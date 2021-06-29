НАТО, ЄС і США порадили, як змінити проєкт закону про СБУ: є ризик зловживання контррозвідувальною інформацією в політичних і корупційних цілях

Міжнародна консультаційна група (МКГ), створена США, Євросоюзом і НАТО, оприлюднила позитивний висновок про останню редакцію законопроєкту про Службу безпеки України.

Висновки, підготовлені на прохання керівниці робочої групи з розробки реформи Мар'яни Безуглої, оприлюднені на сайті "Європейської правди", передає Цензор.НЕТ.

Робоча група насамперед підкреслила загальну підтримку наявної фінальної версії проєкту, зазначивши, що "цей законопроєкт може послужити міцною основою для докорінної реформи СБУ відповідно до європейських і євроатлантичних принципів і кращих практик".

Втім, у великому позитивному висновку МКГ міститься одне зауваження: західні експерти настійно рекомендують Україні змінити чинне формулювання статті 8-2 закону "Про контррозвідувальну діяльність" (цей закон також змінюється в рамках реформи), яка дозволяє використовувати в суді як докази у кримінальних справах дані, зібрані контррозвідкою СБУ під час заходів негласного спостереження.

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"Використання в суді контррозвідувальних даних створює ряд серйозних викликів ... У цілому поріг і правові вимоги до збору доказів у кримінальній справі для використання в суді вище, враховуючи зовсім інше завдання: докази збираються проти особи, а розвідувальні дані збираються для держави. Наступний аспект полягає в тому, що контррозвідувальні дані для використання в суді часто є засекреченими. А це впливає на право людини на чесний суд, оскільки підзахисні і їхні адвокати можуть не мати доступу до таких даних, щоб відповідним чином підготувати лінію захисту", - йдеться, зокрема, в рекомендаціях МКГ.

Міжнародні експерти зазначають, що в разі прийняття проєкту в нинішньому вигляді виникає "стурбованість з приводу ризику зловживання контррозвідувальною інформацією в політичних і корупційних цілях". "МКГ рекомендує чітко обмежити в законопроєкті використання таких матеріалів тільки за тяжких кримінальних злочинів і чітко прописати процедуру використання розвідувальної інформації як доказів у судовому процесі", - йдеться в аналізі, наданому партнерами України.

Разом з тим, за всіма іншими позиціями МКГ дала позитивні відгуки, підтримавши ключові запропоновані зміни.

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Зокрема, пояснення від експертів НАТО, ЄС і США відповідають на питання про те, чому важливо повністю позбавити СБУ функції досудового слідства, чи варто зберегти за СБУ право проводити розслідування, що стосуються нацбезпеки, чому СБУ не повинна займатися економічними злочинами, контрабандою або корупцією, а також чому доцільно зменшувати штат СБУ під час безпрецедентної гібридної війни РФ проти України.