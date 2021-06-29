Корнієнко про можливе п'яне водіння "слуги народу" Васильковського: "Якщо буде доведена його провина, він покине фракцію"

Щодо ситуації з народним депутатом "Слуги народу" Ігорем Васильковським - все повинно бути в рамках закону.

Про це в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради заявив перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"У нас немає недоторканних. Ми це неодноразово демонстрували. Якщо буде доведена його (Васильковського. - Ред.) провина, він покине фракцію", - підкреслив нардеп.

Раніше, за інформацією ЗМІ, нардепа "СН" Ігоря Васильковського поліцейські нібито запідозрили в управлінні транспортним засобом в стані сп'яніння. Сам нардеп заявив, що його зупинили просто так і він не був в стані алкогольного сп'яніння.

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