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Блокування трибуни, щоб затягнути розгляд питання про олігархів, виглядатиме трохи дивно, - "слуга народу" Корнієнко

Блокування трибуни, щоб затягнути розгляд питання про олігархів, виглядатиме трохи дивно, -

Перший заступник фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко прогнозує, що сьогодні і в четвер парламент працюватиме допізна.

Про це він сказав журналістам у Верховній Раді, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Говорячи про можливе блокування трибуни під час розгляду законопроєкту про олігархів, Корнієнко зазначив, що опозиція внесла альтернативні законопроєкти, що є проявом парламентаризму.

За його словами, документи будуть розглянуті на комітетах і винесені в сесійний зал, де депутати будуть визначатися з голосуванням.

"У такій ситуації я навіть не бачу сенсу блокувати трибуну. Просто блокування трибуни, щоб затягнути розгляд питання щодо олігархів, буде виглядати трохи дивно", - підкреслив нардеп.

Також читайте: Нардеп "Голосу" Железняк про законопроєкт Зеленського щодо боротьби з олігархами: Це тільки красивий тизер, розрахований на великі касові збори. ВIДЕО
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Топ коментарі
+6
Це закон не за олігарзів, а за узурпацію влади, брехло заплісневіле...
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29.06.2021 13:03
+4
Лицемірство, як було лицемірством зняття депутатської недоторканості.
Суть не в назві законопроекту, а в змісті. А зміст веде до позасудових покарань незгодних з політикою зеленої плісняви
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29.06.2021 13:04
+4
Этот законлпроект зеленой гниды к борьбе олигархов имеет такое же отношение как гинеколог к проктологии, где то рядом , но совершенно не то, хотя какая разница Недаром его на ахметовском канале так нахваливают
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29.06.2021 13:05
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Це закон не за олігарзів, а за узурпацію влади, брехло заплісневіле...
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29.06.2021 13:03 Відповісти
правильно, пусть петики цветут
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29.06.2021 13:04 Відповісти
И тебе не дрыстать...хотя это и не реально
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29.06.2021 13:06 Відповісти
Коли тебе прийдуть розкуркулювати, ці большевіки, будеш розповідати, що ти за них і то помилка...
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29.06.2021 13:06 Відповісти
ты как тот кацап бандеровцами напуган, а теперь Петя покоя не дает.
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29.06.2021 13:09 Відповісти
Ти вже бачу, розцвів. Двома квітками. 😁
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29.06.2021 14:03 Відповісти
партия ЕС будет за?
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29.06.2021 13:04 Відповісти
А как этот закон борется с олигархатом? Беня перестанет воровать с бюджета вагонами? Давай, зепил, пердони чего нибудь
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29.06.2021 13:07 Відповісти
Ні, звичайний. ЗА (олігархів) будуть слуги (СН).
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29.06.2021 14:05 Відповісти
Лицемірство, як було лицемірством зняття депутатської недоторканості.
Суть не в назві законопроекту, а в змісті. А зміст веде до позасудових покарань незгодних з політикою зеленої плісняви
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29.06.2021 13:04 Відповісти
Ага, как закон об импичменте, по которому и Чикотило не снять с президентства
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29.06.2021 13:09 Відповісти
І що ти лапки склало, як Алан Чумак - зеленську сечу заряджаєш???
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29.06.2021 13:04 Відповісти
Этот законлпроект зеленой гниды к борьбе олигархов имеет такое же отношение как гинеколог к проктологии, где то рядом , но совершенно не то, хотя какая разница Недаром его на ахметовском канале так нахваливают
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29.06.2021 13:05 Відповісти
этот законопрэкт зеленой гниды проти шыкаладной
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29.06.2021 13:09 Відповісти
Тільки він називається не законо про олігархів,а закон про спробу зкрити незручні змі.
Адже там прописана така процедура, що фактично можна закрити будь яке неугодне змі, яке почне розмовляти про корупцію, або зраду режиму зеленського, навіть якщо ним не володіє олігарх. Тому що процедура дозволяє закривати також ті змі, які пов'язані із олігархами, а їх пов'язаність вирішує РНБО
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29.06.2021 13:39 Відповісти
еще б списочек опубликовали какие СМИ не связанны с олигархами ,
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29.06.2021 14:09 Відповісти
Але впевнений, що 1+1 51% якого володіє Коломойський і 20% Медведчук буде працювати без проблем, тому що лояльний
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29.06.2021 16:17 Відповісти
а что у нас уже ВСЕ принятые законы по противодействию коррупции работают?
или суды начали выносить обвинительные приговоры взяточникам?
или уже все госзаказы и госзакупки идут исключительно через систему "Прозоро"?
или у нас СНБО прировняли к суду?
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29.06.2021 13:50 Відповісти
 
 