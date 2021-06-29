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СБУ (12497) програмне забезпечення (226) зловживання (74)

СБУ викрила мільйонні зловживання на закупівлях комп'ютерних програм для Національної школи суддів

СБУ викрила мільйонні зловживання на закупівлях комп'ютерних програм для Національної школи суддів

Директор приватної компанії-постачальника програмного забезпечення продав невідповідні умовам договору програми для Національної школи суддів України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, за даними правоохоронців, директор подав заявку на участь у тендері, який оголосила Національна школа суддів України. Після перемоги чоловік умисно підробив фінансово-господарську документацію.

У результаті виконання укладеного договору, замість належного програмного забезпечення він поставив програми, які не відповідали вимогам конкурсу та умовам договору.

При цьому відповідні посадовці Національної школи суддів України "погодилися" на таке програмне забезпечення. Як наслідок, правоохоронці задокументували мільйонні зловживання під час закупівлі програмного забезпечення.

За висновками експертів, використання такого програмного забезпечення могло призвести до вразливості інформаційних мереж закладу та витоку даних.

За результатами слідчих та розшукових дій повідомлено про підозру двом особам: директору підприємства і посадовцю держустанови.

Директору компанії-постачальника повідомлено про підозру за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Відповідальному посадовцю Національної школи суддів України за ст. 367 (службова недбалість) КК України.

Правоохоронці під час документування встановили інші факти зловживання службовими повноваженнями посадовцями Національної школи суддів України, яким буде надано належну процесуальну оцінку.

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Зато в Раде никто ничего не покупает и вполне нормально пользуются офисом от
SPecialiST)
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29.06.2021 12:51 Відповісти
Так цеж школа суддів !! Що не зрозуміло ? Вони мають - криміналізуватись, ще до того як одягнуть мантії суддів, мають розуміти і приймати учась в криміналі з самого початку... от дивні... щоб досягти успіху ментяра і суддя мають думати як злодій, чинити як злодій, і засуджувати, як злодій...
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29.06.2021 12:52 Відповісти
А "Дію" СБУ еще не расседлывало?
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29.06.2021 12:56 Відповісти
"Клятый Порох!"
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29.06.2021 12:59 Відповісти
Певец ртом гуБасков заявил, что заплатил за въезд в Украину $30000.
Министру культуры Ткаченко.
Лично я в это не верю.😌
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29.06.2021 13:19 Відповісти
 
 