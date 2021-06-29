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"Грози, град та шквали 15-20 м/с", - штормове попередження оголошено в Україні

Синоптики попереджають українців про небезпечні метеорологічні явища, які очікуються 29 червня практично на всій території країни, крім більшості південних областей.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Укргідрометцентру.

"До кінця доби 29 червня в Україні, крім більшості південних областей, очікуються грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - сказано в повідомленні.

Також читайте: У небі над Києвом з'явилася хмара, схожа на ядерний гриб: синоптики пояснили явище. ФОТОрепортаж

Оголошено перший рівень небезпеки - жовтий.

Фахівці нагадують, що під час грози слід закрити вікна і не підходити до них, не чіпати металеві вхідні двері.
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Топ коментарі
+10
Не ну в Крыму хорошо получилось.
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29.06.2021 12:56
+1
Идите нахер со своими ветрами, бурями и ураганами. Достали!
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29.06.2021 12:52
+1
Когда я читаю такие комменты, мне становится понятно, кем является их автор.
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29.06.2021 13:46
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удивили...
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29.06.2021 12:51 Відповісти
Идите нахер со своими ветрами, бурями и ураганами. Достали!
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29.06.2021 12:52 Відповісти
Не ну в Крыму хорошо получилось.
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29.06.2021 12:56 Відповісти
Это бумеранг, шоб сильно не стрыбали.
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29.06.2021 13:48 Відповісти
Когда я читаю такие комменты, мне становится понятно, кем является их автор.
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29.06.2021 13:46 Відповісти
А в Киеве, как и почти всю последнюю неделю - без осадков?
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29.06.2021 12:57 Відповісти
А где это в Киеве без осадков? Тока шо дождь шел.
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29.06.2021 13:02 Відповісти
Киев большой.
Вы живёте в разных частях города.
Киевляне.
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29.06.2021 13:47 Відповісти
Таки да. Я гром слышал, а дождя не видно. Это на Подоле, в районе ст. м. Шевенко. И на прошлой неделе такое было.
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29.06.2021 14:01 Відповісти
ст.м. Шевченко
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29.06.2021 14:02 Відповісти
 
 