"Грози, град та шквали 15-20 м/с", - штормове попередження оголошено в Україні

Синоптики попереджають українців про небезпечні метеорологічні явища, які очікуються 29 червня практично на всій території країни, крім більшості південних областей.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Укргідрометцентру.

"До кінця доби 29 червня в Україні, крім більшості південних областей, очікуються грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - сказано в повідомленні.

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Оголошено перший рівень небезпеки - жовтий.

Фахівці нагадують, що під час грози слід закрити вікна і не підходити до них, не чіпати металеві вхідні двері.