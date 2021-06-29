"Слуга народу" підтримає законопроєкт про ВККС з усіма рекомендаціями Венеціанської комісії, - Арахамія

"Слуга народу" підтримає законопроєкт №3711-д "Про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) України" з рекомендаціями Венеціанської комісії.

Про це заявив глава фракції Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Очевидно, що судова реформа з самого початку має бути легітимною і для українського суспільства, і для міжнародної спільноти. І тому парламент має ухвалити ту версію законопроєкту, яку підготував парламент на основі всіх рекомендацій Венеціанської комісії, зокрема, про вирішальний голос міжнародних представників під час відбору членів ВККС. Фракція "Слуга народу" підтримає такий законопроєкт з усіма рекомендаціями", - сказав Арахамія.

Він зазначив, що за таку версію законопроєкту виступає і президент України Володимир Зеленський.

За словами Арахамії, перезапуск ВККС дасть змогу змінити суддівську систему, яка роками консервувалась у власних проблемах.

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"Ми маємо дати старт судовій реформі. Законопроєкт про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів - саме той документ, з якого ця реформа має розпочинатися. Він змінить підхід до формування кадрової судової системи. Крім того, після відновлення ВККС робота понад двох тисяч суддів, зокрема у столичному окружному суді, буде оцінена. Це і стане елементом очищення суддівського корпусу від нечесних суддів", - наголосив народний депутат.

Арахамія також нагадав, що у Верховній Раді до другого читання готується законопроєкт №5068 про порядок обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя. Він наголосив, що під час його ухвалення також будуть враховані рекомендації міжнародної спільноти.