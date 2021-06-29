"Грози, град та шквали 15-20 м/с", - штормове попередження оголошено в Україні
Синоптики попереджають українців про небезпечні метеорологічні явища, які очікуються 29 червня практично на всій території країни, крім більшості південних областей.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Укргідрометцентру.
"До кінця доби 29 червня в Україні, крім більшості південних областей, очікуються грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - сказано в повідомленні.
Оголошено перший рівень небезпеки - жовтий.
Фахівці нагадують, що під час грози слід закрити вікна і не підходити до них, не чіпати металеві вхідні двері.
Топ коментарі
+10 Valery Greff
показати весь коментар29.06.2021 12:56
+1 NonCFist
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+1 Броуд Пик
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