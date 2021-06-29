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ВР (14812) бійка (733) Корнієнко (665) Куницький Олександр (50) Тищенко Микола (342)

Корнієнко про корупційні схеми родичів Тищенка: Сюжету ще не бачив. У таких ситуаціях мають розбиратися правоохоронні органи

Корнієнко про корупційні схеми родичів Тищенка: Сюжету ще не бачив. У таких ситуаціях мають розбиратися правоохоронні органи

Народні депутати "СН" Микола Тищенко та Олександр Куницький не здаються побитими.

Про це в інтерв'ю журналістам у Раді сказав перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Коментуючи інформацію про те, що нібито Тищенко та Куницький побилися в буфеті ВР, він наголосив: "я бачив окремо і Тищенка, і Куницького. Вони не здавалися побитими".

Відповідаючи на запитання, чи скаржилися Куницький і Тищенко один на одного, нардеп заявив: "вони вже дорослі хлопці, гадаю, їм є кому поскаржитися".

Корнієнко також зізнався, що ще не бачив програму BIHUS.Іnfo щодо можливої ​​корупції родичів Тищенка і додав, що в таких ситуаціях мають розбиратися правоохоронні органи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Родичі "слуги народу" Тищенка причетні до корупційної "схеми" під час будівництва Подільсько-Воскресенського моста в Києві, - ЗМІ. ВIДЕО

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драчуны..
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29.06.2021 12:41 Відповісти
Дрочеры 🙂
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29.06.2021 12:45 Відповісти
Бандюган из 90х подрался с "белым воротничком" с израильским паспортом, наверное спорили кто больше для народа сделал. Это из серии драки Авакова и Саакашвили, т.к. армянин и грузин не могли выяснить кто больше любит Украину.
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29.06.2021 12:42 Відповісти
ага, але там теж свої.
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29.06.2021 12:42 Відповісти
Тищенко - кум Ермака https://censor.net/ru/v3273981
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29.06.2021 16:48 Відповісти
колька -каклета пришел бабла нарубить, а ему мешают
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29.06.2021 13:25 Відповісти
У этой морды как и у всех зеленых вообще избирательное зрение.....
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29.06.2021 14:09 Відповісти
"В таких ситуациях должны разбираться правоохранительные органы"----какие органы это чмо имеет в виду? У нас уже ВСЕ органы зеленые, значит разбираться не будут!
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30.06.2021 01:12 Відповісти
 
 