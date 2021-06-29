3 460 21
Корнієнко про можливе п'яне водіння "слуги народу" Васильковського: "Якщо буде доведена його провина, він покине фракцію"
Щодо ситуації з народним депутатом "Слуги народу" Ігорем Васильковським - все повинно бути в рамках закону.
Про це в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради заявив перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
"У нас немає недоторканних. Ми це неодноразово демонстрували. Якщо буде доведена його (Васильковського. - Ред.) провина, він покине фракцію", - підкреслив нардеп.
Раніше, за інформацією ЗМІ, нардепа "СН" Ігоря Васильковського поліцейські нібито запідозрили в управлінні транспортним засобом в стані сп'яніння. Сам нардеп заявив, що його зупинили просто так і він не був в стані алкогольного сп'яніння.
Топ коментарі
+10 Olexandr Chornogorodskij
показати весь коментар29.06.2021 12:51
+9 Дід Панас ccec527d
показати весь коментар29.06.2021 12:55
+8 Евгений Парамонов 509e6bc8
показати весь коментар29.06.2021 12:54
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Лишим ахметкиной мат.помощи! И каломойской, чтоб осознал!!!
Доречі, фігурант зробив якісь там тест, але через 12 годин після зупинки його поліцейськими
Ну, только алкаша за рулём и не хватало !
Во всём виноват, только Порошенко!