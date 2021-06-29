Блокування трибуни, щоб затягнути розгляд питання про олігархів, виглядатиме трохи дивно, - "слуга народу" Корнієнко

Перший заступник фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко прогнозує, що сьогодні і в четвер парламент працюватиме допізна.

Про це він сказав журналістам у Верховній Раді, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Говорячи про можливе блокування трибуни під час розгляду законопроєкту про олігархів, Корнієнко зазначив, що опозиція внесла альтернативні законопроєкти, що є проявом парламентаризму.

За його словами, документи будуть розглянуті на комітетах і винесені в сесійний зал, де депутати будуть визначатися з голосуванням.

"У такій ситуації я навіть не бачу сенсу блокувати трибуну. Просто блокування трибуни, щоб затягнути розгляд питання щодо олігархів, буде виглядати трохи дивно", - підкреслив нардеп.

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