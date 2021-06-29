Корнієнко про корупційні схеми родичів Тищенка: Сюжету ще не бачив. У таких ситуаціях мають розбиратися правоохоронні органи

Народні депутати "СН" Микола Тищенко та Олександр Куницький не здаються побитими.

Про це в інтерв'ю журналістам у Раді сказав перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Коментуючи інформацію про те, що нібито Тищенко та Куницький побилися в буфеті ВР, він наголосив: "я бачив окремо і Тищенка, і Куницького. Вони не здавалися побитими".

Відповідаючи на запитання, чи скаржилися Куницький і Тищенко один на одного, нардеп заявив: "вони вже дорослі хлопці, гадаю, їм є кому поскаржитися".

Корнієнко також зізнався, що ще не бачив програму BIHUS.Іnfo щодо можливої ​​корупції родичів Тищенка і додав, що в таких ситуаціях мають розбиратися правоохоронні органи.

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