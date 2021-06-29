СБУ викрила мільйонні зловживання на закупівлях комп'ютерних програм для Національної школи суддів

Директор приватної компанії-постачальника програмного забезпечення продав невідповідні умовам договору програми для Національної школи суддів України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, за даними правоохоронців, директор подав заявку на участь у тендері, який оголосила Національна школа суддів України. Після перемоги чоловік умисно підробив фінансово-господарську документацію.

У результаті виконання укладеного договору, замість належного програмного забезпечення він поставив програми, які не відповідали вимогам конкурсу та умовам договору.

При цьому відповідні посадовці Національної школи суддів України "погодилися" на таке програмне забезпечення. Як наслідок, правоохоронці задокументували мільйонні зловживання під час закупівлі програмного забезпечення.

За висновками експертів, використання такого програмного забезпечення могло призвести до вразливості інформаційних мереж закладу та витоку даних.

За результатами слідчих та розшукових дій повідомлено про підозру двом особам: директору підприємства і посадовцю держустанови.

Директору компанії-постачальника повідомлено про підозру за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Відповідальному посадовцю Національної школи суддів України за ст. 367 (службова недбалість) КК України.

Правоохоронці під час документування встановили інші факти зловживання службовими повноваженнями посадовцями Національної школи суддів України, яким буде надано належну процесуальну оцінку.

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