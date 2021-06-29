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Новини Скандали в Слузі народу
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Одеса (5320) Слуга народу (2800) Корнієнко (665) Васильковський Ігор (5)

Корнієнко про можливе п'яне водіння "слуги народу" Васильковського: "Якщо буде доведена його провина, він покине фракцію"

Корнієнко про можливе п'яне водіння

Щодо ситуації з народним депутатом "Слуги народу" Ігорем Васильковським - все повинно бути в рамках закону.

Про це в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради заявив перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"У нас немає недоторканних. Ми це неодноразово демонстрували. Якщо буде доведена його (Васильковського. - Ред.) провина, він покине фракцію", - підкреслив нардеп.

Раніше, за інформацією ЗМІ, нардепа "СН" Ігоря Васильковського поліцейські нібито запідозрили в управлінні транспортним засобом в стані сп'яніння. Сам нардеп заявив, що його зупинили просто так і він не був в стані алкогольного сп'яніння.

Також читайте: Корнієнко про корупційні схеми родичів Тищенка: Сюжету ще не бачив. У таких ситуаціях мають розбиратися правоохоронні органи

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Топ коментарі
+10
ржу . вже гвалтівника порєшалі. тепер і з цим
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29.06.2021 12:51
+9
Один уже ушел....
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29.06.2021 12:55
+8
Ну даже если формально покинет фракцию то дальше то что? Конверт в карман и голосует как надо.
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29.06.2021 12:54
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ржу . вже гвалтівника порєшалі. тепер і з цим
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29.06.2021 12:51 Відповісти
А если нарушит закон - уйдет))))
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29.06.2021 12:52 Відповісти
Один уже ушел....
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29.06.2021 12:55 Відповісти
Зеля в себя?)))
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29.06.2021 13:01 Відповісти
Скорее внесете поправки в Закон о наказание за вождение в состоянии алкогольного опьянения.
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29.06.2021 12:52 Відповісти
Ну даже если формально покинет фракцию то дальше то что? Конверт в карман и голосует как надо.
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29.06.2021 12:54 Відповісти
Корниенко сам запойный алконавт , так что хрен кого выгонят !
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29.06.2021 12:55 Відповісти
"Зрачки на свет не реагировали" - Рафик не виноват, то не алкогольное опьянение, расходимся граждане, нечего людям мешать о вас думать!
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29.06.2021 12:59 Відповісти
Вже гвалтівника виключили.... а вавіандр зеленорилий- той вже 38 раз пішов з посади ***********!!!!
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29.06.2021 13:00 Відповісти
Да вы там постоянно бухие, посмотри на свой фейс в зеркало. Можешь рядом поставить Агрохимию и ты увидишь типичное лицо слуги урода. Смесь наркоманов и алкоголиков - страшное сочетание, но для вашей фракции это норма. Насильники, анал любители, котлетосы, фотографы с обезьянками и вишенка на торте - "золотые выпускники" Трускавецкой академии. Более вонючей навозной кучи еще не было в истории Украины.
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29.06.2021 13:00 Відповісти
... А если собьёт этого... как его... человека, - тогда - всё!
Лишим ахметкиной мат.помощи! И каломойской, чтоб осознал!!!
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29.06.2021 13:01 Відповісти
Корниенко о возможном пьяном вождении "слуги народа" Васильковского: "Если будет доказана его вина, он покинет фракцию" - Цензор.НЕТ 9199
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29.06.2021 13:02 Відповісти
- «Стыдно ему стало, - писал отец Федор, - и он ушел от меня прочь - в публичный дом, должно быть…» (с)
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29.06.2021 13:02 Відповісти
Якісь дитячі ігри для лохів. Крадуть сотнями міліонів, а тут принциповість, типу: випив зайве - іди з фракції. Ми так і розчулилися ...
Доречі, фігурант зробив якісь там тест, але через 12 годин після зупинки його поліцейськими
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29.06.2021 13:17 Відповісти
Тест сдавал, случайно, не у Пальчевского?
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29.06.2021 13:19 Відповісти
Напевно, одеському "пальчевському"
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29.06.2021 13:55 Відповісти
Насильник, фермер коломойского района, продавец ламината, свадебный фотограф, сексуальный извращенец, оболонский рэкетир, маменькин собачий рот, сепары, предатели, тупые курицы, ......
Ну, только алкаша за рулём и не хватало !
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29.06.2021 13:18 Відповісти
Корниенко о возможном пьяном вождении "слуги народа" Васильковского: "Если будет доказана его вина, он покинет фракцию.Но вина не будет доказана.Если всех за такую мелочь изгонять из хракции то получим моно-меньшинство"
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29.06.2021 13:30 Відповісти
Какая может быть вина у зЕбилоха?

Во всём виноват, только Порошенко!
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29.06.2021 13:48 Відповісти
Посадить не пробовали? А нет, то ж шутка была... зелепуха деревья сажать будет.
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29.06.2021 14:47 Відповісти
Шо, покинет фракцию? Да вы, блин, форменные звери!
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29.06.2021 16:23 Відповісти
 
 