерахунку пенсій до кінця 2021 року.

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Топ коментарі
+60
да подождут ишо....главное чтоб Витренко, Арахамии, сыроже Лещенко, Наему, Залищук, третьяковой, Потураеву, Тимошенко кирюхе...... и всем БиоМусорным особям хватило......
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29.06.2021 12:33
+44
Всем хорошего настроения!
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29.06.2021 12:30
+42
Та не кваптеся, моя бабця ще зачекає!
Головне, шоб слугам, суддям та покурорам вистачило, бо тяжко на них дивитися...
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29.06.2021 12:35
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https://www.youtube.com/channel/UCUgWjqyf_-XVtDjqS4_n7bQ PS TV https://www.youtube.com/post/Ugw1isXqFvF7yTf02DZ4AaABCQ 17 минут назад

А пам"ятаєте, як на самому початку брав гроші на оплату оренди житла у своєї тещі, в квартирі якої проживав. А ось і двох років не минуло і особнячок в англійському стилі виріс.....Забракло коштів: Мінсоцполітики перенесло обіцяне на 1 липня підвищення пенсій на 400 грн для пенсіонерів старше 75 років - Цензор.НЕТ 5461
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29.06.2021 23:46 Відповісти
Десь я цього Стефанчука вже бачив...
Забракло коштів: Мінсоцполітики перенесло обіцяне на 1 липня підвищення пенсій на 400 грн для пенсіонерів старше 75 років - Цензор.НЕТ 7487
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30.06.2021 03:59 Відповісти
Иными словами"денег нет,но вы держитесь"
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30.06.2021 00:16 Відповісти
Просрал вофка все бабло на Велыким крадивныцтви, а че папашке персональную пенсию сварганил, а остальные идут в жопу, все как обещал
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30.06.2021 08:00 Відповісти
Забракло коштів: Мінсоцполітики перенесло обіцяне на 1 липня підвищення пенсій на 400 грн для пенсіонерів старше 75 років - Цензор.НЕТ 4782
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30.06.2021 08:06 Відповісти
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