Блокування трибуни, щоб затягнути розгляд питання про олігархів, виглядатиме трохи дивно, - "слуга народу" Корнієнко
Перший заступник фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко прогнозує, що сьогодні і в четвер парламент працюватиме допізна.
Про це він сказав журналістам у Верховній Раді, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Говорячи про можливе блокування трибуни під час розгляду законопроєкту про олігархів, Корнієнко зазначив, що опозиція внесла альтернативні законопроєкти, що є проявом парламентаризму.
За його словами, документи будуть розглянуті на комітетах і винесені в сесійний зал, де депутати будуть визначатися з голосуванням.
"У такій ситуації я навіть не бачу сенсу блокувати трибуну. Просто блокування трибуни, щоб затягнути розгляд питання щодо олігархів, буде виглядати трохи дивно", - підкреслив нардеп.
Топ коментарі
+6 Леонід Мефодовський
показати весь коментар29.06.2021 13:03
+4 Eutectic
показати весь коментар29.06.2021 13:04
+4 Враг рода человеческого 666
показати весь коментар29.06.2021 13:05
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Суть не в назві законопроекту, а в змісті. А зміст веде до позасудових покарань незгодних з політикою зеленої плісняви
Адже там прописана така процедура, що фактично можна закрити будь яке неугодне змі, яке почне розмовляти про корупцію, або зраду режиму зеленського, навіть якщо ним не володіє олігарх. Тому що процедура дозволяє закривати також ті змі, які пов'язані із олігархами, а їх пов'язаність вирішує РНБО
или суды начали выносить обвинительные приговоры взяточникам?
или уже все госзаказы и госзакупки идут исключительно через систему "Прозоро"?
или у нас СНБО прировняли к суду?